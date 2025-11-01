Đám cưới xa hoa của ái nữ tỷ phú Trung Quốc

Dorothy Wang (sinh năm 1988) được biết đến từ chương trình thực tế Rich Kids of Beverly Hills và hiện tại sở hữu tài khoản Instagram 1 triệu người theo dõi. Cô là con gái tỷ phú Trung Quốc Roger Wang - cựu CEO Golden Eagle International Group. Hôn phu của cô là Brandon Yankowitz, tốt nghiệp Đại học Brandeis và Trường Luật New York, hành nghề luật sư từ năm 2009. Anh là đối tác tại The Yankowitz Law Firm, đồng thời thành lập công ty sản xuất YaSu Media, chuyên về phim ngắn và nội dung số, anh cũng từng tham gia sản xuất phim ngắn Blue Ballad (2008), American Centurion (2008) và Trophy Kids (2011). Ảnh: @dorothywang/IG.