5 quán cà phê 'yêu nước' tại TP.HCM hợp check-in dịp 2/9

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, nhiều quán cà phê trang trí cờ đỏ sao vàng từ không gian đến đồ uống, phục vụ thực khách đến check-in sớm.

Hưởng ứng không khí của cột mốc 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhiều quán cà phê ở TP.HCM thiết kế lại không gian, sản phẩm mang dấu ấn quốc kỳ, thu hút giới trẻ đến check-in, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán cà phê rợp cờ đỏ sao vàng để thực khách cảm nhận không khí ngày 2/9 đang đến gần.

Mâm Coffee

Địa chỉ: Đường DN6, phường Đông Hưng Thuận

Mở cửa: 8-22h30

Mức giá: 40.000-70.000 đồng/ly

Mâm Cofffe mang không khí Hà Nội đến TP.HCM dịp 2/9 với sạp báo giấy, đôi quang gánh, nón lá vẽ cờ đỏ sao vàng. Ở phần mặt tiền bố trí lá cờ Việt Nam to 1,5 m và giăng thêm những dây cờ đỏ rực.

Không gian bên trong rộng rãi, cách bố trí bàn ghế linh hoạt theo từng khu vực, những tệp khách ghé quán làm việc, chụp ảnh, học tập hoặc trò chuyện dễ dàng chọn vị trí ngồi phù hợp.

Đồ uống gồm các món quen thuộc như trà trái cây, trà sữa, nước ép, soda, sữa chua... Trà dâu tằm bưởi hồng, trà nhãn, trà sữa chanh dây, soda 3 tầng bán chạy và pha chế vừa vị. Tuy nhiên, cách bày trí chưa đủ bắt mắt.

Điểm trừ là bàn ghế còn thấp, ngồi lâu không thoải mái. Nếu đông khách, không gian sẽ hơi nóng.

Tibon By Jayden

Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định

Mở cửa: 6h15-22h30

Mức giá: 25.000-40.000 đồng/ly

Có mặt từ năm 2014, Tibon By Jayden chuyên bán trà gia truyền, không gian tái hiện căn nhà cổ ở Hội An với tường sơn vàng, cửa sổ gỗ. Quán có khu vực ngồi bên trong, trước hiên và phía đối diện. Buổi sáng, giới trẻ thường tụ tập sớm, ngồi tán gẫu ngoài trời và tận hưởng không khí nhộn nhịp.

Từ cửa quán, thực khách đã có thể hòa mình vào không khí 2/9 với nhiều dây cờ đỏ sao vàng, sạp báo và phông nền tone vàng - đỏ được bố trí khắp nơi. Để phục vụ nhu cầu check-in, quán chuẩn bị cờ cầm tay và nón lá vẽ hình cờ Việt Nam, ly giấy đổi sang tone màu đỏ.

Thực đơn ít sự lựa chọn, chỉ bán trà trái cây và trà sữa, trong đó trà ổi ruột đỏ là món làm nên tên tuổi. Trà dưa lưới, trà chuối cũng đáng thử. Các loại đồ uống đậm vị và thơm rõ nhờ cốt trà, tốc độ pha chế nhanh. Thực khách có thể gọi thêm hạt hướng dương, bánh gấu ăn vui miệng. Mức giá rẻ so với vị trí.

Tuy nhiên, không gian quán mở hoàn toàn nên không thích hợp đi vào buổi trưa, thời gian ngồi đẹp nhất khoảng 6h30-10h hoặc sau 15h. Bàn ghế sắp xếp sát nhau, những lúc đông khách sẽ tạo cảm giác hơi chật chội.

Giang Coffee

Địa chỉ: Đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng

Mở cửa: 6h30-0h

Mức giá: 45.000-99.000 đồng/ly

Dịp 2/9, Giang Coffee trang trí không gian rực rỡ với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng. Trước quán, bản đồ Việt Nam gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đặt ở vị trí nổi bật, ghi rõ dòng chữ "tự hào là người Việt Nam".

