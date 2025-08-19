Hà Nội có món ẩm thực di sản mới

Bánh cuốn trắng trong, điểm thêm hành phi vàng ruộm của Hà Nội không chỉ níu chân thực khách, mà giờ đây còn được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quán bánh cuốn bà Hoành tuổi đời hơn 70 năm, lọt danh sách 33 nhà hàng Michelin Selected (Michelin đề xuất) năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 18/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố quyết định ghi danh 9 di sản văn hóa phi vật thể của Thủ đô vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số này có nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, mở ra cơ hội bảo tồn và quảng bá một biểu tượng ẩm thực Hà thành.

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương nơi có di sản sẽ chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Riêng với nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, Hà Nội định hướng đẩy mạnh truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, kết hợp quảng bá qua du lịch và thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu "Bánh cuốn Thanh Trì" như một biểu tượng văn hóa ẩm thực đặc trưng của Thủ đô.

Bánh cuốn trắng trong, điểm thêm hành phi vàng ruộm tại quán bà Hoành. Ảnh: Việt Linh.

Làng Thanh Trì từ lâu nổi tiếng với nghề làm bánh cuốn, món ăn dân dã nhưng tinh tế, mang đậm hồn Việt.

Từ những hạt gạo tẻ được ngâm, xay nhuyễn thành bột, qua bàn tay khéo léo của người thợ, những tấm bánh mỏng tang, mềm mại ra đời, giữ trọn hương vị gạo mới. Bánh thường được ăn nguội, không nhân, ăn kèm chả quế, chả viên và chén nước mắm chua ngọt thanh nhẹ.

Khác với bánh cuốn nhân thịt, nhân nấm ở nhiều địa phương, bánh cuốn Thanh Trì chinh phục thực khách bởi sự tối giản nhưng tinh tế. Lớp bánh trắng trong, điểm thêm hành phi vàng ruộm, đưa lên miệng vừa mềm vừa thơm, tạo nên một phong vị riêng khó lẫn.

Cùng với bánh cuốn Thanh Trì, Hà Nội lần này có thêm 8 di sản phi vật thể khác được ghi danh, gồm: Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối (Đan Phượng), Hội làng La Phù (Hoài Đức), Lễ hội chùa Đồng Bụt (Quốc Oai), Lễ hội chùa Nành (Gia Lâm), Lễ hội đền Sái (Đông Anh), Lễ hội đình Vòng (Thanh Xuân), tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng, tri thức nấu cỗ Bát Tràng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh việc ghi danh không chỉ là tín hiệu vui, mà còn mở ra cơ hội quảng bá văn hóa và du lịch cho địa phương. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm các di sản được thực hành thường xuyên, góp phần giữ gìn bản sắc và thúc đẩy phát triển xã hội toàn diện.

Trước đó, "Tri thức dân gian về Bún bò Huế" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực đặc sắc xứ Huế. Bún bò Huế từ lâu đã vượt khỏi ranh giới địa phương để trở thành món ăn nổi tiếng khắp cả nước và trên thế giới. Đằng sau tô bún trứ danh là kho tàng tri thức dân gian được tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ, từ cách chọn nguyên liệu, nấu nước dùng, nêm nếm gia vị đến cách trình bày món ăn.