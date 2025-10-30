Pickleball Việt lộ mặt trái sau vụ VĐV 'chạy show' kiếm tiền

Sự cố Triệu Cầu Lông cho thấy pickleball Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hệ thống điều phối thống nhất, khiến VĐV dễ “chạy show”, gây ảnh hưởng hình ảnh môn thể thao này.

Trong giai đoạn pickleball Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, các giải đấu phong trào xuất hiện nhiều như “nấm sau mưa” với quy mô và hình thức tổ chức đa dạng. Điều này giúp các vận động viên (VĐV) không chỉ có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ mà còn tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là với nhóm VĐV có trình độ cao.

Tuy nhiên, để tránh những sự cố đáng tiếc dẫn đến “drama” tiêu cực như vụ việc liên quan đến các VĐV Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức, Trịnh Linh Giang và Trần Ngọc Triệu (Triệu Cầu Lông) tuần qua, pickleball Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận và hoàn thiện.

Hai vấn đề nổi cộm

Ngày 26/10, Triệu Cầu Lông không gặp may khi chuyến bay đưa anh từ Hà Nội vào TP.HCM bị hạ cánh muộn do thời tiết xấu, khiến lịch trình thi đấu bị ảnh hưởng. Sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, cặp Hoàng Nam - Xuân Đức quyết định rút khỏi trận chung kết đôi nam giải D-Joy Tour 2025 chặng 3.

Ban tổ chức đã nỗ lực tìm cách để trận đấu được diễn ra, bởi đây là cuộc đối đầu được kỳ vọng có chất lượng chuyên môn cao nhất, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân đến từ thời tiết mưa lớn, trong khi số khác lại chỉ trích Hoàng Nam - Xuân Đức thiếu chuyên nghiệp khi ban đầu đồng ý thi đấu nhưng sau đó đổi ý. Tuy nhiên, sự cố có lẽ đã không xảy ra nếu Triệu Cầu Lông biết cân đối lịch thi đấu của mình.

Triệu Cầu Lông (trái) khiến làng pickleball Việt xôn xao sau khi bỏ giải, "chạy show" kiếm tiền. Ảnh: D-Joy.

Sau khi cùng Linh Giang giành vé vào chung kết hôm 24/10, Triệu Cầu Lông không ở lại TP.HCM để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất, mà lại di chuyển ra Bắc Ninh vào sáng 25/10 để tham dự một giải khác.

Đến ngày 26/10, anh tiếp tục di chuyển lên Hà Nội để bắt cặp với người đồng đội ăn ý là Đạt “Trố”, vào đến bán kết của một giải đấu khác. Sau khi thua đôi Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển, Triệu Cầu Lông quyết định bỏ trận tranh hạng 3-4, lập tức mua vé bay vào TP.HCM để kịp thi đấu trận chung kết với Hoàng Nam - Xuân Đức vào tối cùng ngày.

Đặt trường hợp nếu Triệu Cầu Lông vào chung kết ở cả hai giải ở Hà Nội lẫn TP.HCM, anh sẽ chọn bỏ giải nào? Và dù nam VĐV có lựa chọn thế nào đi nữa, chắc chắn anh vẫn sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Một phần nguyên nhân của vấn đề này đến từ việc pickleball Việt Nam hiện có quá nhiều giải đấu tự phát. Mỗi giải có một đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và định hướng khác nhau.

Để nâng tầm giải đấu, các ban tổ chức thường nỗ lực mời gọi hoặc thậm chí “giành giật” các VĐV hàng đầu, dẫn đến tình trạng các VĐV phải “chạy show” liên tục. Khi nhiều giải có lịch thi đấu chồng chéo, việc xảy ra sự cố chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là vấn đề đầu tiên.

Vấn đề thứ hai là cách ứng xử khi sự cố đã xảy ra. Sau vụ việc, tranh cãi nổ ra không chỉ trong cộng đồng mà còn giữa chính các VĐV trong cuộc như Linh Giang, Hoàng Nam và Xuân Đức.

Việc 3 VĐV cùng chung một màu áo lời qua tiếng lại công khai trên mạng xã hội khiến hình ảnh của họ và của môn pickleball tại Việt Nam bị ảnh hưởng, trở thành đề tài cho những người thích đẩy “drama” lên cao trào.

Đâu là giải pháp?

Giải pháp cấp bách và căn bản nhất là thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam - cơ quan đứng ra tổ chức những giải đấu mang tính hạt nhân, có uy tín và chất lượng cao trong hệ thống quốc gia.

Liên đoàn sẽ có nhiệm vụ thống nhất và điều phối lịch thi đấu, tránh tình trạng các giải lớn chồng chéo nhau. Mô hình này có thể học hỏi từ Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) với các hệ thống giải như PPA Tour hoặc MLP, vốn có lịch trình rõ ràng; hoặc từ cách Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF điều phối lịch thi đấu V.League, hạng Nhất...

Phong trào pickleball phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam những năm gần đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi đó, các giải phong trào hoặc bán chuyên sẽ buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu để không trùng với các giải thuộc hệ thống quốc gia. Điều này không chỉ giúp hạn chế, thậm chí loại bỏ văn hóa “chạy show”, mà còn buộc các VĐV phải có lựa chọn chuyên nghiệp và định hướng rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, liên đoàn cần ban hành bộ quy định cụ thể, chi tiết về việc tham dự giải, trong đó phân định rõ ràng giữa VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đồng thời, bộ quy tắc về phát ngôn và ứng xử cũng cần được xây dựng và thực thi nghiêm ngặt.

Nhiều môn thể thao khác đã áp dụng hình thức xử phạt nặng với hành vi phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Thậm chí, từng có tuyển thủ eSports tại Việt Nam bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì phát ngôn nhạy cảm.

Một bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, cùng với các mức phạt nghiêm minh, sẽ buộc VĐV phải kiềm chế, thay vì biến không gian mạng thành nơi giải quyết mâu thuẫn. Điều này không chỉ bảo vệ hình ảnh VĐV mà còn giữ gìn sự chuyên nghiệp của môn pickleball.

Chỉ khi có một cơ quan đầu mối có quyền điều phối, quản lý VĐV và thiết lập kỷ luật, môn pickleball Việt Nam mới thực sự khoác lên mình “chiếc áo” chuyên nghiệp và phát triển bền vững.