Tay đua F1 của Ferrari cầu hôn bạn gái người mẫu 23 tuổi

Leclerc và Saint Mleux được cho là bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023, khi cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 3. Đến Wimbledon cùng năm, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ sau thời gian im lặng trước công chúng. Dù đều là những gương mặt nổi tiếng, cả hai chọn giữ đời tư kín đáo. Chỉ đến tháng 6, cặp đôi mới cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim F1 tại New York (Mỹ). Ảnh: Vogue Italia.