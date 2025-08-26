Hàng quán có view 'triệu đô' ngắm diễu binh 2/9 tại Hà Nội

Quán cà phê, tiệm bánh, skybar view đẹp thành điểm hẹn lý tưởng để vừa nhâm nhi, vừa bắt trọn khoảnh khắc diễu binh 2/9 giữa lòng Hà Nội.

Hà Nội đang bước vào những ngày sôi động nhất năm khi các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho đại lễ 2/9 diễn ra liên tục.

Để trải nghiệm trọn vẹn mà vẫn thoải mái, nhiều người lựa chọn những quán cà phê, tiệm ăn có view “nét căng”, vừa thưởng thức hương vị Hà Nội, vừa ngắm nhìn dòng người, xe và khối diễu binh đi qua.

Kem Tràng Tiền

Địa chỉ: 35 phố Tràng Tiền

35 phố Tràng Tiền Nằm trên trục diễu binh: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Mức giá: 15.000 - 40.000 đồng/chiếc.

Tiệm kem Tràng Tiền trong những ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) luôn đông nghịt khách.

Một phần người dân thưởng thức những chiếc kem mát lạnh, một phần vì nơi đây sở hữu vị trí "vàng" xem các đoàn diễu binh đi qua. Từ đây, người dân có thể quan sát rõ khối Quân kỳ Quyết thắng, các sĩ quan, học viên các học viện quân sự dẫn đầu, tiếp nối là lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân, cảnh sát cơ động.

Đặc biệt, từ vị trí trước cửa tiệm, người xem còn có cơ hội chiêm ngưỡng các khối quân đội nước ngoài đến từ Lào, Nga, Campuchia… với đồng phục, đội hình và cờ hiệu đặc trưng, tạo nên điểm nhấn sinh động và gợi lên không khí đoàn kết quốc tế trong ngày lễ trọng đại.

Kem Tràng Tiền cũng được xem là một “đặc sản” mang đậm hương vị Thủ đô, giúp người xem xua tan cái nóng oi ả. Ra đời từ năm 1958, hơn 65 năm gắn bó với phố Tràng Tiền nhộn nhịp, thương hiệu này nổi bật với những hương vị truyền thống như vani, cacao, dừa, cốm, đậu xanh.

Dù thị trường xuất hiện nhiều loại kem hiện đại, kem Tràng Tiền vẫn giữ vững vị trí trong lòng người Hà Nội và luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách mỗi khi ghé thăm.

Soleil Sky Bar

Địa chỉ: Tầng thượng khách sạn Soleil Boutique Hotel (211 đường Hàng Bông).

Tầng thượng khách sạn Soleil Boutique Hotel (211 đường Hàng Bông). Nằm trên trục diễu binh: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Mức giá: 500.000 - 700.000 đồng/chỗ ngồi kèm một đồ uống.

Nằm trên tầng 12 khách sạn, quán bar sở hữu tầm view 360 độ bao quát trung tâm thành phố. Từ vị trí này có thể bao quát nút giao Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ, nơi các khối diễu binh di chuyển về phía Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Ba Đình.

Các khối di chuyên qua đây gồm khối Nghi trượng, khối Quân kỳ Quyết thắng, các sĩ quan, học viên các học viện quân sự, lực lượng công an nhân dân, cảnh sát cơ động. Ngoài ra còn có các khối quân đội nước ngoài như Lào, Nga, Campuchia...

Quán cà phê VietSun

Địa chỉ: Số 2 đường Điện Biên Phủ

Số 2 đường Điện Biên Phủ Nằm trên trục diễu binh: Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi.

Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi. Mức giá: 300.000 đồng/vé, kèm 1 đồ uống.

Quán cà phê VietSun được xem là một trong những vị trí “vàng” để theo dõi diễu binh. Từ tầng 2 với hệ thống cửa kính lớn và tầng thượng ngoài trời, khách có thể quan sát trọn vẹn tuyến đường Nguyễn Thái Học - nơi các khối Bộ binh, Đặc chủng Công an Nhân dân, Pháo binh... lần lượt di chuyển.

Dịp tổng hợp luyện vừa qua, quán luôn kín chỗ, chủ quán chỉ nhận tối đa 60 khách mỗi ngày để đảm bảo không gian thoải mái và tầm nhìn tốt nhất.

Tiệm bánh Esmée Patisserie

Địa chỉ: Tầng 2, số 11A phố Hàng Khay

Tầng 2, số 11A phố Hàng Khay Nằm trên trục diễu binh: Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền.

Tầng 2 của Esmée Patisserie là một trong những vị trí đẹp để theo dõi các khối diễu binh, khi nằm ngay trên lộ trình di chuyển từ Tràng Thi qua Hàng Khay đến Tràng Tiền, trước khi kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Những ngày tổng hợp luyện, ban công tầng 2 luôn kín khách, quán cho phép đặt trước chỗ ngồi ngoài trời kèm combo bánh và đồ uống, giới hạn khoảng 10 chỗ mỗi khung giờ. Lượng khách tăng mạnh, lịch đặt chỗ đã kín cho các ngày diễn ra diễu binh đến 2/9.

Không gian mang phong cách Pháp hiện đại, những ô cửa kính lớn hướng ra Tràng Tiền và Nhà hát Lớn, tạo nên điểm ngắm thoáng đãng và sang trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng để vừa thưởng thức bánh ngọt tinh tế, vừa cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội lan tỏa khắp trung tâm Hà Nội.

Laika Café

Địa chỉ: Số 28 đường Thanh Niên

Số 28 đường Thanh Niên Nằm gần khu vực tập kết diễu binh: Đường Thanh Niên - Yên Phụ - lối di chuyển về tuyến chính Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền.

Đường Thanh Niên - Yên Phụ - lối di chuyển về tuyến chính Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Mức giá: 40.000 - 100.000 đồng/đồ uống.

Quán trên đường Thanh Niên mang đến một góc nhìn khác biệt trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không nằm trên trục chính của diễu binh nhưng quán tọa lạc gần khu vực Hồ Tây, nơi nhiều lực lượng vũ trang tập kết và chuẩn bị đội hình trước giờ xuất phát.

Từ ban công thoáng rộng nhìn ra đường Thanh Niên, khách có thể bắt gặp các đoàn xe cơ giới chở khí tài, xe chỉ huy và một số đơn vị quân đội, công an di chuyển từ khu vực này để nhập vào đội hình diễu binh chính tiến vào trung tâm thành phố.