3 triệu lượt xem 2 cậu bé Hàn Quốc bỏ dép khi lên máy bay Việt Nam

Khoảnh khắc 5 giây hai bé Hàn Quốc cởi dép trước cửa máy bay đi Phú Quốc nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội Việt Nam, thu hút gần 3 triệu lượt xem.

Khoảnh khắc 2 em bé Hàn Quốc cởi giày lên máy bay gây sốt Trong chuyến du lịch Phú Quốc, hai em bé Hàn Quốc có khoảnh khắc dễ thương khi cởi giày trước khi lên máy bay, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

5h sáng 2/9, ngay trước giờ lên máy bay từ Hàn Quốc đến Phú Quốc (Việt Nam), hai em bé Hàn Quốc bất ngờ cúi xuống cởi dép, đặt ngay ngắn sang một bên. Khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 giây khiến cả gia đình bật cười, hai nữ tiếp viên hàng không cũng bất ngờ trước hành động dễ thương.

Minji, mẹ của hai bé, cho biết đó là lần đầu các con đi máy bay. Ở Hàn Quốc, có một câu đùa rằng "lần đầu đi máy bay phải tháo giày mới được bước lên".

"Chúng tôi chỉ nói đùa, nhưng các con lại tin thật và làm theo ngay. Cảnh tượng thực sự đáng nhớ trong chuyến đi", người mẹ kể lại với Tri Thức - Znews.

Khi đoạn video được chia sẻ, gia đình bất ngờ nhận về vô số bình luận tích cực từ cộng đồng mạng Việt Nam. Minji cho biết cô cảm thấy biết ơn vì sự đón nhận ấm áp này, dù cũng có vài ý kiến trái chiều.

"Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, không gây bất tiện cho ai. Điều quan trọng là mọi người cảm nhận được sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ nhỏ", nữ du khách nói, cho hay đoạn video đăng tải lên tài khoản cá nhân đã thu hút gần 3 triệu lượt xem.

Du khách quốc tế vui chơi ở Phú Quốc, ngày 3/1. Ảnh: Tường Vi, Võ Minh Thiên.

Chuyến đi Phú Quốc lần này quy tụ đủ 3 thế hệ trong gia đình Minji, gồm ông bà nội ngoại, hai vợ chồng và con nhỏ. Họ khởi hành từ Hàn Quốc sáng 2/9 và dành trọn 4 đêm trên đảo ngọc.

Trước đó, vợ chồng cô từng đến Đà Nẵng, nhưng lần này họ chọn Phú Quốc để đưa các con trải nghiệm safari và tận hưởng kỳ nghỉ gần gũi thiên nhiên. Nữ du khách hi vọng hòn đảo sẽ là điểm đến lý tưởng để cả gia đình cùng nhau khám phá và trải nghiệm.

Ẩm thực địa phương cũng để lại nhiều ấn tượng với gia đình Hàn Quốc. Họ yêu thích bánh xèo, bánh mì, phở và nhất là món mực nướng nổi tiếng. Mực nang được nhận xét "ngon tuyệt", trở thành bữa ăn khiến họ nhớ nhất trong chuyến đi.

Ngoại trừ Minji và chồng, các thành viên còn lại trong gia đình đều lần đầu đến Việt Nam. Trải nghiệm ở Phú Quốc đã thôi thúc cả nhà mong muốn quay trở lại để khám phá thêm nhiều vùng đất khác. Lần tới, họ hi vọng sẽ đến Hà Nội, TP.HCM, hoặc có thể quay lại Đà Nẵng - nơi vợ chồng cô từng đến trước đây.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngày 1/1. Ảnh: Tường Vi.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ 2, với 380.000 lượt khách. Một số điểm đến người Hàn yêu thích gồm Hội An, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Trong đó, du khách Hàn Quốc luôn ví Phú Quốc là "thiên đường", "Maldives bản Việt" với nhiều resort ven biển, đa dạng trải nghiệm và giá rẻ hơn ở Hàn Quốc.

Từ cuối năm 2022, Phú Quốc là từ khóa "hot" trên mạng xã hội Hàn Quốc và các hội nhóm du lịch khi có đường bay thẳng từ Seoul. Khi tìm kiếm từ khóa "Phú Quốc" hoặc tên một resort trên đảo kết quả hàng đầu là hình ảnh du khách Hàn check-in.

Danh hiệu "Maldives phiên bản Việt" của Phú Quốc cũng từng được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nhắc đến trong một bài báo đăng tải tháng 9/2023. Bài viết nhận định nếu so về độ nổi tiếng trên thế giới, khách quốc tế biết đến Đà Nẵng và vịnh Hạ Long nhiều hơn Phú Quốc.

Tuy nhiên, đảo ngọc cũng đẹp không kém hai địa danh trên khi có những bãi biển sạch, xanh màu ngọc lục bảo cùng các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, bãi biển riêng.