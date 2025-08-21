4 điểm trà chiều 'thực tập' phong cách quý tộc

Văn hóa trà chiều Anh Quốc du nhập về Việt Nam được biến tấu đa dạng dựa vào điểm đặc trưng của mỗi vùng miền. Song, điểm chung vẫn là không gian cổ điển cùng âm nhạc thính phòng du dương.

Nữ hoàng Victoria, Anna Maria Stanhope nhiệt thành với trà chiều (afternoon tea/low tea) trong những năm tháng trị vì. Bà là người góp phần lan tỏa phong tục này đến giới quý tộc Anh Quốc.

Những người trẻ Việt Nam với lối sống phóng khoáng cũng bắt đầu hưởng ứng phong cách uống trà chiều trong 3 năm trở lại đây.

Ban đầu, tách trà sứ cao cấp, đĩa bánh ngọt nhỏ nhắn đủ loại chỉ xuất hiện tại một số khách sạn hạng sang ở các thành phố lớn. Dần dà, chúng lan rộng đến nhiều tỉnh khác mang đến trải nghiệm không gian đa dạng. Phiên bản trà chiều cũng được biến tấu phù hợp với văn hóa địa phương.

Tri Thức - Znews gửi đến bạn 4 địa điểm thưởng thức trà chiều với khung cảnh, thực đơn phong phú cùng tiếng nhạc thính phòng sâu lắng.

The Colonial

Địa điểm: The Anam Cam Ranh.

The Anam Cam Ranh. Mức giá: 460.000 đồng/2 người.

460.000 đồng/2 người. Thời gian: 15h-17h.

Những trái xoài mọng nước trứ danh của vùng đất Cam Ranh (Khánh Hòa) là nguồn cảm hứng chính cho set trà chiều Mango Symphony tại nhà hàng The Colonial, nằm trong khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh.

Đội ngũ nhà hàng ẩm thực Âu và Pháp đương đại thiết kế thực đơn gồm món mặn và món ngọt.

Món mặn có thể kể đến là tôm sú hấp dùng kèm xốt xoài, tobiko (trứng của cá chuồn) và bánh mì brioche, thịt nguội Iberico Bellota dùng kèm xoài nướng cháy cạnh, cá hồi viên chiên croquette dùng kèm xốt chutney xoài và kem tươi.

Các món ngọt gồm bánh scone xoài, macaron nhân kem phô mai xoài, bánh pudding sago xoài với panna cotta dừa và thạch chanh dây, bánh pavlova với xoài hạt lựu và xốt xoài húng quế, bánh tart xoài, chanh và hạnh nhân, và thạch xoài lá dứa.

Ông Laurent Myter, Tổng quản lý tập đoàn trên, cho biết mỗi món ăn trong thực đơn đều góp phần tôn vinh loại trái cây vàng ngọt đặc trưng của vùng đất Cam Ranh và càng trở nên đặc biệt hơn khi được thưởng thức cùng các loại trà Dammann thượng hạng như Earl Grey, English Breakfast, hoa nhài, bạc hà và hoa cúc hay trà xanh Việt Nam.

Le Club Bar

Địa điểm: Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Mức giá: 890.000 đồng/người.

890.000 đồng/người. Thời gian: 15h-16h30.

Tại Hà Nội, Sofitel Legend Metropole đã trở thành điểm đến thưởng thức trà chiều trứ danh dành cho giới thượng lưu nhờ không gian sang trọng, đặc biệt là giàu lịch sử.

Le Club Bar truyền tải văn hóa trà chiều truyền thống của Anh Quốc trong không gian thanh lịch đậm chất Pháp cổ điển.

Bánh scone nướng ăn cùng kem tươi và mứt quả, chiếc bánh sandwich truyền thống lạ miệng như bánh nhân nấm và kem phô mai hay bánh mì kẹp tôm với quả bơ và xốt cocktail là điểm nhấn. Ngoài ra, còn có hoa quả tươi theo mùa cùng các món bánh ngọt hấp dẫn như macaron, su kem dài và bánh phô mai.

Le Gouverneur

Địa điểm: Azerai La Residence Huế.

Azerai La Residence Huế. Mức giá: Từ 320.000 đồng/2 người.

Từ 320.000 đồng/2 người. Thời gian: 15h30-16h30.

Quầy bar Le Gouverneur thuộc khách sạn Azerai La Residence cung cấp set trà chiều với mức giá phải chăng trong khuôn viên từng là dinh thự của thống đốc Pháp khi xưa.

Tuy nhiên, Tri Thức - Znews gợi ý du khách nên lựa chọn phương án đặc trưng hơn là thưởng thức trà chiều trên du thuyền, xuôi dòng sông Hương cổ kính, thậm chí kết hợp tham quan chùa Thiên Mụ.

Với thời lượng 60 phút, đội ngũ trên thuyền phục vụ các loại trà và cà phê đặc trưng xứ Huế cùng bánh ngọt và mặn như bánh croissant giăm bông phô mai, sandwich cá ngừ, bánh brownies chocolate. Dịch vụ kết hợp tham quan chùa Thiên Mụ có thời gian dài hơn, khoảng 120 phút.

Arteastiq The Sanctuary

Địa điểm: Phường An Khánh (địa phận Thảo Điền cũ), TP.HCM

Phường An Khánh (địa phận Thảo Điền cũ), TP.HCM Mức giá: 580.000 đồng-2,1 triệu đồng, tùy số lượng khách.

580.000 đồng-2,1 triệu đồng, tùy số lượng khách. Thời gian: 13h-17h.

Chi nhánh của Arteastiq đầu tiên tại TP.HCM nằm ở khu nhà giàu phường An Khánh. Thương hiệu đến từ Singapore phục vụ thực khách Việt Nam thực đơn với chủ đề khác nhau.

Trong đó, rẻ nhất là 2 set trà chiều "Giấc mơ (Dream)" và "Hành trình qua Singapore (Journey through Singapore)" với giá 580.000 đồng/pax. Đơn vị thiết kế thực đơn tuân thủ món ăn cơ bản của một set trà truyền thống gồm khai vị, mặn, ngọt và tráng miệng với các loại bánh ngọt nhỏ nhắn, bắt mắt.

Đáng chú ý, set "Phong vị hải sản ngọt ngào (Lucious seafood)" với giá 2,1 triệu đồng/pax nổi bật với món laksa từ Singapore.