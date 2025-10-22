Vụ trộm 102 triệu USD làm nước Pháp đau lòng

Như phần lớn các bảo tàng danh tiếng khác, Louvre không công khai giá trị thương mại của các hiện vật trong bộ sưu tập, bởi với họ, giá trị nghệ thuật và lịch sử quan trọng hơn bất cứ con số nào. Tuy nhiên, việc công tố viên ước tính số nữ trang bị đánh cắp trị giá 102 triệu USD cho thấy chúng vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với những tuyệt tác khác đang được trưng bày trong cùng tòa nhà. Ví dụ, bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci từng bị đánh cắp năm 1911, hiện được giới chuyên môn định giá ít nhất 1 tỷ USD , thậm chí có thể cao hơn nhiều lần. Ảnh: Bảo tàng Louvre/Reuters.