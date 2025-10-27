Toàn cảnh vụ Triệu Cầu Lông bị xử thua chung kết pickleball

Vận động viên Triệu Cầu Lông (Trần Ngọc Triệu) gây bức xúc khi đến trận chung kết D-Joy Tour 2025 muộn, bị ban tổ chức xử thua.

Tối 26/10, trận chung kết D-Joy Tour 2025 chứng kiến một tình huống thiếu chuyên nghiệp, gây ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, vận động viên Triệu Cầu Lông tham dự trận đấu muộn nhiều giờ và bị ban tổ chức xử thua ở nội dung đôi nam.

Theo đó, tay vợt pickleball này có lịch trình chồng chéo, tham gia thi đấu tại Hà Nội trước đó, di chuyển đến TP.HCM tương đối muộn, gặp điều kiện thời tiết mưa lớn, không thể có mặt trên sân đúng giờ dự kiến. Sự chậm trễ của anh khiến các đồng đội, đối thủ, ban tổ chức và khán giả đều phải chờ đợi.

Trong thời gian chờ đợi, ban tổ chức thậm chí phải tổ chức minigame để giữ chân khán giả. Khi Triệu Cầu Lông đến sân sau thời gian dài di chuyển, ban tổ chức quyết định xử thua cho anh và đồng đội Trịnh Linh Giang. Quyết định này được cho là đến từ thỏa thuận thống nhất giữa ban tổ chức và các tay vợt.

Triệu Cầu Lông bị xử thua sau khi đến sân muộn, khiến đông đảo khán giả chờ đợi. Ảnh: Tran Ngoc Trieu/FB.

Theo đó, Triệu Cầu Lông - Trịnh Linh Giang nhận HCB, Lê Xuân Đức - Lý Hoàng Nam giành HCV ở nội dung đôi nam mà không cần thi đấu. Phần lớn khán giả đồng tình với quyết định này, cho rằng đây là lời cảnh báo, bài học đúng lúc cho Triệu Cầu Lông.

Việc “chạy show” được cho là thiếu tôn trọng khán giả. Bên cạnh việc khiến người hâm mộ chờ đợi, tay vợt này còn khó đảm bảo phong độ thi đấu sau khi di chuyển đường dài, ảnh hưởng ít nhiều đến đồng đội.

Theo chia sẻ của đối thủ Lý Hoàng Nam trên trang cá nhân vào sáng 27/10, máy bay của Triệu Cầu Lông không thể đáp lúc 21h30 dù đã bay 45 phút trên trời vì điều kiện thời tiết xấu. Trong khi đó, Xuân Đức, tay vợt bắt cặp với Lý Hoàng Nam, có dấu hiệu mệt mỏi từ 21h, dẫn đến quyết định không thi đấu của cặp vận động viên này.

Sự thiếu chuyên nghiệp trên nhanh chóng tạo ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quyết định xử thua, nhiều khán giả có mặt trên sân vẫn thể hiện sự tiếc nuối khi không có cơ hội chứng kiến trận chung kết gay cấn.

Đây không phải trận pickleball duy nhất gây tranh luận tại Việt Nam gần đây. Hồi đầu tháng 10, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup với Trương Vinh Hiển. Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực.

Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng.

Đến rạng sáng ngày 5/10, Trương Vinh Hiển đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân sau trận bán kết gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Đầu tiên, Trương Vinh Hiển khẳng định đây là bài học đáng nhớ ở tuổi 20. Anh thừa nhận trận đấu với Lý Hoàng Nam quá cảm xúc, chưa xử lý tốt.

“Em không có ý, lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em”, tay vợt trẻ viết.

Sau trận đấu, Trương Vinh Hiển đã nhìn nhận lại bản thân, đối mặt và rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp của mình, anh khẳng định luôn tôn trọng khán giả, đồng đội và đối thủ. Vận động viên này mong khán giả cho mình cơ hội hoàn thiện bản thân.