Lợi ích khi quan hệ tình dục buổi sáng

Một khảo sát mới tại Mỹ cho thấy những người có hoạt động thân mật vào buổi sáng thường làm việc hiệu quả, hạnh phúc, có khả năng được thăng chức và tăng lương cao hơn.

Theo nghiên cứu công bố tháng 10 của ZipHealth, nền tảng cung cấp dược phẩm trực tuyến tại Mỹ, những người lao động toàn thời gian có thói quen quan hệ tình dục vào buổi sáng ghi nhận mức năng suất 71%.

Khả năng hoàn thành công việc của họ là 70%. Các chỉ số khác bao gồm mức độ tập trung (58%), động lực (57%) và sự hài lòng trong công việc (54%). Đây là tỷ lệ cao hơn tất cả nhóm còn lại.

Không chỉ dừng ở lợi ích tinh thần, hoạt động này còn liên quan trực tiếp đến thu nhập và lộ trình thăng tiến của nhân sự. Khoảng 19% người lao động Mỹ thường xuyên quan hệ vào buổi sáng cho biết được thăng chức trong năm qua, trong khi 51% nói rằng đã được tăng lương.

Đây là con số cao hơn so với nhóm sinh hoạt tình dục vào các thời điểm khác trong ngày. Để thực hiện khảo sát, nhóm nghiên cứu phỏng vấn 1.000 người lao động Mỹ thuộc nhiều thế hệ, từ Gen Z ở độ tuổi 20 đến Baby Boomers ngoài 60 tuổi.

Kết quả cho thấy thế hệ lớn tuổi (trên 45 tuổi, gồm Gen X và Baby Boomers) là nhóm có tỷ lệ quan hệ buổi sáng cao nhất (20%), tiếp đến là Millennials (17%) và Gen Z (16%).

Một số ngành nghề cũng ghi nhận xu hướng này rõ rệt hơn. Marketing là lĩnh vực đứng đầu về tỷ lệ nhân viên bắt đầu ngày mới bằng việc thân mật. Tiếp theo là nhà hàng - khách sạn, sản xuất, xây dựng và giải trí.

“Buổi sáng thân mật” gia tăng hiệu suất làm việc cho người lao động Mỹ. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Theo nhóm nghiên cứu, “buổi sáng thân mật” còn được xem là “nguồn năng lượng hiệu quả hơn cả cà phê”. Hơn 35% người tham gia khảo sát, từ nhân viên cấp thấp đến quản lý cấp cao, cho biết cảm thấy tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn nhờ hoạt động này, thay vì phụ thuộc vào caffeine.

Ngoài ra, những người sinh hoạt tình dục vào đầu ngày cũng đạt mức độ hạnh phúc, tự tin và ổn định cảm xúc cao nhất. Cụ thể, họ hạnh phúc hơn 68%, ổn định cảm xúc hơn 63%, tự tin hơn 58% và sở hữu khả năng kiểm soát căng thẳng tốt hơn 49% so với nhóm duy trì hoạt động này vào buổi tối hoặc ban đêm.

“Trong một xã hội luôn ám ảnh với các ‘mẹo tăng năng suất’, có lẽ một trong những bí quyết đơn giản và dễ chịu nhất lại nằm ngay trong phòng ngủ”, báo cáo viết.

Theo nhóm chuyên gia, sự kết nối thân mật cả về thể xác và tinh thần vào buổi sáng có thể là chìa khóa giúp con người cảm thấy hạnh phúc, tự tin và thậm chí thành công hơn trong công việc.

Cũng theo một nghiên cứu được ZipHealth thực hiện trong năm nay, 50% người lao động từng nghỉ làm để “yêu” đều ghi nhận hiệu suất làm việc tăng lên sau đó. “Ngày nghỉ tình dục” (sex days) được định nghĩa là thời gian nghỉ phép nhằm phục vụ cho nhu cầu thân mật và sức khỏe liên quan.

Báo cáo chỉ ra rằng gần 60% nhân viên tin rằng việc quan tâm đến sức khỏe tình dục tại nơi làm việc có thể cải thiện sức khỏe tinh thần. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc.

Tương tự, 60% cho rằng nếu các doanh nghiệp ưu tiên sức khỏe tình dục, tình trạng kiệt sức hoặc nghỉ làm sẽ giảm đi.

Thế hệ trẻ, bao gồm Gen Z và Millennials (18-43 tuổi), là nhóm ủng hộ chính sách phúc lợi này một cách mạnh mẽ nhất. Nhân sự trong các lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tài chính cũng thể hiện sự hào hứng đặc biệt.

Thậm chí, nhu cầu có “ngày nghỉ tình dục” cao đến mức nhiều người sẵn sàng từ bỏ các quyền lợi khác tại công ty để hưởng chế độ này. Theo báo cáo, 23% người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng từ bỏ “bữa ăn và đồ ăn nhẹ miễn phí” tại nơi làm việc, trong khi 17% từ bỏ quyền tham gia các chương trình vinh danh nhân viên chỉ để đổi lấy một “ngày nghỉ tình dục”.

Một bộ phận nhân viên còn sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ phép, quyền làm việc từ xa hay tiền thưởng cuối năm để đổi lấy phúc lợi đặc biệt trên. 20% nhân viên được hỏi thậm chí cân nhắc nghỉ việc để chuyển sang công ty có chính sách đãi ngộ này.