Ngọc Trinh quyến rũ nhất tuần

#1. Quỳnh Anh Shyn - 8/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn ghi điểm với tạo hình vừa truyền thống vừa hiện đại. Cô diện set trang phục in họa tiết muôn thú, hoa lá đặc trưng của thương hiệu nội địa Duc Studio, kết hợp yếm cách điệu với quần ống rộng. Đáng chú ý, chiếc yếm bổ sung chi tiết nơ lớn màu đỏ rực phía trước ngực, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Phần tay áo tháo rời gia tăng nét cá tính cho bộ đồ. Tín đồ thời trang này cũng sử dụng phụ kiện, thực hiện kiểu tóc và layout makeup ăn nhập với trang phục. Cụ thể, cô đeo vòng tay đỏ, vẽ mắt và nhuộm một phần mái tóc màu xanh dương. Tổng thể vừa lạ mắt vừa quen thuộc này được đánh giá cao. Ảnh: @quynhanhshyn_.
#2. Ngọc Trinh - 8/10 điểm: Ngọc Trinh gây ấn tượng trong tuần qua với bộ hình bikini vừa quyến rũ vừa sang trọng. Cô diện set đồ bơi 2 mảnh màu đen tối giản, khoe trọn làn da trắng sáng và vóc dáng lý tưởng. Áo quây ngang ngực bổ sung dây đeo và quần tam giác tương đối phù hợp với tinh thần bộ hình tối giản, gợi cảm và trang nhã. Điểm nhấn của tạo hình này là trang sức đính đá quý, kim cương đến từ thương hiệu Swarovski. Ngọc Trinh lăng xê xu hướng trang sức statement (bản lớn) và layering (xếp lớp). Cô cột gọn mái tóc phía sau, trang điểm nhẹ nhàng, mang lại tinh thần mùa hè cho bộ ảnh. Ảnh: @ngoctrinh89.
#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non cũng thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh diện đồ bơi tuần qua. Trong khi Ngọc Trinh đem đến tinh thần quý phái, sang trọng, Xoài Non lại tạo ra màu sắc trẻ trung, đáng yêu, sôi động qua ảnh bikini đi biển mùa hè. Cô diện set đồ bơi 2 mảnh màu vàng bơ, bổ sung thêm chiếc quần trong suốt đồng bộ phía ngoài. Điểm nhấn của outfit đi biển là chi tiết dây và móc nối vàng trên bikini. Xoài Non cũng bổ sung những món phụ kiện vàng, bao gồm dây chuyền, vòng tay và nhẫn, góp phần gia tăng điểm nhấn. Cô thực hiện kiểu tóc tết 2 ngoe, xách thêm giỏ trái cây làm đạo cụ chụp hình. Ảnh: @chanchan.0411.
#4. Tăng Mỹ Hàn - 6/10 điểm: Tăng Mỹ Hàn hiếm hoi mắc lỗi chọn phụ kiện khi đi biển. Cô diện set trang phục trắng, bao gồm áo trễ vai và short ngắn. Với bộ đồ đơn giản, cô bổ sung khá nhiều phụ kiện, từ đó rơi vào bẫy tham chi tiết. Cụ thể, tín đồ thời trang này đội một chiếc nón cói rộng vành nối dây đeo ngọc trai, đeo bông tai hình hoa, dây chuyền vàng và xách thêm chiếc túi cói. Nhìn chung, mỗi món phụ kiện không xấu, nhưng tương đối thiếu liên kết, không ăn nhập, tạo nên một tổng thể rườm rà, rối mắt. Hơn nữa, đôi bông tai hình hoa cũng bị nhận xét là sến. Chi tiết hoa vốn đứng ở ranh giới giữa lãng mạn và sến, đòi hỏi sự tinh tế khi ứng dụng. Ảnh: @kjmbae.
#5. Hoa Xù - 5/10 điểm: Hoa Xù gây thất vọng vì tạo ra tình huống nhạy cảm khi theo đuổi mốt không quần. Cô diện set trang phục caro, kết hợp áo bó sát với quần tam giác. Đáng chú ý, tín đồ thời trang này lựa chọn chiếc quần cũn cỡn, không bổ sung vớ da chân để hạn chế tình huống khó xử, nhạy cảm. Mẫu quần của Hoa Xù thậm chí còn ngắn hơn chiếc đai lưng màu trắng được cô bổ sung vào outfit. Trước đó, cô cũng từng diện chiếc váy siêu ngắn, để lộ nội y bên trong, mất điểm vì tình huống hớ hênh. Ảnh: @hoamnx.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng
Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.