Quán bố trí bàn ghế thấp ở khoảng sân lớn phía trước để phục vụ thực khách thích ngồi ngoài trời. Bên trong là không gian thanh tao, lối bày trí cổ điển với nội thất gỗ, kệ sách ốp tường và những bản nhạc bất hủ phát đĩa than.

Thực đơn tập trung vào cà phê, trà trái cây, trà sữa, nước ép trái cây… Các loại đồ uống từ matcha được quán chú trọng, sử dụng loại matcha thơm đậm, rõ vị umami và biến tấu đa dạng như matcha dừa, matcha dâu, matcha kem nhãn… Quán cũng cho ra mắt set đồ uống 2/9, trang trí cờ đỏ sao vàng bằng vụn bánh hoặc vẽ chữ "I love Việt Nam" bằng chocolate trên bề mặt. Đi kèm là bánh quy, croissant tone đỏ - vàng.

Cuối tuần khá đông khách, không khí sẽ hơi náo nhiệt, thực khách nên đi trong tuần để thoải mái chụp ảnh và tận hưởng không gian.

14 Feb

Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp

Mở cửa: 10h30-22h

Mức giá: 29.000-42.000 đồng/ly

Đi theo hướng không gian tối giản và cổ điển, 14 Feb lựa chọn bàn gỗ, ghế bọc da và tạo điểm nhấn bằng kệ sách. Nội thất đặt để hạn chế để mang đến sự thoáng đãng khi ngồi lâu. Mừng ngày 2/9, phần mặt tiền trang trí cờ đỏ sao vàng xen kẽ những tờ báo giấy, góc check-in khác là cờ Việt Nam phiên bản to hơn.

Diện tích nhỏ nhắn nhưng đảm bảo sự riêng tư, bàn ghế đặt cách xa nhau. Đáng tiếc là số lượng bàn ghế không phù hợp với nhóm đông người.

So với mặt bằng chung, thực đơn tại đây chưa phong phú, chỉ xoay quanh trà trái cây, trà sữa, sữa tươi, cà phê, đá xay. Bán chạy nhất là các dòng trà sữa như nguyên lá, hoa nhài, olong pha đậm vị, các món còn lại ở mức ổn. Thời gian pha chế chưa nhanh. Để tạo không khí, quán phục vụ thêm panna cotta phủ sốt dâu tây đỏ, trang trí sao vàng làm từ phô mai tươi.

Nhân viên nhiệt tình và niềm nở, nhưng đôi khi xử lý tình huống còn chậm khiến thực khách chưa hài lòng.

Chuyện Cà Phê

Địa chỉ: Đường số 5, phường Bình Phú

Mở cửa: 6h30-22h

Mức giá: 28.000-53.000 đồng/ly

Không gian Chuyện Cà Phê đưa thực khách trở lại thời bao cấp. Quán phục dựng trong một căn nhà cổ, cửa số khuôn hoa, nền tráng xi măng và bố trí sofa gỗ. Trần nhà thiết kế như một kho lương thực. Các món nội thất như tủ, kệ sách, máy đánh chữ, cassette… đều gợi lại hồi ức xưa. Không gian rộng rãi, tầng trệt thoáng mát, tầng trên có ban công.

Hưởng ứng không khí 2/9, quán treo cờ đỏ sao vàng kèm dòng chữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" và bảng ghi tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Một số góc trang trí những bộ trang phục, kỷ vật thời kháng chiến.

Đến đây, thực khách sẽ gọi nước tại quầy Mậu Dịch, đồ uống tập trung vào hương vị thuần Việt như cà phê muối, nâu đá, cà phê cốt dừa, trà sen vàng, chanh tươi xí muội… Cách bày trí chỉn chu, nhưng hương vị chỉ ở mức tương đối. Bù lại, cách phục vụ chuyên nghiệp.

Vào buổi tối, quán bật đèn vàng làm không khí ấm cúng, dễ chịu. Khi đi vào cuối tuần, thực khách chú ý đến sớm vì bàn nhanh hết.