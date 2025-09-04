Starbucks view biển đầu tiên tại tháp Tam Thắng TP.HCM

Thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới tại Mỹ chốt được mặt bằng đắc địa sau lưng tháp Tam Thắng. Đây cũng là cửa hàng view biển đầu tiên của đơn vị tại phường Vũng Tàu.

Mặt sau tháp Tam Thắng. Ảnh: Ăn chơi Vũng Tàu.

Tháp Tam Thắng chính thức ra mắt công chúng vào ngày 2/9. Công trình thuộc Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TP.HCM) bao gồm nhiều hạng mục công cộng nhằm giải quyết bài toán giải trí cho người dân, đồng thời thu hút khách du lịch.

Trong đó, tấm quảng cáo lớn ở mặt sau tháp Tam Thắng với dòng chữ "We can't wait to see you (tạm dịch: Chúng tôi nóng lòng được gặp bạn)" kèm logo nàng tiên cá siren quen thuộc của Starbucks thu hút sự chú ý của công chúng địa phương thời gian gần đây.

Song, công trình vẫn đang trong quá trình thi công, hoàn thiện phần nội thất bên trong cũng như chuẩn bị đội ngũ nhân sự. Sau khi khai trương, đây sẽ là cửa hàng chính thức đầu tiên của thương hiệu đồ uống đến từ Mỹ ở phố biển.

Quầy đồ uống của Starbucks bên trong một khách sạn ở phường Vũng Tàu. Ảnh: Ăn chơi Vũng Tàu.

Trước đó, đơn vị có một quầy nhỏ tọa lạc trong một khách sạn ở đường Trương Công Định. Tuy nhiên, thực đơn chỉ giới hạn với cà phê, một số thức uống đặc trưng chẳng hạn green tea latte, chocolate chip cream frappuccino (món đá xay kết hợp chocalate)... của đơn vị hầu như vắng bóng.

Hiện chưa rõ giá thuê mặt bằng đắc địa này là bao nhiêu, song sự xuất hiện của thương hiệu đình đám mở rộng mức độ đa dạng của thị trường F&B cũng như có thêm điểm dừng chân cho du khách tại phường Vũng Tàu.

Ngày lễ Quốc khánh vừa qua, TP.HCM chính thức khánh thành tháp Tam Thắng tại quảng trường Thùy Vân. Đây là công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng , được thi công thần tốc trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc.

Tháp Tam Thắng lên hiệu ứng mừng 2/9. Ảnh: Hoàng Nhân.

Tháp được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu. Công trình gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55 m đến hơn 34,25 m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển.

Hình dáng tổng thể của tháp được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cái tên gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.