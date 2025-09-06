Tăng 300% khách Nga đến Việt Nam

Ngành du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 8 với 1,68 triệu lượt khách.

Hai du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng tại một con phố ở Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Dựa trên số liệu Cục Thống kê công bố sáng 6/9, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận gần 14 triệu lượt khách quốc tế qua cửa khẩu, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 8, hơn 1,68 triệu lượt khách đến nước ta, tăng 8% so với tháng 7. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 8 trong vòng 10 năm.

Xét về thứ tự thị trường ngoại, Trung Quốc vẫn chiếm ngôi vương với 410.000 lượt khách, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế ở Việt Nam. Hơn 380.000 lượt khách đưa Hàn Quốc vào vị trí thứ 2, sau đó là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Mỹ.

Về động lực tăng trưởng, Nga chính là thị trường ghi nhận sức bậc cao với 62.500 lượt khách, bằng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí tiếp sau lần lượt là Philippines (164%) và Ấn Độ (140%).

Đi sâu vào cơ cấu, hàng không vẫn là con đường chủ lực đưa khách quốc tế đến Việt Nam với gần 11,9 triệu lượt người (chiếm 85,2%) trên tổng số lượt khách đến.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Triệu lượt 1.747 1.893 2.054 1.654 1.528 1.462 1.562 1.68

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương giải thích sự tăng trưởng được ghi nhận đến từ chính sách thị thực cởi mở và các chương trình quảng bá, xúc tiến trên quy mô cả nước.

Song, nhìn chung, con số gần 14 triệu lượt khách ngoại chỉ đạt 56% so với mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025. Điều này đồng nghĩa trong gần 4 tháng tới, mỗi tháng nước ta phải đón khoảng 2,5 triệu lượt khách. Trong khi đó, lượng khách quốc tế cao nhất trong năm 2025 Việt Nam từng ghi nhận là 2,1 triệu lượt vào tháng 3.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết Cục sẽ tập trung vào thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan với hy vọng "bức tốc" trong những tháng cuối năm.

"Những điểm đến này chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu khách quốc tế ở nước ta. Do đó, Việt Nam sẽ tăng cường khai thác trong thời gian tới", Ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhận định tại Hội nghị "Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch tổ chức ngày 5/9.

Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ dòng khách nội địa. Chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 4 ngày nghỉ lễ 2/9, ngành du lịch phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024 (3 triệu lượt). Hà Nội là điểm đến đứng đầu cả nước với lượng khách tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, với 2,08 triệu lượt khách.

Tiếp đến là TP.HCM với khoảng 1,45 triệu lượt khách. Một số tỉnh, thành đón khách khả quan là Khánh Hòa, Đà Nẵng...