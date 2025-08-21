Reebok trước tin đồn bị 'gã khổng lồ' thể thao Trung Quốc mua lại

Anta được cho là đang đàm phán mua lại Reebok từ Authentic Brands Group, làm dấy lên lo ngại về tương lai thương hiệu thể thao lâu đời này.

Reebok đang gặp khó trước áp lực từ Nike, adidas và thương hiệu nội địa Trung Quốc. Ảnh: Reebok.

Đầu tháng 8, truyền thông đưa tin Anta, hãng đồ thể thao lớn nhất Trung Quốc, đang đàm phán mua lại Reebok từ tập đoàn Authentic Brands Group (ABG, Mỹ).

Thông tin này xuất hiện sau báo cáo hồi tháng 3, cho thấy mối quan tâm đặc biệt của Anta đến thương hiệu ra đời từ năm 1958 này. Reebok từng được Adidas thâu tóm năm 2006 với giá 3,8 tỷ USD để cạnh tranh với Nike, rồi bán lại cho ABG năm 2021 với giá 2,5 tỷ USD , theo Jing Daily.

Anta có kinh nghiệm hồi sinh nhiều thương hiệu quốc tế như Fila, Descente, Amer Sports hay Jack Wolfskin. Tuy nhiên, trước câu hỏi của Jing Daily, ABG chi nhánh Trung Quốc từ chối bình luận, còn Anta cho biết: “Chúng tôi không phản hồi về những tin đồn thị trường”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người tỏ ra hào hứng với khả năng Anta tiếp quản Reebok, cho rằng công ty đủ kinh nghiệm vực dậy thương hiệu. Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ hoài nghi.

Một tài khoản trên Xiaohongshu nhận xét: “Tương lai tốt nhất của Reebok có lẽ là trở thành phiên bản thứ hai của Fila, tập trung vào thời trang, thể thao và thể hình, đồng thời mở rộng sang bóng rổ và chạy bộ. Fila và Descente phát triển mạnh dưới tay Anta nhờ nắm bắt thị hiếu giới trẻ và trung niên, trong khi Reebok dường như chật vật để thích nghi với nhóm khách hàng 15-35 tuổi”.

Song song với những đồn đoán về Reebok, nhiều thương hiệu quốc tế khác cũng đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại Trung Quốc và thị trường toàn cầu.

Canada Goose thích nghi với thị trường Trung Quốc bằng thời trang thể thao cao cấp, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tiếp và xu hướng sống năng động. Ảnh minh họa: Yicai Global.

Canada Goose (Toronto, Canada) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 tích cực, với doanh thu tăng 22,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 107,8 triệu CAD ( 79,6 triệu USD ). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ kênh bán trực tiếp và nhu cầu ổn định tại Trung Quốc và Mỹ.

Mảng quần áo tăng nhanh nhất, nhờ các sản phẩm mới như áo phông Emerson và polo Beckley. Hiện Canada Goose có 76 cửa hàng toàn cầu, vừa cải tạo cửa hàng chủ lực tại Amsterdam (Hà Lan). Hãng đồng thời nêu bật những tiến bộ về mục tiêu giảm phát thải carbon trong báo cáo tác động thường niên.

Ngoài kết quả kinh doanh, nhiều thương hiệu hướng đến gắn kết cộng đồng thông qua sự kiện trải nghiệm. Ngày 2/8, Lululemon tổ chức vòng chung kết khu vực Thượng Hải của giải Summer Sweat Games 2025 tại Trung tâm Kerry Jing’an, trong khuôn khổ chương trình Mùa hè Thượng Hải.

Chín đội thi đấu để giành vé vào chung kết toàn quốc tại Thành Đô, chiến thắng thuộc về đội TR Athletics. Sự kiện thu hút khoảng 2.000 người tại Sweat Avenue với nhiều hoạt động như leo dây, vượt chướng ngại vật và tập yoga. Đại sứ thương hiệu, nữ đạo diễn Giả Linh, cũng tham dự.