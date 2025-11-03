Tiếng ồn của pickleball khiến nước Mỹ 'phát điên'

Chuyên gia cảnh báo tiếng đánh bóng pickleball có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng trong não. Một âm thanh vui vẻ với người này, lại là nguồn cơn stress với người khác.

Tại thị trấn Braintree (Massachusetts, Mỹ), một trong những “điểm nóng” của nhiều cuộc chiến pickleball, người dân mô tả hai thế giới nằm hai bên hàng rào sắt, một bên là niềm vui thể thao, bên kia là sự bực dọc kéo dài, theo Washington Post.

'Âm thanh hạnh phúc' gây căng thẳng

Trên con đường Wynot, những ngôi nhà cổ xếp hàng thẳng tắp, đối diện bên kia hàng rào sắt là 8 sân pickleball luôn rộn ràng. Người chơi gọi những tiếng động từ môn thể thao này là “âm thanh của hạnh phúc”. Nhưng với cư dân xung quanh, đó là cơn ác mộng mỗi buổi sáng.

“Cứ nghe thấy là tôi muốn chạy ra xem ai đang chơi, Leo Cuscianna (80 tuổi) nói đầy phấn khích. Bên cạnh ông, nhóm bạn già ngồi quanh chiếc thùng lạnh mang logo New England Patriots, vừa bàn chuyện câu cá vừa chia sẻ công thức pha limoncello.

Với Carita Sum (26 tuổi), âm thanh “smash” mới là thứ khiến cô nghiện môn này. Cùng người bạn Fiona Lin (29 tuổi), họ gặp nhau trên sân rồi thành bạn thân, cùng tập gym, FaceTime mỗi ngày và “buôn chuyện về pickleball”.

“Đây là nơi hạnh phúc của tôi”, Janice Walsh, Chủ tịch hội người chơi pickleball Braintree, nói khi đứng cạnh sân. Dù vậy, bà cũng thừa nhận nếu được làm lại, hội nhóm muốn được chọn địa điểm khác.

Những người sống quanh sân thì không cảm thấy vui như vậy. Từ căn bếp nhà mình, Michael Fairbairn chỉ cần mở cửa sổ là có thể nghe thấy “tiếng ồn của hàng xóm”.

“Tôi lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả khi họ chưa bắt đầu chơi”, ông nói. Cảm giác bị ám ảnh bởi âm thanh khiến ông dễ cáu gắt, khó tập trung và đôi khi “nghe thấy tiếng bóng” ngay cả khi sân vắng người.

Theo Rob Mastroianni, người sáng lập tổ chức Pickleball Noise Relief, những âm thanh ấy giống “tiếng súng của khu phố”. Không riêng Fairbairn, nhiều người sống gần đó cũng gọi cảm giác này là “phantom pops”, hiện tượng ám thanh, khi người nghe tưởng tượng tiếng pickleball ngay cả trong im lặng.

Một người dân sống đối diện với sân pickleball Braintree Pickleball Players.

Bác sĩ tim mạch Michael Osborne từ Đại học Harvard cho rằng cảm giác này có cơ sở sinh học rõ ràng. Ông và các đồng nghiệp châu Âu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng ồn kéo dài và hàng loạt vấn đề sức khỏe, như tiểu đường, bệnh hô hấp, trầm cảm, ung thư và tuổi thọ giảm.

Âm thanh đột ngột kích hoạt hạch hạnh nhân (amygdala), vùng não chịu trách nhiệm phản ứng với nguy hiểm, khiến cơ thể sản sinh hormone cortisol.

“Đó là cơ chế sinh tồn từ thời con người còn sợ hổ răng kiếm. Giờ đây, chỉ cần tiếng bóng cũng có thể khiến hệ thần kinh phản ứng tương tự, Osborne nói.

Nhóm của ông đang nghiên cứu khả năng điều tiết phản ứng này bằng thiền định. Kết quả ban đầu cho thấy hoạt động của amygdala giảm ở những người thường xuyên thực hành chánh niệm. Tuy chưa có nghiên cứu riêng về pickleball, Osborne tin rằng phương pháp này có thể giúp “làm dịu não bộ trước âm thanh gây khó chịu”.

Càng ồn, càng vui

Dù nhiều nơi đã chi hàng chục nghìn USD cho tấm chắn âm, vấn đề chưa thể giải quyết triệt để. Braintree lắp hệ thống cách âm trị giá 22.000 USD và giới hạn giờ chơi xuống còn 4 tiếng mỗi ngày.

“Chúng tôi đang cố tìm điểm cân bằng”, thị trưởng Erin Joyce cho biết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia âm học, giảm vài decibel không đủ. Tiến sĩ Jenni Radun (Phần Lan) từng phát hiện âm thanh dưới 65 decibel nhưng mang đặc trưng “đột phát” như pickleball vẫn có thể khiến cơ thể mệt mỏi và tăng cortisol, tức là gây căng thẳng ngay cả khi không lớn.

“Không chỉ độ to, mà thái độ của chúng ta với âm thanh cũng quyết định mức độ khó chịu”, một nghiên cứu khác chỉ ra. Việc được lắng nghe, tham gia đối thoại hoặc hiểu nguồn gốc tiếng ồn đều có thể giúp người dân giảm bức xúc.

Tiếng ồn từ hơn 70.000 sân pickleball khắp nước Mỹ kéo theo nhiều kiện tụng, tranh cãi.

“Tiếng pop không đến từ bóng mà từ vợt”, các chuyên gia âm học của Acentech giải thích. Khi bóng chạm mặt vợt, bề mặt composite rung lên như soundboard của đàn piano. Người chơi cảm nhận được “điểm ngọt” ấy bằng cả tay lẫn tai.

Có thể giảm tiếng bằng cách thiết kế lại vợt và bóng nhưng như kỹ sư Carl Schmits, Giám đốc kỹ thuật của USA Pickleball, cho biết “nếu thay đổi quá nhiều, bộ môn sẽ không còn là pickleball nữa”.

Hiện tại những người chơi vẫn say mê các “âm thanh hạnh phúc” mỗi chiều, trong khi người dân quanh sân vẫn tìm cách thích nghi như đóng cửa sổ, đi dạo xa hơn, hoặc thử thiền để làm dịu tâm trí.

“Tiếng ồn gây chia rẽ, nhưng cũng kết nối con người. Tôi tin rồi chúng ta sẽ tìm được cách sống cùng nhau”, Walsh nói.