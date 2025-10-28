Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hệ lụy sau vụ Triệu Cầu Lông 'chạy show' kiếm tiền giải pickleball

  • Thứ ba, 28/10/2025 17:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Pickleball phát triển nhanh tại Việt Nam giúp các VĐV có cơ hội để cải thiện thu nhập, hình ảnh. Nhưng nếu không biết cách cân bằng mọi thứ, họ sẽ đánh mất nhiều thứ.

Cộng đồng pickleball Việt Nam bùng nổ tranh cãi sau khi cặp Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức được xử thắng Trịnh Linh Giang - Trần Ngọc Triệu (Triệu Cầu Lông) trong trận chung kết đôi nam giải D-Joy Cup 2025 hôm 26/10 mà không cần thi đấu.

Nguyên nhân là Ngọc Triệu "chạy show" không kịp, đến sân muộn vài tiếng. Cụ thể, anh vừa tham dự một giải pickleball khác tại Hà Nội chiều 26/10, rồi bay vào TP.HCM để kịp trận chung kết đôi nam kể trên. Tuy nhiên, chuyến bay bị trễ vì thời tiết xấu khiến anh không có mặt đúng giờ, dẫn đến việc bị xử thua. Sự cố này được xem là bài học kinh nghiệm cho các vận động viên pickleball Việt Nam.

pickleball Viet Nam, he luy Trieu Cau Long, chay show pickleball, giai D-Joy Cup, tranh cai Ly Hoang Nam, Ngoc Trieu bi xu thua, trieu cau long la ai anh 1

4 nhân vật chính trong drama nóng nhất làng pickleball Việt Nam 24 giờ qua. Ảnh: Kamito.

Hơn cả một trận thua

Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Triệu chuyển từ cầu lông sang pickleball, cũng như Hoàng Nam, Linh Giang, Vinh Hiển bỏ tennis để theo đuổi môn thể thao mới này.

Những vận động viên hàng đầu pickleball Việt Nam có thể kiếm vài chục triệu đồng tại một giải lớn, bao gồm tiền mời tham dự và tiền thưởng. Vì thế, tham gia nhiều giải đấu giúp họ tăng thu nhập đáng kể, và đây được cho là lý do Ngọc Triệu phải "chạy show" từ Bắc chí Nam.

Tuy nhiên, sự cố giờ giấc là yếu tố mà các VĐV khó kiểm soát hoàn toàn, khiến Ngọc Triệu không chỉ chịu hậu quả là một trận thua. Việc nhận lời mời thi đấu với mật độ dày đặc dễ dẫn đến nguy cơ bỏ giải. Ngoài ra, di chuyển liên tục khiến VĐV khó đảm bảo thể lực và tinh thần tốt nhất, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như toàn giải đấu.

Bên cạnh đó, BTC giải cũng chịu tổn thất về uy tín và tài chính. Trận chung kết là “món ăn tinh thần” quan trọng nhất, thu hút tài trợ và khán giả. Khi trận đấu bị hủy, BTC mất cơ hội quảng bá, giảm hiệu quả đầu tư và mất điểm trong mắt các nhà tài trợ tiềm năng, những người luôn tìm kiếm sự ổn định và chuyên nghiệp để đầu tư vào môn thể thao này.

Trong khi đó, hàng trăm khán giả tại sân và hàng nghìn người theo dõi qua các kênh trực tuyến không được chứng kiến trận đấu đỉnh cao, dẫn đến sự thất vọng và bất bình, khiến tranh cãi càng bùng phát dữ dội.

Cá nhân Ngọc Triệu cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Sự thiếu chuyên nghiệp về giờ giấc có thể khiến anh bị gắn mác “thiếu tin cậy”, buộc BTC các giải lớn khác phải cân nhắc kỹ trước khi mời thi đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cơ hội trong tương lai.

pickleball Viet Nam, he luy Trieu Cau Long, chay show pickleball, giai D-Joy Cup, tranh cai Ly Hoang Nam, Ngoc Trieu bi xu thua, trieu cau long la ai anh 2

Hai người đồng đội thân thiết là Hoàng Nam và Linh Giang căng thẳng với nhau trên mạng xã hội sau drama. Ảnh: Trịnh Linh Giang/FB.

Những tranh cãi không đáng có

Điều đáng tiếc nhất sau sự cố là hai vận động viên hàng đầu Hoàng Nam và Linh Giang (đồng đội của Triệu Cầu Lông) đã tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Những màn "đấu khẩu" công khai, dù nhằm bảo vệ quan điểm cá nhân, ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai VĐV và tinh thần thể thao.

Cộng đồng pickleball vì thế chia phe rõ rệt: một bên ủng hộ Hoàng Nam - Xuân Đức, bên kia bênh vực Ngọc Triệu - Linh Giang, trong khi một số khác chỉ trích BTC thiếu chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, “drama” này còn vô tình khiến hình ảnh của môn pickleball trở nên thiếu chuyên nghiệp, dễ bị dư luận đánh giá là môn thể thao non trẻ, thiếu kiểm soát trong ứng xử.

Tóm lại, sự cố tại D-Joy Cup 2025 là bài học đắt giá về việc cần cân bằng giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm chuyên nghiệp. Để pickleball Việt Nam phát triển bền vững và vươn tầm, vận động viên, BTC và khán giả đều phải tuân thủ và đề cao tính chuyên nghiệp cùng tinh thần ứng xử văn minh.

Hoàng Nguyên

