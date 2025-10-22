Vụ trộm 102 triệu USD làm nước Pháp đau lòng

|
Các món trang sức hoàng gia bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre hôm 19/10, từng được mô tả là có “giá trị không thể đong đếm”, nay được giới chức định giá khoảng 102 triệu USD (tương đương 88 triệu euro), theo tuyên bố của công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 21/10. Dù con số này đã đủ khiến cả thế giới choáng váng, Beccuau cho biết giá trị thật sự của những báu vật này vượt xa con số tiền tệ, bởi chúng mang ý nghĩa đặc biệt đối với người Pháp, nơi vụ trộm đã thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới chính trị. Ảnh: CNN.
|
“Những kẻ đã lấy đi số trang sức ấy sẽ không bao giờ kiếm được 88 triệu euro, kể cả nếu chúng ngu ngốc đến mức tháo rời những viên ngọc, viên kim cương đó ra. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng chúng sẽ suy nghĩ lại, đừng hủy hoại những báu vật này một cách vô nghĩa.” Beccuau nói trong cuộc phỏng vấn với đài RTL. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
|
9 món trang sức bị đánh cắp bao gồm một vương miện từng được đội bởi Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense, một dây chuyền ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise, cùng một vương miện khác thuộc về Hoàng hậu Eugénie, món đồ nổi bật nhất trong bộ sưu tập, được nạm gần 2.000 viên kim cương. Một trong những món trang sức bị mất đã được tìm thấy vì nhóm trộm đánh rơi nó khi tháo chạy. Tuy nhiên, 8 hiện vật còn lại vẫn chưa được tìm thấy, và có thể sẽ chẳng bao giờ được thu hồi. Ảnh: Le Monde.
|
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nhóm trộm đã đột nhập bảo tàng qua cửa sổ, sử dụng “những chiếc cưa xích mini”. Chúng vào và ra khỏi bảo tàng chỉ trong vỏn vẹn 8 phút, một tốc độ khiến dư luận sửng sốt, nhất là khi vụ việc xảy ra giữa lòng Paris. “Louvre không chỉ là bảo tàng lớn nhất thế giới, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa Pháp và di sản chung của nhân loại. Vụ trộm này là một vết thương đối với tất cả chúng ta", Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati lên tiếng trước Quốc hội ngày 21/10. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
|
Như phần lớn các bảo tàng danh tiếng khác, Louvre không công khai giá trị thương mại của các hiện vật trong bộ sưu tập, bởi với họ, giá trị nghệ thuật và lịch sử quan trọng hơn bất cứ con số nào. Tuy nhiên, việc công tố viên ước tính số nữ trang bị đánh cắp trị giá 102 triệu USD cho thấy chúng vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với những tuyệt tác khác đang được trưng bày trong cùng tòa nhà. Ví dụ, bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci từng bị đánh cắp năm 1911, hiện được giới chuyên môn định giá ít nhất 1 tỷ USD, thậm chí có thể cao hơn nhiều lần. Ảnh: Bảo tàng Louvre/Reuters.
|
Dù con số 102 triệu USD đã đủ gây chấn động, điều khiến người dân Pháp đau lòng hơn là ý nghĩa văn hóa của vụ trộm này. Bởi những món trang sức ấy không chỉ là vật báu của hoàng gia xưa, mà còn là biểu tượng cho lịch sử, nghệ thuật chế tác kim hoàn, và bản sắc của nước Pháp, những viên ngọc đã sống cùng thời với các nữ hoàng, hoàng hậu, với cả một triều đại. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
|
Sự biến mất của bộ trang sức, dù tạm thời hay vĩnh viễn đã để lại một khoảng trống trong trái tim những người yêu nghệ thuật và lịch sử, cũng như một câu hỏi lớn về sự an toàn của những di sản quý giá nhất hành tinh. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
Kẻ giả mạo khuấy đảo giới nghệ thuật châu Âu
Phù thủy tranh giả mạo thuật lại vụ lừa đảo nghệ thuật lớn nhất thế kỷ XX do Han van Meegeren dàn dựng, khi ông giả tạo thành công các “tác phẩm Vermeer” và qua mặt cả chuyên gia lẫn nhà sưu tập Đức Quốc xã như Hermann Goering. Cuốn sách kết hợp điều tra lịch sử, phân tích tâm lý và đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của nghệ thuật và niềm tin vào thẩm định chuyên môn.