Tay đua F1 của Ferrari cầu hôn bạn gái người mẫu 23 tuổi

Tay đua Ferrari Charles Leclerc (28 tuổi) đã chính thức thông báo đính hôn với người mẫu kiêm influencer Alexandra Saint Mleux (23 tuổi), khép lại tin đồn kéo dài nhiều tháng về mối quan hệ của cặp đôi. Khoảnh khắc lãng mạn được cặp đôi chia sẻ trên Instagram vào ngày 2/11 nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội, với loạt ảnh ghi lại màn cầu hôn được ví như bước ra từ một bộ phim. Ảnh: @chalexfansite/IG.
Leclerc chọn không gian ấm áp, phủ đầy cánh hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, cùng hàng chục ngọn nến lung linh và những bó hoa tươi tạo nên khung cảnh ngọt ngào cho buổi cầu hôn. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi rạng rỡ sau khi nói lời đồng ý. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai ôm nhau trên ghế sofa cùng chú chó nhỏ Leo, trong khi bức khác cho thấy Alexandra khẽ nâng khuôn mặt Leclerc khi cả hai trao nhau nụ hôn. Ảnh: @charles_leclerc/IG.
Người mẫu 23 tuổi xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy lụa xanh nhạt, còn tay đua Ferrari chọn phong cách tối giản với áo khoác đen, áo thun trắng cùng cỗ máy xa xỉ Richard Mille RM 72-01 có giá hơn nửa triệu USD. Ảnh: @charles_leclerc/IG.
Theo chuyên gia kim hoàn Laura Taylor của Lorel Diamonds, chiếc nhẫn cầu hôn mà Leclerc dành cho Saint Mleux có giá trị ước tính hơn 525.000 USD. “Chiếc nhẫn được đính kim cương cắt bầu dục trên nền bạch kim, dải nhẫn pavé, viên đá khoảng 5-6 carat với độ sáng nổi bật, cho thấy chất lượng cực kỳ cao. Nếu là kim cương tự nhiên và có độ tinh khiết như vậy, giá trị chắc chắn hơn 400.000 GBP”, Taylor nhận định. Với khối tài sản ước tính khoảng 125 triệu USD, Leclerc được cho là không tiếc tay cho món quà đính ước đặc biệt này. Ảnh: @charles_leclerc/IG.
Leclerc và Saint Mleux được cho là bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023, khi cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 3. Đến Wimbledon cùng năm, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ sau thời gian im lặng trước công chúng. Dù đều là những gương mặt nổi tiếng, cả hai chọn giữ đời tư kín đáo. Chỉ đến tháng 6, cặp đôi mới cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim F1 tại New York (Mỹ). Ảnh: Vogue Italia.
Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Leclerc tiết lộ anh thường “mang quá nhiều đồ” khi di chuyển cho các chặng đua vì bạn gái có thói quen lấy áo khoác của anh. “Tôi luôn mang dư quần áo cho mọi tình huống. Alexandra hay lấy áo khoác của tôi mặc, còn tôi thì chẳng thể mặc được đồ của cô ấy, nhỏ quá mà”, Leclerc nói vui. Ảnh: @alexandrasaintmleux/IG.
Trước Saint Mleux, Leclerc từng trải qua 2 mối tình. Anh và người mẫu Italy Giada Gianna bên nhau suốt 4 năm trước khi chia tay năm 2019. Sau đó, tay đua người Monaco hẹn hò với Charlotte Sine, kiến trúc sư nổi tiếng, nhưng cả hai kết thúc vào cuối năm 2022. “Charlotte và tôi đã quyết định chia tay, nhưng vẫn là bạn tốt. Cô ấy luôn là người đặc biệt đối với tôi”, Leclerc chia sẻ khi công bố thông tin chia tay. Ảnh: @charles_leclerc/IG.
Thông tin đính hôn được Leclerc chia sẻ đúng vào dịp nghỉ giữa mùa giải. Sau tuần này, anh sẽ trở lại đường đua tại Grand Prix Brazil ở São Paulo, trong màu áo Ferrari, tiếp tục cuộc đua giành điểm cho mùa giải 2025.
