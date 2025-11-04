Cơ thể săn chắc, lực lưỡng từng là nỗi tự ti của Ánh Viên, song dần trở thành xu hướng được ưa chuộng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp những năm gần đây.

Ánh Viên từng mặc cảm về ngoại hình. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/FB.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân vào ngày 31/10, “tiên cá” Ánh Viên chia sẻ về quá trình thay đổi ngoại hình ngoạn mục. Những hình ảnh trước đây và bây giờ của cô gây bất ngờ lớn, cho thấy sự “thăng hạng dung nhan” trong một năm gần đây.

Ánh Viên cũng chia sẻ về sự tự ti của bản thân trong thời gian trước. Cụ thể, cô cho biết từng tự đặt câu hỏi cho bản thân: “Vai mình đô như thế này chắc không bao giờ mặc váy được đâu nhỉ?”.

Sự nghi vấn này cho thấy nỗi mặc cảm của kình ngư sinh năm 1996 về hình thể săn chắc. Tuy nhiên, vượt lên trên sự tự ti, “tiên cá” Ánh Viên tự trả lời câu hỏi của bản thân: “Mình nghĩ là được, cứ thử đi”.

Kèm theo đó, cô chia sẻ hình ảnh diện chiếc váy trắng ôm dáng khi tham dự một sự kiện tối gần đây. Trong thiết kế vừa thanh lịch, sang trọng vừa quyến rũ, gợi cảm này, Ánh Viên khoe hình thể khỏe khoắn dưới lớp vải ôm sát, thể hiện thần thái rạng rỡ, tự tin.

Vai đô từng khiến Ánh Viên mặc cảm, tự ti, không dám mặc váy. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/FB.

Đặc thù cơ thể vạm vỡ, cơ bắp vốn là đặc trưng của các vận động viên nữ. Quá trình luyện tập nghiêm túc, đều đặn tất yếu tạo ra hình thể lực lưỡng, từng bị nhận xét là thô, kém mềm mại, không phù hợp với phái nữ.

Tuy nhiên, quan điểm thẩm mỹ này dần thay đổi. Hình thể lực lưỡng được nhiều phụ nữ ưa chuộng, trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực thời trang trong những năm gần đây. Các nhà thiết kế bắt đầu tôn vinh cơ bắp của phụ nữ thay vì chỉ lăng xê “dáng dây cây cảnh”, theo The New York Times.

Trong một quảng cáo năm 2024 của thương hiệu adidas, nữ VĐV Reegan Finkel xuất hiện, khoe cơ bắp săn chắc. Cô diện bộ đồ tập màu hoa cà, thực hiện động tác nâng tạ trong hình ảnh tiếp thị.

Tương tự, trên sàn diễn bộ sưu tập Thu 2024 của thương hiệu thời trang Collina Strada, một số người mẫu nữ diện áo không tay, quần đùi thể thao, xách tạ và tạo dáng gồng cơ bắp trước ống kính. Theo Giám đốc sáng tạo Hillary Taymour, cách tạo dáng này lấy cảm hứng từ hình ảnh một người phụ nữ Nepal nâng chiếc tạ được làm từ bí ngô.

Hillary Taymour cũng cho biết đã nghiên cứu đặc điểm cơ thể của nhiều vận động viên thể hình nữ nhằm truyền tải tinh thần mạnh mẽ, rắn rỏi, sức mạnh thể chất thông qua trang phục.

Tuy nhiên, sự thay đổi về quan điểm này không chỉ mới xảy ra. Năm 2017, nhiếp ảnh gia thời trang Steven Klein đã thực hiện bộ hình với nữ vận động viên thể hình Joelle Lombardi cho tạp chí Interview.

Năm 2021, Giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry của thương hiệu thời trang cao cấp Schiaparelli cũng thực hiện một chiếc váy dạng điêu khắc, tái hiện những múi bụng cuộn lên. Theo nhà sử học thời trang Shelby Ivey Christie (New York, Mỹ), sự thay đổi này là tất yếu, phản ánh những bước chuyển của nền văn hoá đại chúng. Định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ trở nên đa dạng, phong phú hơn, bao gồm kiểu cơ thể lực lưỡng.

Nhiều vận động viên chuyên nghiệp như VĐV quần vợt Coco Gauff và VĐV thể dục Simone Biles cũng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang, được công chúng đón nhận.

Trở lại Việt Nam, Angela Phương Trinh cũng thu hút sự chú ý nhờ cơ bắp lực lưỡng trong năm nay. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, mỹ nhân này cho biết hình thể vạm vỡ của cô được xây dựng từ chế độ ăn chay.

“Tiếp sức bằng thực vật, xây dựng từ sự đam mê. Ai nói người ăn chay không thể có cơ bắp?”, cô viết trên mạng xã hội.