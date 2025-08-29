Quán chè TP.HCM bán sạch 30 kg chè trong 2 tiếng ngày Thất tịch

Nhiều tiệm kinh doanh chè đậu đỏ tại TP.HCM ghi nhận số lượng bán ra trong buổi sáng tăng cao, lên đến 500 cốc vào sáng ngày 29/8. Khách muốn "gọi duyên lành" đa phần thuộc nhóm trẻ tuổi.

Niềm tin đổi vận tình duyên sau khi ăn chè đậu đỏ của người trẻ thúc đẩy doanh số bán hàng tại một số tiệm kinh doanh đồ ăn, thức uống ở TP.HCM ngày 29/8 (tức 7/7 âm lịch).

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các cơ sở có xu hướng ưu tiên gia tăng nguyên liệu nấu chè đậu đỏ vào ngày này, từ gấp đôi trở lên so với thức chè khác. Song, số lượng đơn bán ra vẫn duy trì như cùng kỳ năm ngoái.

Nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), tiệm chè người Hoa Tang Chao bổ sung một số loại khác cũng có ý nghĩa mang lại sự may mắn trong tình yêu như chè cười có duyên, song vẫn không vượt qua sức hút của món chè đậu đỏ ngày Thất tịch.

Mâm chè đậu đỏ đa dạng topping. Ảnh: Nhân bán chè.

Thủy Tiên, quản lý đơn vị trên, cho biết số lượng đơn có chè đậu đỏ nhỉnh hơn rõ rệt ngay từ khi mở cửa lúc 11h. Cơ sở chủ động mở rộng khối lượng chè đậu đỏ từ 6 kg vào ngày thường lên 20 kg trong hôm nay nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của thực khách.

Chi nhánh chè Dy Dy (phường Trung Mỹ Tây) hết sạch 30 kg chè đậu đỏ trong vòng 2 tiếng sau khi mở bán.

Kỳ Duyên, quản lý 4 chi nhánh của đơn vị trên, dự kiến tình trạng "nổ đơn" chè đậu đỏ có thể kéo đến tối muộn. Khoảng 300-500 cốc chè được bán ra vào sáng nay. Nhân viên ứng dụng giao hàng vào ra liên tục. Song, thực khách vẫn trung thành lựa chọn phiên bản truyền thống, thay vì chè đậu đỏ được biến tấu lạ mắt. Cơ sở vẫn duy trì mức giá 29.000 đồng/cốc. Lượng khách mong muốn "gọi duyên lành" đa phần là dân văn phòng trẻ tuổi.

Tương tự, Nhân bán chè (chi nhánh phường Thạnh Mỹ Tây) hay chè Beans - Thế Giới Chè Đậu (phường Xuân Hòa) cũng chứng kiến lượng khách mua hàng thông qua các kênh trực tuyến tăng mạnh từ khung 9-11h.

Một đơn hàng chè đậu đỏ hơn 10 cốc tại Beans. Ảnh: FBĐV.

Đại diện Nhân bán chè chia sẻ đơn vị kinh doanh 3 thức chè đậu đỏ với topping đa dạng như cốt dừa béo ngậy tượng trưng cho sự hài hòa một mối tình, hạt sen thanh mát cho tình yêu an yên và hạnh phúc bền lâu hay bánh lọt dẻo gợi nước đi mới mẻ trong tình duyên.

Ở diễn biến khác, nhiều bạn trẻ cũng đổ xô lựa chọn thức ăn có màu đỏ chẳng hạn dưa hấu, dâu... sau nhiều mùa Thất tịch không có kết quả. Hải Yến (28 tuổi, ngụ TP.HCM) là một trong số đó.

Nữ nhân viên văn phòng cho biết cô đã ăn chè đậu đỏ 3 mùa Thất tịch nhưng vẫn không thể kích hoạt đường tình duyên, chưa nói đến duyên lành hay dữ.

"Tôi đã kinh qua nhiều phương pháp cải thiện đường tình cảm như 'trend' ăn 12 quả nho dưới gầm bàn lúc giao thừa, ăn chè đậu đỏ ngày 7/7 âm lịch nhưng vẫn ế", Yến nói.

Lễ Thất tịch hay Tết Ngâu xuất hiện tại nhiều nước châu Á và nghi thức hưởng ứng khác nhau.

Người dân Nhật Bản sẽ viết điều ước vào giấy màu sắc Tanzaku và treo trên cành trúc trước nhà. Người Hàn Quốc thường đi tắm cầu sức khỏe hoặc thưởng món ăn từ lúa mì, bánh nướng. Phụ nữ Trung Quốc kết hạt hồng lâu thành hình trái tim mong lấy được chồng tốt. Khi du nhập sang Việt Nam, hạt hồng lâu lại trở thành đậu đỏ, từ đó hình thành thói quen ăn chè đậu đỏ vào ngày này.