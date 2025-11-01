Đám cưới xa hoa của ái nữ tỷ phú Trung Quốc

|
Dorothy Wang (sinh năm 1988) được biết đến từ chương trình thực tế Rich Kids of Beverly Hills và hiện tại sở hữu tài khoản Instagram 1 triệu người theo dõi. Cô là con gái tỷ phú Trung Quốc Roger Wang - cựu CEO Golden Eagle International Group. Hôn phu của cô là Brandon Yankowitz, tốt nghiệp Đại học Brandeis và Trường Luật New York, hành nghề luật sư từ năm 2009. Anh là đối tác tại The Yankowitz Law Firm, đồng thời thành lập công ty sản xuất YaSu Media, chuyên về phim ngắn và nội dung số, anh cũng từng tham gia sản xuất phim ngắn Blue Ballad (2008), American Centurion (2008) và Trophy Kids (2011). Ảnh: @dorothywang/IG.
Dorothy Wang và Brandon Yankowitz gặp nhau tại một bữa tiệc Halloween vào tháng 10/2022, không lâu sau khi cô chuyển đến New York để quay chương trình thực tế Bling Empire: New York của Netflix. Ngày 17/10 năm ngoái, Yankowitz bất ngờ cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương lớn giữa không gian ngập tràn nến và hoa hồng trắng, trong tiếng nhạc du dương và lời chúc mừng của bạn bè. Ảnh: @dorothywang/IG.
Trước lễ cưới xa hoa tại Florence (Italy) ngày 11/10, họ đã đăng ký kết hôn dân sự tại tòa án New York với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Wang chọn diện áo Armani phối váy Valentino, còn Yankowitz chọn vest đen Tom Ford, sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Chia sẻ với Page Six, Wang nói buổi lễ nhỏ ở New York là phần đáng nhớ nhất trong câu chuyện tình yêu của họ, vì đây là nơi mọi thứ được bắt đầu. Ảnh: @dorothywang/IG.
Sau lời cầu hôn, Yankowitz đưa Wang đi khắp châu âu để lên kế hoạch cho tiệc cưới. Cuối cùng, cả hai chọn khách sạn Collegio alla Querce, một không gian xa hoa vừa khai trương tại thành phố Florence (Italy) của chuỗi Auberge Resorts. Ngày 9/11, cặp đôi tổ chức bữa tiệc diễn tập với lớp học làm mì pasta tại khuôn viên khách sạn và chuyến tham quan VIP tại Palazzo Gucci. Tối đó, Wang diện váy cưới đặt may riêng từ thương hiệu Prabal Gurung, do một người bạn tại New York của cô thiết kế. Ảnh: BOTTEGA53.
Sáng 10/10, cặp đôi tổ chức nghi thức trà đạo truyền thống Trung Quốc, Wang cùng chồng rót trà dâng lên bố mẹ hai bên như một cách bày tỏ lòng hiếu kính và đón nhận lời chúc phúc từ gia đình. Trong buổi lễ trang trọng này, cô dâu diện sườn xám nhung đỏ đính hạt sequin lấp lánh, thiết kế may đo thủ công bởi nhà thiết kế Trung Quốc Laurence Xu. Ảnh: @dorothywang/IG.
Trong lễ cưới chính thức ngày 11/10, Wang bước vào lễ đường với chiếc váy cưới từ thương hiệu Oscar de la Renta do 2 nhà thiết kế Laura Kim và Fernando Garcia đảm nhiệm. Chiếc váy lụa faille lấy cảm hứng từ phong cách lãng mạn thời Victoria, với thân áo ôm sát, phần váy bên dưới xòe bồng bềnh, kết hợp cùng khăn voan ren Chantilly được chế tác tinh xảo. Ảnh: BOTTEGA53; @dorothywang/IG.
Ở buổi tiệc chiêu đãi, Wang thay sang chiếc váy haute couture của Giambattista Valli, dáng trễ vai bồng bềnh bằng voan và tulle xếp tầng tôn dáng. Chú rể diện tuxedo trắng, nơ đen cổ điển, tạo tổng thể thanh lịch và đồng điệu. Tiệc cưới diễn ra trong đại sảnh nhà hàng tiệc cưới Palazzo Corsini cổ điển với trần cao, tượng điêu khắc và thảm thêu tinh xảo, bàn tiệc rực rỡ hoa và nến, mang lại khung cảnh vừa sang trọng vừa ấm áp. Ảnh: BOTTEGA53.
Buổi tiệc sau lễ cưới diễn ra tối cùng ngày tại không gian khác ở Palazzo Corsini. Wang xuất hiện trong bộ váy ngắn của thương hiệu AKNVAS do Christian Juul Nielsen thiết kế, kết hợp giày cao gót trắng năng động. Khách mời được chào đón bằng các món tráng miệng độc đáo như affogato, matcha-gato và tiramisu, bữa ăn chính gồm các món: burger, khoai tây chiên và gà rán, thay cho bữa brunch truyền thống ban ngày. Không khí tiệc tối trở nên sôi động với phần trình diễn của DJ Devin Lucien và rapper Saweetie, khép lại ngày trọng đại bằng không khí vui tươi, năng động. Ảnh: BOTTEGA53; @dorothywang/IG.
