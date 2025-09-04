Gerard Pique uống bia, ăn nem chua rán ở Hà Nội

Cộng đồng hâm mộ bóng đá Việt Nam thích thú trước sự xuất hiện của cựu trung vệ Gerard Pique trên đường phố Hà Nội tối 3/9.

Gerard Pique (chính giữa) cùng nam streamer Độ Mixi được bắt gặp tại một quán nhậu ở Tạ Hiện (Hà Nội) tối ngày 3/9. Ảnh: Nhậtt.

Khoảng 22h40 ngày 3/9, Gerard Pique cùng streamer Độ Mixi, cầu thủ Duy Mạnh và thông dịch viên ghé một quán nhậu trên phố Tạ Hiện. Tại đây, cả nhóm gọi một số món ăn đặc trưng trên bàn nhậu ở Hà Nội như nem chua rán, bánh phồng tôm, khoai tây chiên và vài chai bia.

Đáng chú ý, hình ảnh do một người hâm mộ đi đường ghi lại cho thấy Pique hào hứng hô "zô" - văn hóa cụng ly đặc trưng của người Việt Nam.

Đoạn camera ghi lại cuộc gặp gỡ của Pique và cầu thủ Duy Mạnh, Độ Mixi được dăng tải trên TikTok. Ảnh: Tuyenpham.

Tối cùng ngày, trang Facebook 1,8 triệu người theo dõi của Duy Mạnh - đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - cũng đăng tải bức ảnh chụp cùng Pique sau màn trao đổi áo và chữ ký.

"Thần tượng của tôi", trung vệ người Việt viết kèm biểu tượng trái tim bên cạnh.

Ảnh chụp Pique cùng Độ Mixi và Duy Mạnh. Ảnh: FBNV.

Chuyến công tác của cựu trung vệ Barcelona tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho một giải đấu do chính anh sáng lập, quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung có tiếng.

Gerard Piqué Bernabeu là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha, sinh năm 1987. Bên cạnh sự nghiệp của mình, nam cầu thủ còn nổi tiếng với IQ cao. Tờ La Vanguardia vào năm 2015 từng công bố Pique sở hữu IQ 170, vượt mức 160 của thiên tài Albert Einstein. Tuy nhiên, anh lại vướng lùm xùm về đời tư cá nhân với vợ cũ là nữ ca sĩ Shakira.