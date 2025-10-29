Bạn gái người mẫu của tay vợt tennis số 2 thế giới là ai

Không dừng lại ở đó, Grace Ann, em gái của Nader, sau đó lại tiết lộ rằng người mẫu 28 tuổi “thực ra đang qua lại với Carlos Alcaraz”, đương kim vô địch US Open 2025. Cô còn nói thêm rằng Brooks “đã gặp hầu hết chị em trong nhà” và “đang hẹn hò cùng lúc với hai tay vợt”, Sinner và Alcaraz, ngay tại giải đấu nơi hai người đối đầu nhau ở chung kết. Nader vốn không xa lạ với đời sống tình cảm nhiều ồn ào. Trước đó, cô từng có mối quan hệ kéo dài với vũ công Gleb Savchenko, bạn diễn trong chương trình “Dancing With the Stars”, và cuộc hôn nhân 4 năm với giám đốc quảng cáo Billy Haire, kết thúc vào năm 2024. Ảnh: @brooksnader/IG.