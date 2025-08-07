Quán cà phê giữa ruộng bậc thang gây 'sốt' ở Sa Pa

Dù mới mở được hơn 10 ngày, quán cà phê L.á Coffee với góc nhìn thẳng ra ruộng bậc thang bản Lao Chải đã hút khách nhờ những đoạn video trên mạng xã hội. Chủ quán Hoàng Gia, 33 tuổi, cho biết ấp ủ kế hoạch xây dựng quán cà phê giữa ruộng lúa từ lâu nhưng đến mùa hè năm nay mới thực hiện được.

Quán nằm tại thôn Hàng (bản Lao Chải), cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km. Không gian đơn giản, đặt chiếc ghế giữa ruộng và 2 ô cửa lớn "view" thẳng ra ruộng bậc thang là điểm thu hút chính.

Ruộng lúa trước quán vừa trổ bông, khoảng 2 tuần nữa sẽ chín vàng rực. "Tôi bất ngờ khi quán nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người khen view đẹp, không gian gần gũi", Hoàng Gia nói với Tri Thức - Znews.

Ô cửa sổ "đẹp như tranh" là góc check-in quen thuộc của du khách. Nhờ không gian đồng quê, không khí thoáng đãng, chi phí hợp lý giúp mô hình cà phê ruộng dễ tiếp cận người trẻ và nhóm khách tìm kiếm sự thư giãn.

"Ngồi ở quán, trước mặt là cả một vạt lúa vàng óng ánh, gió thổi nhẹ, không gian mát lành. Tôi thấy như lạc vào một câu chuyện cổ tích", Vân Anh, 26 tuổi, quê Hưng Yên, chia sẻ sau chuyến du lịch Sa Pa ngắn ngày hồi cuối tháng 7.

Lần này Vân Anh tìm đến bản Nậm Cang và Sa Pa để ngắm mùa lúa chín. Qua mạng xã hội, cô biết đến quán cà phê mới ở bản Lao Chải có ô cửa sổ lớn hướng ra cánh đồng bậc thang. "Tôi từng đi nhiều quán cà phê 'view' ruộng lúa nhưng ở đây có ô cửa rộng, nhìn thẳng ra cánh đồng, cảm giác rất đặc biệt", cô nhận xét.

Theo Vân Anh, ngoài cà phê, quán phục vụ các món trà trái cây mùa hè, giá dao động 45.000-60.000 đồng. "Không gian quán không rộng nhưng thoáng đãng vì thiết kế mở. Góc ngồi 'huyền thoại' là chiếc ghế giữa ruộng, ai cũng tranh thủ chụp vài tấm rồi vào trong thưởng thức đồ uống", du khách chia sẻ.

Chủ quán hy vọng hình ảnh tiệm cà phê nhỏ có thể góp phần lan tỏa vẻ đẹp của ruộng bậc thang Sa Pa - vốn là nét văn hóa đặc trưng gắn bó lâu đời với người dân vùng cao.

