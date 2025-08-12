Gỏi đu đủ Ty Thy ở TP.HCM lại mở bán sau 4 lần đóng cửa

Sau hơn 4 tháng chuyển sang hình thức bán mang đi, gỏi đu đủ Ty Thy tiếp tục khai trương lần 5. Quán mới nằm tại nhà riêng trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây) với quy mô thu hẹp.

YouTuber Ty Thy khai trương quán mới sau nhiều tháng chờ căn nhà xây dựng. Ảnh: Ty Thy.

Thông tin Ty Thy đóng cửa quán gỏi đu đủ trên đường Minh Phụng (phường Bình Tây) vào ngày 2/4 gây nhiều tiếc nuối, bởi thời gian hoạt động vẫn chóng vánh như các chi nhánh trước, chưa đầy 5 tháng kể từ ngày khai trương (17/11/2024).

Chiều ngày 9/8, quán mới của Ty Thy trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây) chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là địa chỉ đầu tiên của quán gỏi đu đủ, sau khi cô trở về từ Campuchia vào năm 2018. Ty Thy cũng chia sẻ rằng nếu tình hình kinh doanh không khả quan sẽ chuyển về bán cố định tại nhà riêng.

Trước đó, "thánh gỏi đu đủ" từng 4 lần đổi địa chỉ kinh doanh, từ đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây) sang đường An Dương Vương (phường Bình Tây), sau đó là phường Thủ Dầu Một (địa phận tỉnh Bình Dương cũ) và Minh Phụng (phường Bình Tây).

Không gian vẫn thiết kế theo phong cách Thái Lan, nhưng nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Ty Thy.

Quy mô quán mới thu hẹp, sức chứa khoảng 100-120 người, gồm 3 tầng và một sân thượng được trang bị máy điều hòa. Khu vực trung tâm tầng trệt là nơi Ty Thy đâm gỏi và trực tiếp lên món. Trong 3 ngày đầu khai trương, nhiều thực khách tìm đến với mong muốn gặp gỡ Ty Thy và thưởng thức món ăn mới.

Chia sẻ về lần khai trương này, Ty Thy cho biết đã lắng nghe góp ý từ thực khách để cải thiện, tránh những trải nghiệm không tốt như các chi nhánh trước. Không gian tầng trệt vẫn mở nhạc sôi động làm điểm riêng, các tầng còn lại không mở nhạc.

"Tôi nghiên cứu lại công thức nấu chuẩn vị hơn, không giống như các chi nhánh trước. Toàn bộ món ăn đều mua nguyên liệu tươi ở chợ và tự nấu. Có thêm một số món đặc trưng sau khi tôi đi Thái Lan về là lẩu sườn cay, lẩu Thái tomyum, lẩu gà cay Thái. Trong những ngày đầu, các loại lẩu bán rất chạy, khoảng 19h đã sắp hết nước dùng. Chân gà sả tắc, sốt Thái cũng được trộn tại chỗ", cô nói với Tri Thức - Znews.

Ty Thy cho biết đây là lần cuối cùng cô chuyển địa chỉ. Hiện tại chỉ bán gói gọn tại nhà. Ảnh: Ty Thy.

Theo Ty Thy, khi quay về bán tại nhà riêng, tiền mặt bằng không phải trả hàng tháng, chi phí vận hành, điện nước và nhân viên cũng dễ cân bằng để dư dả hơn. Mặt khác, khi giảm bớt các khoản này, cô có thể giữ nguyên giá món ăn, nâng nhẹ khẩu phần, dù vật giá nguyên liệu cũng tăng không ít.

Đến ăn tại quán mới, một số thực khách nhận xét hương vị món ăn được cải thiện rõ rệt, không gian sạch sẽ. Trải nghiệm ăn uống thoải mái khi không còn tiếng nhạc ồn ào.

Ngoài gỏi đu đủ tôm, ghẹ, ba khía, chả ốc lá lốt cũng là món ăn bán chạy tại quán. Ảnh: Ty Thy.

Thực khách Khánh Nguyên (sống tại phường Bình Tây, TP.HCM) cho biết: "Gỏi đu đu khẩu phần nhiều hơn, đầy đặn topping. Sợi đu đủ bào dày, giữ được độ giòn và thấm vị, không còn bị đắng, nhưng nước trộn gỏi hơi thiên ngọt. Trước đây, bò viên có lúc giảm chất lượng, nhưng hiện đã dai, thơm trở lại, đậm vị bò. Hy vọng quán sẽ duy trì được chất lượng để phục vụ lâu dài".

Từng đến ăn tại quán một lần, Trà My (sống tại phường Tân Phú, TP.HCM) cũng cho rằng gỏi đu đủ vị đã ổn định, không còn tình trạng chảy nước hay lúc mặn lúc nhạt. Một phần có thể ăn 2 người. Bên cạnh đó, cô còn dành lời khen cho bún Thái tomyum và chả ốc lá lốt.

"Bún Thái nếu giảm vị chua lại sẽ rất vừa ăn, không bị ngấy, topping cũng tươi giòn. Chả ốc lá lốt có độ sần sật, lớp ngoài chiên vàng đều nên dậy mùi thơm. Tuy nhiên, chân gà sốt Thái chưa đủ thấm và nêm nếm chưa hợp vị với tôi", My nói.

Hiện tại, mức giá các món trong thực đơn dao động 25.000-190.000 đồng/món. Ngoài ra còn có combo cho nhóm đông người với giá 350.000 đồng, gồm gỏi đu đủ, bò viên chiên, chả ốc lá lốt, chân gà sả tắc, chả giò và trà tắc Thái.