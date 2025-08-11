Ngọc Trinh quyến rũ nhất tuần

#1. Quỳnh Anh Shyn - 8/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn ghi điểm với tạo hình vừa truyền thống vừa hiện đại. Cô diện set trang phục in họa tiết muôn thú, hoa lá đặc trưng của thương hiệu nội địa Duc Studio, kết hợp yếm cách điệu với quần ống rộng. Đáng chú ý, chiếc yếm bổ sung chi tiết nơ lớn màu đỏ rực phía trước ngực, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Phần tay áo tháo rời gia tăng nét cá tính cho bộ đồ. Tín đồ thời trang này cũng sử dụng phụ kiện, thực hiện kiểu tóc và layout makeup ăn nhập với trang phục. Cụ thể, cô đeo vòng tay đỏ, vẽ mắt và nhuộm một phần mái tóc màu xanh dương. Tổng thể vừa lạ mắt vừa quen thuộc này được đánh giá cao. Ảnh: @quynhanhshyn_.