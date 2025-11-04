Thảo Nhi Lê từ chối lời cầu hôn của bạn trai người Pháp

Trong một podcast, Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ về việc được bạn trai người Pháp cầu hôn hồi năm ngoái. Song, cô chưa đồng ý do còn nhiều trăn trở trong cuộc sống.

Thảo Nhi Lê trò chuyện với bố mẹ về sự nghiệp, đời sống tình cảm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong podcast Ăn-Match, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê tiết lộ về việc được người yêu cầu hôn. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với bố mẹ tại Đức thông qua video call, cô cho biết được bạn trai Romain Leclef ngỏ lời từ năm ngoái.

Tuy nhiên, á hậu vẫn chưa đồng ý với lời cầu hôn này. Ở thời điểm đó, cô không cảm thấy sẵn sàng do mới quen biết bạn trai. Ngoài ra, đối với Thảo Nhi, cuộc sống của cô vẫn chưa ổn định, không phù hợp để lập gia đình.

Theo chia sẻ của mỹ nhân sinh năm 1994 với Tri Thức - Znews, bạn trai người Pháp cho biết sẽ chờ đến lúc Thảo Nhi Lê sẵn sàng để cầu hôn lại. Song, cô thú thật với bố mẹ rằng vẫn chưa biết đâu là thời điểm mình cảm thấy sẵn sàng bước vào hôn nhân. Hiện tại, sự nghiệp và tài chính vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Thảo Nhi.

Thảo Nhi Lê tiết lộ về việc được bạn trai người Pháp cầu hôn hồi năm ngoái. Ảnh: Phương Lâm, @romain_leclef/Instagram.

Trong tập podcast, bố mẹ bày tỏ sự lo lắng khi Thảo Nhi sống xa nhà, trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Quyết định “di cư ngược” của con gái ban đầu chịu sự phản đối lớn từ phía gia đình. Bố mẹ sợ Thảo Nhi vốn lớn lên, học tập ở Đức, khó thích nghi với môi trường sống tại Việt Nam.

Để trấn an gia đình, cô cho biết cuộc sống sôi động tại TP.HCM phù hợp với tính cách của mình hơn. Ngoài ra, Việt Nam cũng tạo điều kiện cho cô phát triển công việc kinh doanh và influencer (người có sức ảnh hưởng trên MXH).

Cuối cuộc trò chuyện, Thảo Nhi Lê giãi bày với bố mẹ về dự định tham gia diễn xuất, mong muốn đóng phim hài trong tương lai. Bố mẹ tại Đức cũng dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe, giảm bớt áp lực công việc, tránh tình trạng ngày nào cũng khóc vì căng thẳng.

Ngày 1/11, Thảo Nhi Lê ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương khi đăng lại story chúc mừng sinh nhật của tài khoản Romain Leclef. “Happy birthday my love” (Chúc mừng sinh nhật em yêu), bạn trai á hậu viết trên trang cá nhân, đính kèm bức ảnh tình tứ của cặp đôi trên bãi biển.

Romain Leclef, quốc tịch Pháp, sinh sống tại TP.HCM từ khoảng 2014. Anh là người kế nhiệm đời thứ 7 của gia đình có truyền thống 200 năm sản xuất nước hoa tại Pháp. Romain bắt đầu giữ chức Tổng giám đốc một công ty chuyên cung cấp giải pháp đóng gói dược mỹ phẩm tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2017.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức ra mắt thương hiệu nước hoa Nïmaï, lấy cảm hứng từ nghệ thuật nước hoa của Pháp. Trước đó, Á hậu Thảo Nhi Lê cùng bạn trai từng mang sản phẩm lên chương trình Shark Tank để gọi vốn đầu tư 100.000 USD . Song, dự án không nhận được cái gật đầu từ dàn “cá mập”.