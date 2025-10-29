Một chấn thương gia tăng đáng báo động do pickleball

Pickleball đang khiến nhiều người ở Mỹ phải nhập viện với tình trạng bong võng mạc, gãy hốc mắt và chảy máu nội nhãn. Dù tỷ lệ nhỏ, đây là những tổn thương có thể gây mất thị lực.

Chỉ trong giai đoạn 2021-2024, số ca chấn thương mắt liên quan đến pickleball đã tăng trung bình 405 trường hợp mỗi năm. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nghiên cứu Pickleball-Related Ocular Injuries Among Patients Presenting to Emergency Departments (Chấn thương mắt liên quan đến Pickleball tại các Khoa Cấp cứu), được đăng tải trên JAMA Ophthalmology vào ngày 16/10, đang khiến cộng đồng pickleball xôn xao với kết luận người chơi có nguy cơ chấn thương mắt cao hơn bao giờ hết, The Dink Pickleball đưa tin.

Cụ thể, các tác giả của nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Giám sát Chấn thương Quốc gia Mỹ (NEISS), thu thập từ năm 2005-2024. Họ tìm kiếm những trường hợp có liên quan đến “pickleball” gắn với chấn thương vùng mắt hoặc mặt. Qua đó, nhiều nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xem xét việc bắt buộc người chơi đeo kính bảo hộ, kể cả ở cấp độ chuyên nghiệp.

Dù môn thể thao này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, khoảng 20 triệu người chơi tại Mỹ vào năm 2024, tăng hơn 300% so với năm 2020, nhưng trước nay, chấn thương mắt gần như chưa từng được nghiên cứu sâu.

Kết quả cho thấy từ năm 2014-2024, ước tính có khoảng 3.100 ca chấn thương mắt liên quan đến pickleball trên toàn nước Mỹ. Riêng giai đoạn 2021-2024, số ca tăng trung bình 405 trường hợp mỗi năm, đạt 1.262 ca trong năm 2024.

Khoảng 70% chấn thương mắt xảy ra ở người chơi trên 50 tuổi và không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ.

Những tổn thương phổ biến nhất là rách vùng quanh mắt (35%) và trầy giác mạc (16%), thường chỉ là va chạm nhẹ hoặc xước phần mí và bề mặt mắt.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tennis và bóng chày từng trải qua xu hướng chấn thương mắt tương tự trong giai đoạn đầu, nhưng đã giảm rõ rệt sau khi áp dụng quy định bảo hộ. Ảnh minh họa: @anna.leigh.waters/IG.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận nhiều ca nặng hơn như xuất huyết nội nhãn (hyphema), bong võng mạc (3%), chấn thương nhãn cầu (3%), hay gãy xương hốc mắt (2%). Dù tỷ lệ nhỏ, đây là những tổn thương có thể gây mất thị lực hoặc di chứng lâu dài.

Theo nhóm tác giả, nguyên nhân chủ yếu (43%) là do bị bóng va trực tiếp vào mặt. Ngoài ra, 28% do té ngã và 12% do va chạm với vợt.

Điều đáng nói, sức mạnh của các cây vợt hiện đại cũng góp phần làm tăng rủi ro.

“Các mẫu vợt hiện nay được làm từ vật liệu như ethylene-vinyl acetate foam có thể tạo vận tốc bóng lên đến 96 km/h, báo cáo viết.

Với khoảng cách chỉ 4,2 m ở vạch “no-volley” hay “kitchen line”, người chơi có rất ít thời gian phản ứng trước những cú đánh tốc độ cao.

Theo các nhà nghiên cứu, những môn thể thao khác như tennis hay bóng chày từng chứng kiến xu hướng tương tự trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng sau khi áp dụng quy định về bảo hộ, tỷ lệ chấn thương mắt đã giảm rõ rệt.

Hiện nay, không có quy định bắt buộc đeo kính bảo hộ trong các giải pickleball chuyên nghiệp. Một số tay vợt như Anna Leigh Waters tự nguyện sử dụng nhưng đa số vẫn thi đấu “mắt trần”.

“Bất chấp rủi ro, việc đeo kính vẫn chưa được yêu cầu trong các trận đấu nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Ngay cả khi USA Pickleball từng đề xuất quy định này vào tháng 3/2024, họ vẫn bác bỏ vì lo ngại khó kiểm soát việc thực thi”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Một số tờ báo như Vice cảnh báo rằng “pickleball đang khiến nhiều người phải nhập viện với tình trạng bong võng mạc, gãy hốc mắt và chảy máu nội nhãn”.

Dù vậy, giới chuyên môn kêu gọi cần nhìn nhận dữ liệu một cách thận trọng. Bài xã luận đăng kèm trên The New York Times nhấn mạnh nghiên cứu chỉ dựa trên dữ liệu từ 2% bệnh viện cấp cứu toàn nước Mỹ, do đó chưa phản ánh đầy đủ toàn cảnh.

Dù còn hạn chế, nghiên cứu vẫn mang ý nghĩa cảnh báo quan trọng khi pickleball đang bùng nổ toàn cầu và thu hút nhiều người mới tham gia.

“Chúng ta thấy ngày càng nhiều người chơi chưa quen với tốc độ bóng và khoảng cách trên sân, khiến nguy cơ va chạm tăng cao”, Tiến sĩ Jonathan C. Tsui, tác giả chính kiêm giáo sư tại Đại học Y Rutgers New Jersey (Mỹ), chia sẻ.