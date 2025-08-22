Gà Mỹ nướng ngũ vị - món ngon giàu dinh dưỡng cho ngày tựu trường

Nhân mùa tựu trường, các phụ huynh thử ngay công thức gà Mỹ nướng ngũ vị mới với hương vị là sự hòa quyện hoàn hảo giữa mặn, ngọt, thơm, tạo nên trải nghiệm ẩm thực ấn tượng.

Khởi động năm học mới, các bạn nhỏ háo hức với nhiều điều để học và nhiều trò chơi khám phá. Việc xây dựng một thực đơn vừa mới lạ, vừa tươi ngon sẽ kích thích vị giác và tiếp thêm năng lượng tích cực cho tuổi học trò hiếu động.

Một trong những lựa chọn lý tưởng cho thực đơn mùa tựu trường mà phụ huynh có thể cân nhắc là gà Mỹ nướng ngũ vị - món ăn tươi ngon, đa sắc vị, đủ sức khiến các bạn nhỏ hào hứng thưởng thức. Điểm nhấn của món ăn chính là phần thịt gà Mỹ mềm ngọt, lớp da vàng óng giòn nhẹ, thấm đều gia vị. Sự hòa quyện giữa vị mặn, ngọt cùng hương ngũ vị đặc trưng mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Gà Mỹ nướng ngũ vị - món ngon giàu dinh dưỡng dành cho trẻ.

Đầu tiên, phụ huynh cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

800 g má đùi gà Mỹ không xương.

Mật ong, nước tương, nước mắm, dầu ăn.

Hành tím, tỏi, gừng băm.

Ngũ vị hương, dầu điều, tiêu xay.

Cách thực hiện:

Pha nước ướp: Trộn đều nước tương, mật ong, nước mắm, ngũ vị hương, dầu điều, tiêu, tỏi, gừng, hành tím và dầu ăn.

Ướp gà: Cho gà vào hỗn hợp, ướp ít nhất 1 tiếng (ngon hơn nếu để qua đêm trong tủ lạnh).

Nướng gà: Làm nóng lò 180 độ. Đặt gà lên khay nướng, nướng 25-30 phút, thỉnh thoảng phết lại nước ướp để gà bóng, mềm và dậy mùi ngũ vị.

Hoàn thiện: Gà chín vàng đều thì lấy ra, để nghỉ 5 phút rồi cắt miếng. Thưởng thức cùng cơm trắng hoặc rau luộc.

Chỉ với vài bước chế biến đơn giản, món gà Mỹ nướng ngũ vị sẽ trở thành lựa chọn vừa ngon miệng, vừa giàu dinh dưỡng, giúp thực đơn mùa tựu trường thêm phong phú, tươi mới và hấp dẫn với các bạn học sinh, khiến từng bữa ăn trở nên thú vị hơn mỗi ngày.

Để khám phá chi tiết công thức và hướng dẫn, độc giả có thể tham khảo tại đây.