Khách tố quán ăn ở Hà Giang bán mẹt cơm 1,5 triệu đồng, bàn ghế ẩm mốc

Quán ăn view "triệu đô" cạnh sông Nho Quế (xã Lũng Cú) bị một thực khách phàn nàn vì bàn ghế kém vệ sinh, bán một mẹt cơm giá 1,5 triệu đồng, đắt gấp đôi so với các quán lân cận.

Trưa 31/8, nữ thực khách T. chia sẻ trên nhóm du lịch Hà Giang về trải nghiệm không tốt tại quán ăn Aladdin nhìn ra Hẻm Tu Sản, nằm ở hạ nguồn sông Nho Quế, Tuyên Quang (địa phận tỉnh Hà Giang cũ). Cô cho biết mình không thể ngồi ăn, phải bỏ 700.000 đồng đã đặt cọc cho quán ăn này vì bàn ghế ngổn ngang, sàn ẩm mốc và khu vực ngồi ăn nhiều muỗi. Khác hoàn toàn với những hình ảnh phía quán gửi khi đặt chỗ.

Hình ảnh bàn ghế không được xếp gọn gàng tại khu vực ngồi ăn được nữ thực khách đăng trên nhóm du lịch Hà Giang. Ảnh: T.

Chưa kể, thực khách này nhận xét mẹt cơm cho 6 người giá 1,5 triệu đồng là đắt đỏ. Trong khi đó, những quán ăn view sông Nho Quế lân cận chỉ có giá vài trăm nghìn cho một mẹt cơm tương tự.

"Đây là lần thứ 3 cùng gia đình quay lại Hà Giang. Tôi đã rất trông đợi khi thấy view quán nhìn ra Hẻm Tu Sản, nhưng đến nơi thật sự thất vọng. Đến cả cây quạt cũng không có và đường đi xuống quán khá trơn trượt. Dù vắng hay đông khách, kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng nên sắp xếp chỉn chu, sạch sẽ", T. viết. Hiện bài đăng vẫn đang thu hút hàng trăm bình luận.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Văn Minh, chủ quán ăn trên, nói rằng thực khách này đến ăn khá sớm vào khoảng 8h, trong khi 9h quán mới mở cửa. Trước đó, ngày 30/8, trời mưa tầm tã từ sáng đến đêm, bàn ghế và sàn gỗ bị thấm nước, nhân viên chưa kịp lau dọn và bung ô che nắng nên dẫn đến trải nghiệm ban đầu bị ảnh hưởng.

"Ảnh tôi gửi cho thực khách này tham khảo được chụp lúc trời nắng ráo, view và không gian quán vẫn vậy. Mùa này thời tiết thất thường, vùng cao thường có muỗi khi mưa xuống, điều này khó tránh khỏi. Khu vực này cũng hạn chế điện để bố trí quạt, trước giờ quán vẫn hướng đến không gian ngoài trời thoáng đãng", anh bày tỏ.

Khu vực ngồi ăn nhìn thẳng ra Hẻm Tu Sản, thu hút đông đảo du khách đến dùng cơm. Ảnh: Anh Minh.

Về mức giá của mẹt cơm, Văn Minh cho rằng việc so sánh giá với các quán lân cận là chưa thuận tình, bởi quán của anh bán theo mẹt và số lượng người, không bán món lẻ. Mặt khác, các nguyên liệu được sử dụng để chế biến cũng không giống nhau.

"Quán dùng thịt lợn cắp nách hoặc lợn đen bản địa, gà đen H'mông, cá tầm sông Nho Quế... Đây là những nguyên liệu không rẻ nên giá thành mẹt cơm cũng nhỉnh hơn. Đa số trong mẹt là các món thịt, ít món rau. Thông thường, thực khách đặt chỗ phải cọc trước 50%, khi đó quán mới mổ cá tươi sống, nướng gà tại chỗ", Văn Minh nói.

Trong cùng ngày 31/8, nữ thực khách đã chủ động hủy bàn, ra về và không yêu cầu trả lại tiền cọc. Tuy nhiên, phía quán sẽ liên hệ lại để giải quyết thỏa đáng, tránh hiểu lầm không đáng có.