Chi Pu, Hồ Ngọc Hà mê chơi pickleball

Các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà hay Chi Pu thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball trong năm nay, cho thấy niềm yêu thích với môn thể thao thịnh hành này.

Sau hơn một năm thịnh hành tại Việt Nam, pickleball nhanh chóng được người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ưa chuộng, hưởng ứng. Gần đây, Hồ Ngọc Hà và Chi Pu đều xuất hiện trên sân, thu hút sự chú ý khi chơi môn thể thao này.

Trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng 5, Chi Pu cho biết luyện tập pickleball từ một tháng trước. Như vậy, cô được cho là bắt đầu với bộ môn thịnh hành này vào khoảng tháng 4 năm nay.

Khi ra sân, Chi Pu lựa chọn trang phục vừa năng động vừa sexy. Cô thường diện outfit đơn sắc, bao gồm áo ba lỗ và chân váy xếp ly, hoàn thiện bộ đồ với sneakers.

Nữ ca sĩ cũng cột tóc đuôi ngựa hoặc tết tóc gọn gàng, phù hợp với hoạt động thể thao ngoài trời. Hình ảnh của Chi Pu trên sân pickleball nhận về nhiều lời khen ngợi, vừa thể hiện sự quyến rũ, khỏe khoắn vừa không tạo ra tình huống phản cảm.

Chi Pu thu hút sự chú ý khi ra sân pickleball. Ảnh: @chipupu.

Video ghi lại quá trình luyện tập môn thể thao thịnh hành của cô thu về đến gần 5 triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Giọng ca Đóa Hoa Hồng không ra sân một mình mà tập luyện cùng bạn bè trong lĩnh vực giải trí như Hương Giang, Anh Tú hay Linh Ngọc Đàm.

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần xuất hiện trên sân pickleball trong năm nay. Khi chơi thể thao, “nữ hoàng giải trí” lựa chọn trang phục thể thao kín đáo, tránh mắc bẫy hớ hênh.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn diện nguyên set trang phục của thương hiệu Gucci ra sân, quảng bá cho đồ thể thao từ nhãn hàng này. Hồ Ngọc Hà cũng được biết đến là “bạn thân thương hiệu” nữ duy nhất của nhà mốt tại thị trường Việt Nam.

Trong bộ hình thời trang, cô mặc áo ba lỗ trắng tối giản, kết hợp với chân váy xanh rêu xếp ly, bổ sung mũ lưỡi trai khi chơi thể thao trong điều kiện trời nắng. Ngoài ra, trong những khoảnh khắc bị bắt gặp trên sân pickleball, Hồ Ngọc Hà đều gần như để mặt mộc, cột tóc gọn gàng, thể hiện tinh thần thể thao năng động.

Dù diện trang phục đơn giản, các nữ minh tinh đều thu hút sự chú ý khi xuất hiện đầy năng lượng trên sân pickleball, cho thấy sự thích thú với bộ môn gắn liền với lối sống này.

Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện sự yêu thích với bộ môn thể thao thịnh hành. Ảnh: @hongocha.

Không chỉ Hồ Ngọc Hà hay Chi Pu, diễn viên, ca sĩ Minh Hằng cũng từng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng 12 sân pickleball ở phường An Phú (TP.HCM). Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao.

“Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết.

Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ra sân chơi pickleball với bạn bè thân thiết trong lĩnh vực giải trí như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ nhân này đặc biệt chú trọng đầu tư trang phục khi ra sân.

Cô thường diện đồ thể thao chuyên dụng đơn sắc, bao gồm áo dây, ba lỗ, không tay kết hợp cùng chân váy xếp ly. Minh Hằng khéo léo bổ sung thêm mũ lưỡi trai nửa đầu để che nắng khi ra sân. Nhìn chung, cô cho thấy bộ sưu tập trang phục pickleball đa dạng, phong phú, thể hiện nhu cầu diện đẹp khi ra sân.