Bát phở gà 'yêu nước' hút khách ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 16/8/2025 07:52 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Lần đầu thưởng thức phở gà có hình lá cờ đỏ sao vàng làm từ bánh phở, Khánh Huyền bất ngờ trước sự sáng tạo và tâm huyết của chủ quán.

Hai bát phở gà "yêu nước" gây sốt ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tối 14/8, Khánh Huyền (22 tuổi, phường Hoàng Mai, Hà Nội) đến quán phở gà Thật Tâm trên đường Đặng Tiến Đông (phường Đống Đa), gọi một bát phở đùi giá 40.000 đồng.

Khi nhân viên mang phở ra, cô bất ngờ thấy trên mặt bát nổi bật lá cờ đỏ sao vàng làm từ bánh phở.

"Ban đầu tôi tưởng lá cờ làm từ nguyên liệu đặc biệt, hỏi mới biết chủ quán tạo ra từ bánh phở. Lần đầu tôi thấy chủ quán có tâm như vậy, xuống tầng dưới còn thấy nhân viên tỉ mỉ xếp từng lá cờ, ngôi sao", Huyền kể với Tri Thức - Znews.

Bát phở gà trộn "yêu nước" của Khánh Huyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chủ quán Hồ Đức Mạnh (28 tuổi) cho biết lên ý tưởng cách đây một tuần. Đến ngày 14/8, anh lần đầu ra mắt "bát phở độc lập", mức giá vẫn giữ nguyên. Lá cờ được cắt thủ công từ bánh phở, nhuộm màu thực phẩm để tạo sắc đỏ và vàng, dùng khuôn dập thành hình rồi đặt lên bát khi phục vụ.

Trước đó, anh từng thử làm lá cờ bằng kẹo nhưng không hợp vì ảnh hưởng hương vị, trong khi bánh phở từ gạo giúp giữ trọn vị món ăn, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ.

"Tôi muốn lan tỏa cảm xúc đặc biệt trong dịp lễ 2/9. Bán phở không chỉ là trao đổi hàng hóa, mà là nấu với tâm thế của đầu bếp gia đình. Tôi thường trò chuyện với khách hàng, gửi gắm thông điệp yêu nước qua từng bát phở", Mạnh nói.

Quán phở gà mở được 5 năm, duy trì lượng khách ổn định, cuối tuần đông hơn 30%, phục vụ các món phở gà trộn và nước. Thịt gà dai, vị ngọt tự nhiên, da vàng ươm, là một trong những yếu tố chính để tạo nên một bát phở gà ngon.

Khánh Huyền nhận xét nước dùng vừa miệng, không mặn, không có vị mì chính, thịt gà chắc, bánh phở nhiều.

Một số quán cà phê ở Hà Nội làm mới thực đơn mang tinh thần yêu nước, tạo hình cờ đỏ sao vàng, trang trí phụ kiện thêm cờ Tổ quốc. Ảnh: Châu Sa.

Không chỉ phở gà Thật Tâm, nhiều quán cà phê, tiệm bánh ở Hà Nội cũng "bắt trend" yêu nước. Họ sáng tạo đồ uống, bánh ngọt lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng, lan tỏa mạnh trên mạng xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Châu Sa

phở gà phở gà yêu nước phở gà độc lập cờ đỏ sao vàng cờ tổ quốc Hà Nội phở gà Thật Tâm phở gà Hà Nội quán phở Hà

