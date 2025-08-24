Quán ăn Hàn ở TP.HCM bán 'không kịp thở' sau khi Trấn Thành review

Xuất hiện trong series "Siêu Thực Thành", quán ăn Hàn Quốc ở phường Tân Hưng (TP.HCM) đông quá tải. Đa số thực khách đến vì lời khen của Trấn Thành dành cho các món ăn tại đây.

Quán ăn Wok Of Love ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ) và phường An Phú (TP Thủ Đức cũ) mở bán từ năm 2022, chuyên phục vụ món ăn Hàn Quốc xen lẫn Trung Quốc, đặc biệt là các loại mì thủ công như mì lạnh, mì tương đen, mì champong, mì tan-tan... Mức giá 70.000-610.000 đồng/món.

Từng là địa chỉ chưa được biết đến nhiều, quán ăn này bỗng trở nên náo nhiệt sau một tuần xuất hiện trong mùa 2 của Siêu Thực Thành - một series review ẩm thực thực tế của Trấn Thành - ở tập đầu tiên, phát sóng ngày 8/8.

Lượng khách ăn trưa tại chi nhánh phường Tân Hưng (quận 7 cũ) vào lúc 12-14h.

Ghi nhận ngày 23/8, khoảng 12-14h, thực khách đã lấp kín bàn. Buổi tối, vào khung giờ 18h30-21h30, lượng khách đến ăn đông đúc, dãy ghế ngồi chờ bên ngoài cũng không còn trống. Cả 2 chi nhánh đều rơi vào tình trạng "cháy bàn, cháy ghế".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện bộ phận marketing, cho biết sau khi series công chiếu, khách tăng khoảng 60-80%, kể cả những ngày trong tuần khiến đội ngũ phục vụ chạy bàn "không kịp thở".

"Cuối tuần là lúc khách đông đỉnh điểm. Nhiều lần chúng tôi phải xin lỗi và hẹn lại khi khác vì không có bàn, nhất là vào buổi tối. Đến hiện tại, nhà hàng vẫn kín bàn vào những ngày cuối tuần, nhiều khách phải đặt bàn trước 2-3 ngày", người này nói.

Đại diện bộ phận marketing nói thêm đây là mức tăng kỷ lục từ khi mở bán đến nay. Chưa bao giờ chi nhánh phường An Phú lại đón lượng khách Hàn lẫn Việt đông quá tải đến vậy.

Thực khách Hương Trà đến quán ăn trưa cùng 2 người bạn vào ngày 23/8.

Thực khách Hương Trà (sống tại phường Phú Định) đến ăn tại chi nhánh phường Tân Hưng lúc 11h30. Cô biết đến quán nhờ xem series của Trấn Thành và gọi 3 món, gồm mì tương đen mặt trời, thịt heo chua ngọt kiểu Hàn và toast chiên kiểu Hong Kong.

Cô nhận xét: "Mì tương đen rõ vị đậu lên men, sợi mì mềm, độ dai vừa. Nhưng khẩu phần hơi ít so với mặt bằng chung các quán Hàn Quốc. Lớp vỏ của thịt heo chua ngọt mỏng giòn, phần sốt chấm thiên chua, nên cân bằng lại bằng cách thêm vị ngọt. Toast chiên thơm bơ sữa, hợp tráng miệng". Hương Trà cũng nói rằng phần panchan đầy đủ với củ cải muối vàng, kim chi truyền thống, kim chi hẹ và hành tây chấm tương đen.

Đến chi nhánh phường An Phú vào giờ cao điểm tối, thực khách Phạm Anh (sống tại phường An Khánh) đã đặt bàn, chỉ chờ khoảng 15-20 phút để lên đủ món. Cô cho biết các món ăn chất lượng, đúng như những gì xem trong series.

"Mì champong hơi cay, nhưng cách nêm nếm ngon, hợp khẩu vị người Việt. Mì tương đen không bị đắng, xào với thịt băm ăn rất vừa vặn. Bánh mandu nhân hòa quyện với lớp vỏ mỏng tan. Tráng miệng tôi gọi bingsu xoài, nhưng phần mứt xoài khá nhiều nên bị ngọt gắt", cô nêu cảm nhận.

Theo Phạm Anh, mức giá tại đây phù hợp với vị trí. Ngoài ra, không gian thoáng rộng, rực rỡ ánh đèn neon và sự niềm nở từ nhân viên cũng là điều khiến cô muốn quay lại lần sau.

Chi nhánh 2 tại phường An Phú, TP.HCM (TP Thủ Đức cũ) cũng kín khách đặt bàn trước từ 17h30 trở đi.

Lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2018 mang tên Wok of Love (tạm dịch: Chảo lửa tình yêu), quán đặt ra tôn chỉ mang những món ăn được chế biến trên chảo nóng, bằng tất cả tình yêu của đầu bếp đến thực khách. Tất cả món ăn được nghiên cứu bởi founder kiêm đầu bếp người Hàn Quốc.

"Chúng tôi mong muốn người Hàn đang sinh sống tại đây được thưởng thức hương vị quê nhà. Nguyên liệu đa phần nhập từ Hàn Quốc để người Việt cũng được thử các món chuẩn Hàn. Những ngày này, nguồn nguyên liệu nhập liên tục với số lượng lớn, nhân viên luôn có mặt sớm, chạy hết công suất để không gián đoạn trải nghiệm ăn uống của thực khách", đại diện bộ phận marketing cho biết.