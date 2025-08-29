5 nhà hàng chay sang từ menu đến không gian cho mùa Vu lan

Bữa ăn thuần chay, thanh đạm với thành phần chính từ rau, củ, quả là gợi ý ẩm thực hấp dẫn để bạn thưởng thức trong tháng 7 âm lịch.

Hum Garden

Địa chỉ: Đường số 10, phường An Khánh

Mức giá: Từ 160.000 đồng/món

Đúng với tên gọi, Hum Garden ẩn mình trong một khu vườn nhỏ, nơi một chuỗi nguyên liệu sạch kết hợp với căn bếp Việt sáng tạo. Không gian gồm 2 khu vực, trong nhà ấm cúng với đèn vàng dịu, nội thất gỗ hơi hướm Phật giáo và khoảng sân thoáng mát, thực khách có thể tìm một góc thư giãn riêng để thưởng thức món ăn.

Nhà hàng này từng được xếp hạng 10 trong danh sách 25 địa điểm ăn chay tốt nhất thế giới năm 2021 do độc giả TripAdvisor bình chọn. Năm 2024 cũng từng nằm trong danh sách Bib Gourmand (đồ ăn ngon với giá cả phải chăng) của Michelin.

Thực đơn được chế biến từ các loại đậu, hạt, rau củ, hoa và trái cây tươi để tôn lên hương vị thơm ngon tự nhiên. Các món ăn không sử dụng bột ngọt. Thực khách có thể trải nghiệm củ sen lắc muối mè, gỏi bưởi chanh dây Tây Bắc, hủ tiếu vuông sốt tương, canh chua, lẩu miến, thốt nốt sữa dừa... Hương vị được đánh giá vừa miệng, cách bày trí công phu.

Các loại thức uống cũng tận dụng lợi điểm của rau trái tươi mới, cùng các loại hạt để hỗ trợ sức khoẻ. Song, mức giá tại đây tương đối cao so với khẩu phần.

Đánh giá chung: 4/5

METTA Vegetarian

Địa chỉ: Đường Tú Xương, phường Xuân Hòa

Mức giá: Từ 85.000 đồng/món

Hình ảnh phố cổ Hội An được nhà hàng tái hiện sống động, làm điểm nhấn cho toàn không gian với những mảng tường vàng, đèn lồng đủ sắc và giàn hoa giấy rực rỡ. Bàn ghế được bố trí khoảng cách hợp lý, mang lại cảm giác riêng tư cho thực khách.

Nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực thuần chay, mang đậm hương vị Việt truyền thống pha lẫn hương vị của món Thái, vị cay nồng của đồ ăn Ấn Độ.

Các món ăn chế biến từ rau và nấm, ít dầu mỡ, hướng đến mô tuýp ăn sạch, nổi bật là bún thì là, cháo rau củ, gỏi nấm kim châm, nấm nướng dầu hào... Hương vị ở mức ổn, các trình bày chỉn chu, khẩu phần mỗi món đủ cho 2 người ăn. Tiếc là mỗi món chưa có điểm đặc sắc riêng để gây ấn tượng mạnh.

Menu đồ uống cũng nhiều sự lựa chọn không kém, thích hợp ăn kèm món chay. Thực khách có thể thử qua các loại trà truyền thống, trà trái cây Anh Quốc, sữa chua, nước ép, sinh tố...

Đánh giá chung: 3/5

Du Yên

Địa chỉ: Đường số 10, phường An Khánh

Mức giá: Từ 100.000 đồng/món

Nhà hàng Du Yên nằm trong tòa nhà phủ kín cây xanh ở khu phố Tây (Thảo Điền cũ). Không gian từ ngoài vào trong mang nét kiến trúc thuần Việt, ấn tượng đầu tiên là cánh cổng gỗ lợp ngói đỏ, đến khoảng sân vườn thoáng đãng và nội thất gỗ may, tre đan bên trong. Chén đĩa cũng sử dụng chất liệu gốm tráng men. Tổng thể không gian mộc mạc, nhưng sang trọng.

Năm 2024, nhà hàng chay này được gọi tên trong danh sách Michelin Selected (được đề xuất).

Menu của nhà hàng thiên về màu sắc quốc tế, theo phong cách fine dining để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách trong và ngoài nước. Các món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống Việt, Thái, Ấn và một số món phương Tây.

Cách chế biến khéo léo, đậm đà, nhưng vẫn thanh nhẹ đúng chất chay. Khâu bày trí được đánh giá cao, mang đến cảm giác chỉn chu và chuyên nghiệp từ khi nhận món. Thực khách có thể thử gỏi hoa sen, gỏi cuốn hoa cánh bướm, ớt chuông phô mai đút lò, bánh phồng nhân nấm kiểu Ấn... Song, theo đánh giá của nhiều thực khách, các món lẩu còn hơi ngọt.

Đánh giá chung: 4,5/5

Chay Garden

Địa chỉ: Đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ

Mức giá: Từ 45.000 đồng/món

Nép trong một con hẻm yên tĩnh, Chay Garden có không gian mang phong cách Đông Dương hoài cổ với sân vườn rợp bóng cây và những góc bàn được chăm chút. Nội thất bày trí tinh tế, tạo cảm giác dễ chịu khi dùng bữa.

Thực khách có thể các món có dư vị khó quên như gỏi nấm khoai môn sốt chanh leo, lẩu thuyền hoa, nấm mối hấp đá núi lửa, miến xào nồi đất, cơm cà ri hạt dẻ... Ngoài ra còn có các món tráng miệng theo mùa như bánh flan kiểu Pháp, bánh chuối đốt, pudding đậu phụ kèm đường thốt nốt...

Mùa Vu lan, nhà hàng ra mắt buffet chay "Mùa ươm" từ các loại hạt, kết hợp tinh hoa ẩm thực truyền thống với kỹ thuật chế biến hiện đại với mức giá 450.000-590.000 đồng/vé.

Từng nguyên liệu được chọn lựa kỹ lưỡng, gửi gắm triết lý thanh lành và nuôi dưỡng sự cân bằng từ bên trong. Điểm trừ là hương vị các món chưa đồng đều, có món mặn món nhạt. Bù lại, cách phục vụ tốt.

Đánh giá chung: 3,5/5

Shamballa Vegetarian

Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn

Mức giá: Từ 55.000 đồng/món

Shamballa là nhà hàng chay kết hợp lounge, nơi thực khách có thể ngồi chơi, nhâm nhi đồ uống mà không cần gọi món. Quán mang đậm kiến trúc Phật giáo, đồng nhất với nội thất gỗ, cây xanh, tiểu cảnh nước và ánh sáng nhẹ.

Trong tiếng Phạn, "Shamballa" có nghĩa là nơi an bình, tĩnh tại, đó cũng là không gian nhà hàng muốn mang đến cho thực khách. Tuy nhiên, khu vực ngồi bên trong hơi nóng vào buổi trưa.

Theo phương châm "vị ngon tiềm ẩn trong rau củ", menu lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và châu Á, tập trung vào sự cân bằng giữa hương vị và kết cấu. Các món ăn được chế biến từ rau củ, trái cây, nấm, đậu hũ, hạt và thảo mộc. Một số món đặc trưng có thể kể đến như gỏi cuốn sốt đậu phộng, cà ri nước cốt dừa sả, mì xào rau củ đậu hũ... Các món tráng miệng cũng được yêu thích.

Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ nhiều loại đồ uống đa dạng, phù hợp với thực khách yêu thích lối sống lành mạnh, như trà thảo mộc, trà bát bảo, bạch trà, trà đậu biếc oải hương...

Đánh giá chung: 4/5