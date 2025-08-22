Mùa hè ế ẩm của Gucci, Prada

Doanh số của LVMH, Prada, Moncler đồng loạt suy giảm khi khách Mỹ chi tiêu ít hơn ở châu Âu, còn du khách Trung Quốc thắt chặt mua sắm tại Nhật Bản giữa biến động tỷ giá và thuế quan mới.

Chi tiêu của khách du lịch cho hàng xa xỉ tại Nhật Bản và châu Âu đang giảm mạnh, kéo toàn ngành lao dốc, theo Financial Times. Xu hướng này càng khiến ngành khó khăn hơn trong bối cảnh bước vào giai đoạn thoái trào sau nhiều năm bùng nổ, đồng thời chịu thêm áp lực từ các mức thuế quan mới của Mỹ.

Doanh số quý II/2025 của LVMH, tập đoàn xa xỉ hàng đầu do Bernard Arnault sở hữu, cùng Prada và Moncler đều sụt giảm, chủ yếu vì khách Mỹ chi tiêu ít hơn tại châu Âu, trong khi khách Trung Quốc cũng thắt chặt mua sắm ở Nhật Bản. Trái ngược với năm 2024, thị trường Nhật Bản khi đó được “cứu” nhờ làn sóng tiêu dùng bùng nổ vào mùa xuân: du khách Trung Quốc ồ ạt mua túi xách, giày dép hàng hiệu để tận dụng đồng yen mất giá xuống mức thấp nhất hơn ba thập kỷ.

Trước đây, đồng USD tăng mạnh đã giúp du khách Mỹ mua sắm ở châu Âu với giá hời, thúc đẩy đáng kể doanh thu ngành. Năm nay, lợi thế đó biến mất khi yen lên giá và USD trượt dốc, khiến ngành xa xỉ mất đi một nguồn lực quan trọng giữa lúc nhu cầu ở cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều suy yếu.

Biến động tỷ giá khiến du khách Mỹ, Trung Quốc chi tiêu ít hơn ở nước ngoài, kéo doanh số hàng xa xỉ toàn cầu sụt giảm. Ảnh minh họa: SCMP

Cécile Cabanis, Giám đốc tài chính LVMH, cho biết sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của khách du lịch là nguyên nhân chính khiến doanh thu mảng thời trang và đồ da, lĩnh vực chủ lực của hãng, giảm 9% trong quý II. Bà cũng nói với Financial Times hồi tháng 7 rằng du khách Mỹ chi tiêu ít hơn rõ rệt, trong khi người tiêu dùng châu Á tăng mua sắm nhưng không đủ bù đắp sụt giảm tại Nhật Bản.

Năm 2024, doanh số quý II của LVMH tại Nhật tăng tới 57%, còn Kering, công ty mẹ của Gucci, cũng tăng 27%. Nhưng đến tháng 7/2025, Moncler (Italy) báo cáo doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm 2% do khách Mỹ chi tiêu ít hơn ở châu Âu và người Trung Quốc hạn chế mua sắm tại Nhật Bản. Prada, nơi 30% doanh thu đến từ khách du lịch, cũng thông báo giảm 2% doanh thu trong nửa đầu năm nay vì lý do tương tự.

Áp lực còn đến từ biến động tiền tệ. Trong nửa đầu 2025, USD mất hơn 10% giá trị so với euro do lo ngại lạm phát liên quan đến thuế quan của Tổng thống Donald Trump, dẫn đến làn sóng bán tháo tài sản ở Mỹ. Diễn biến này làm giảm sức mua của khách Mỹ - nhóm vốn từng thoải mái chi cho các chuyến mua sắm xa xỉ tại châu Âu.

Theo phân tích của Citi (New York), ngay cả Richemont, tập đoàn Thụy Sĩ sở hữu Cartier và Van Cleef & Arpels, dù vẫn ghi nhận doanh thu trang sức tăng trưởng hai chữ số trong quý gần nhất, cũng sẽ chịu sức ép khi du lịch đến Nhật Bản và châu Âu giảm sút trong năm tới.

Sự chững lại này diễn ra khi triển vọng tiêu dùng nội địa tại Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường xa xỉ lớn nhất thế giới, vẫn bấp bênh. Niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc lung lay bởi giá trị tài sản trong nước tụt dốc sau đại dịch. Ở Mỹ, nhu cầu mua sắm ảm đạm do thuế quan mới có nguy cơ đẩy giá hàng nhập khẩu tăng cao.

Công ty Bernstein (New York) dự báo doanh thu xa xỉ toàn cầu năm 2025 sẽ giảm 2%, trái ngược với dự báo trước đó là tăng 5%, do lo ngại suy thoái kinh tế lan rộng. Nhà phân tích Luca Solca (Bernstein) nhận định sự sụt giảm chi tiêu của khách du lịch phản ánh những vấn đề sâu hơn của ngành, vốn đã tận dụng nhu cầu tăng cao trong nhiều năm qua để liên tục nâng giá vượt lạm phát.

“Khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản không phải để ngắm núi Phú Sĩ, mà để tìm hàng hiệu giá tốt. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều thương hiệu đã đẩy giá quá cao và cần điều chỉnh để thu hút người tiêu dùng trở lại, đặc biệt là tầng lớp trung lưu”, Solca nói.