Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Vụ trộm 102 triệu USD làm nước Pháp đau lòng

  • Thứ tư, 22/10/2025 11:45 (GMT+7)
  • 11:45 22/10/2025

Giới chức Pháp định giá sơ bộ 9 món trang sức hoàng gia bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre khoảng 102 triệu USD, song nhấn mạnh giá trị tinh thần và lịch sử vượt xa tiền tệ.

Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 1

Các món trang sức hoàng gia bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre hôm 19/10, từng được mô tả là có “giá trị không thể đong đếm”, nay được giới chức định giá khoảng 102 triệu USD (tương đương 88 triệu euro), theo tuyên bố của công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 21/10. Dù con số này đã đủ khiến cả thế giới choáng váng, Beccuau cho biết giá trị thật sự của những báu vật này vượt xa con số tiền tệ, bởi chúng mang ý nghĩa đặc biệt đối với người Pháp, nơi vụ trộm đã thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới chính trị. Ảnh: CNN.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 2

“Những kẻ đã lấy đi số trang sức ấy sẽ không bao giờ kiếm được 88 triệu euro, kể cả nếu chúng ngu ngốc đến mức tháo rời những viên ngọc, viên kim cương đó ra. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng chúng sẽ suy nghĩ lại, đừng hủy hoại những báu vật này một cách vô nghĩa.” Beccuau nói trong cuộc phỏng vấn với đài RTL. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 3

9 món trang sức bị đánh cắp bao gồm một vương miện từng được đội bởi Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense, một dây chuyền ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise, cùng một vương miện khác thuộc về Hoàng hậu Eugénie, món đồ nổi bật nhất trong bộ sưu tập, được nạm gần 2.000 viên kim cương. Một trong những món trang sức bị mất đã được tìm thấy vì nhóm trộm đánh rơi nó khi tháo chạy. Tuy nhiên, 8 hiện vật còn lại vẫn chưa được tìm thấy, và có thể sẽ chẳng bao giờ được thu hồi. Ảnh: Le Monde.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 4

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nhóm trộm đã đột nhập bảo tàng qua cửa sổ, sử dụng “những chiếc cưa xích mini”. Chúng vào và ra khỏi bảo tàng chỉ trong vỏn vẹn 8 phút, một tốc độ khiến dư luận sửng sốt, nhất là khi vụ việc xảy ra giữa lòng Paris. “Louvre không chỉ là bảo tàng lớn nhất thế giới, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa Pháp và di sản chung của nhân loại. Vụ trộm này là một vết thương đối với tất cả chúng ta", Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati lên tiếng trước Quốc hội ngày 21/10. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 5

Như phần lớn các bảo tàng danh tiếng khác, Louvre không công khai giá trị thương mại của các hiện vật trong bộ sưu tập, bởi với họ, giá trị nghệ thuật và lịch sử quan trọng hơn bất cứ con số nào. Tuy nhiên, việc công tố viên ước tính số nữ trang bị đánh cắp trị giá 102 triệu USD cho thấy chúng vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với những tuyệt tác khác đang được trưng bày trong cùng tòa nhà. Ví dụ, bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci từng bị đánh cắp năm 1911, hiện được giới chuyên môn định giá ít nhất 1 tỷ USD, thậm chí có thể cao hơn nhiều lần. Ảnh: Bảo tàng Louvre/Reuters.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 6

Dù con số 102 triệu USD đã đủ gây chấn động, điều khiến người dân Pháp đau lòng hơn là ý nghĩa văn hóa của vụ trộm này. Bởi những món trang sức ấy không chỉ là vật báu của hoàng gia xưa, mà còn là biểu tượng cho lịch sử, nghệ thuật chế tác kim hoàn, và bản sắc của nước Pháp, những viên ngọc đã sống cùng thời với các nữ hoàng, hoàng hậu, với cả một triều đại. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
Trom Louvre, Louvre bi danh cap, gia bau vat Louvre, Trang suc bi trom anh 7

Sự biến mất của bộ trang sức, dù tạm thời hay vĩnh viễn đã để lại một khoảng trống trong trái tim những người yêu nghệ thuật và lịch sử, cũng như một câu hỏi lớn về sự an toàn của những di sản quý giá nhất hành tinh. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Lỗ hổng an ninh nghiêm trọng ở bảo tàng Louvre

Bản kiểm toán bị rò rỉ sau vụ trộm cho thấy nhiều khu vực tại bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới không có camera giám sát, dù ngân sách mỗi năm lên tới hàng trăm triệu euro.

15:09 21/10/2025

Cựu điều tra viên FBI: 'Kẻ trộm bảo tàng Louvre có gan nhưng non tay'

Các chuyên gia nhận định nhóm trộm không chuyên nghiệp nhưng táo bạo, còn 8 bảo vật bị đánh cắp có thể đang chờ một cuộc giao dịch lặng lẽ ở Tel Aviv (Israel) hay Antwerp (Bỉ).

10:58 22/10/2025

Báu vật bị trộm ở bảo tàng Louvre qua ống kính khách Việt

Tháng 3, khi tham quan bảo tàng Louvre, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã chụp lại bộ vòng cổ và hoa tai của Hoàng hậu Marie-Louise. Đây là món trang sức bị đánh cắp ngày 19/10.

06:05 21/10/2025

Kẻ giả mạo khuấy đảo giới nghệ thuật châu Âu

Phù thủy tranh giả mạo thuật lại vụ lừa đảo nghệ thuật lớn nhất thế kỷ XX do Han van Meegeren dàn dựng, khi ông giả tạo thành công các “tác phẩm Vermeer” và qua mặt cả chuyên gia lẫn nhà sưu tập Đức Quốc xã như Hermann Goering. Cuốn sách kết hợp điều tra lịch sử, phân tích tâm lý và đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của nghệ thuật và niềm tin vào thẩm định chuyên môn.

Hang pickleball Viet Nam ra thong bao khan hinh anh

Hãng pickleball Việt Nam ra thông báo khẩn

33 phút trước 17:38 24/10/2025

0

Facolos, thương hiệu pickleball Việt Nam, vừa phải lên tiếng cảnh báo về hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra trên thị trường.

Local brand cua ban trai tlinh xin loi hinh anh

Local brand của bạn trai tlinh xin lỗi

5 giờ trước 13:06 24/10/2025

0

Thương hiệu của rapper Wxrdie nhận lỗi vì sai sót trong quá trình liên hệ với KOL/KOC, cảnh bảo tình trạng nhiều tài khoản giả mạo nhân viên hãng truyền tải thông tin sai lệch.

Thanh nien '3 khong' TP.HCM bo pho ve que hinh anh

Thanh niên '3 không' TP.HCM bỏ phố về quê

5 giờ trước 12:56 24/10/2025

0

Rơi vào tình trạng "không học, không làm, không đào tạo", nhiều người trẻ khó trụ lại tại đô thị đắt đỏ, quyết định về quê sống cùng gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính.

Thư Vũ

Trộm Louvre Louvre bị đánh cắp giá báu vật Louvre Trang sức bị trộm Louvre Paris Giá trị Mona Lisa Nghệ thuật bị trộm An ninh bảo tàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý