Thực hư đám cưới tổ chức tại Hadilao Hà Nội

"Đám cưới" với quy mô hơn 20 bàn, khoảng 100 khách mời tổ chức tại nhà hàng lẩu Haidilao (Hà Nội) khiến nhiều người ngạc nhiên. Thực chất, đây chỉ là bữa tiệc liên hoan của một công ty.

Nhóm 4 khách mời trong bữa tiệc liên hoan tổ chức tại Haidilao ngày 21/8. Ảnh: Tiểu Vy.

Cuối tháng 8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một "đám cưới" được tổ chức tại nhà hàng lẩu Haidilao chi nhánh Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội), kèm theo phần âm thanh là bài hát Đám cưới trên làng quê. "Lần đầu tổ chức đám cưới tại Haidilao có gì", chủ nhân video viết.

Trong video, khách mời xếp hàng dài trước cửa nhà hàng, mỗi người lần lượt nhận một phần quà và được nhân viên mặc áo dài màu đỏ hướng dẫn lối vào. Bên trong, không gian trang trí nhiều bong bóng, hơn 20 bàn được dọn sẵn ngăn nước lẩu và các món ăn kèm, cùng với nước chấm. Nhân viên cầm trên tay tấm thực đơn dài, đi từng bàn để kiểm tra món.

Hiện đoạn video này trên TikTok thu hút 2,8 triệu lượt xem, gần 2.000 bình luận và hơn 106.000 lượt chia sẻ. Không phải sảnh cưới xa hoa, việc khách mời ngồi quanh nồi lẩu nghi ngút khói, vừa ăn vừa trò chuyện khiến nhiều người bày tỏ sự bất ngờ lẫn thích thú.

Video đám cưới lần đầu tổ chức tại Haidilao Hà Nội thu về triệu view Ý tưởng tổ chức đám cưới theo phong cách Gen Z tại nhà hàng lẩu Trung Hoa thu hút nhiều sự chú ý bởi sự mới lạ.

Tuy nhiên, theo Phạm Ánh Tuyết, chủ nhân đoạn video trên, đồng thời là quản lý Haidilao chi nhánh Phạm Ngọc Thạch, bữa tiệc xuất hiện trong video không phải đám cưới, đây thực chất chỉ là tiệc liên hoan sớm dịp 2/9 của một công ty tổ chức vào ngày 21/8. Trước giờ, hệ thống Haidilao chưa từng có tiền lệ tổ chức tiệc cưới.

"Thực ra ban đầu tôi chỉ định làm video ghi lại không khí náo nhiệt của bữa tiệc liên hoan. Nhưng do ngày Quốc khánh, nhân viên phục vụ mặc áo dài màu đỏ, quà tặng màu hồng, bàn ăn dọn trước nên các khách mời nói vui rằng giống đang đi dự đám cưới, nên tôi cũng ghi chú thích 'mời các bác đến ăn cưới'. Tôi cũng mong sẽ có đám cưới thật tổ chức tại đây", cô nói với Tri Thức - Znews.

Quản lý này cho biết thêm mỗi bàn ăn trong bữa tiệc ngồi 4 người, mức giá khoảng 1,5 triệu đồng, bao gồm 3 ngăn nước lẩu, thịt bò, tôm phỉ thúy, đậu phụ cá...

Hình ảnh khách mời xúng xính quần áo, nhân viên dọn bài đãi khách nhận được sự quan tâm đặc biệt những ngày qua. Ảnh: Phạm Ánh Tuyết.

Trước đó, tháng 11/2024, một cặp đôi cũng tổ chức đám cưới tại buffet hải sản Poseidon (Hà Nội) với quầy tôm hùm, hàu, sashimi và hải sản cao cấp. Những hình ảnh check-in lan truyền trên MXH từng khiến mô hình chiêu đãi này được bàn tán sôi nổi.

Trên thực tế, trào lưu tổ chức cưới tại nhà hàng lẩu, buffet hoặc cửa hàng đồ ăn nhanh xuất phát từ Trung Quốc vào cuối năm 2024. Đây được xem là xu hướng tiết kiệm mới khi nhiều cặp đôi trẻ dần tối giản đám cưới truyền thống, loại bỏ những chi tiết trang trí xa hoa, đồng thời đảm bảo được số lượng khách mời, tránh rủi ro thời tiết và làm bối cảnh ngày trọng đại trở nên vui tươi, trẻ trung hơn. Để thực hiện ý tưởng này, họ đã lựa chọn tổ chức tiệc tại các cửa hàng McDonald’s hay nhà hàng lẩu Haidilao.

Tại Việt Nam, trào lưu này chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng xu hướng này đang tăng tốc, nhất là khi Gen Z và Millennials (nhóm chiếm phần lớn số đám cưới giai đoạn 2025-2030) đều đề cao trải nghiệm, cá tính và khả năng chia sẻ khoảnh khắc trên MXH.