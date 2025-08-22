Ăn gì ở Hà Nội những ngày 'concert quốc gia'?

Lễ Quốc khánh 2/9 trùng thời khắc Thủ đô vào thu. Đây là dịp để du khách hòa mình vào không khí “concert quốc gia”, vừa thưởng thức những món đặc sản đậm chất mùa thu Hà Nội.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trùng thời khắc Hà Nội sang thu - mùa đẹp nhất năm, tạo nên bức tranh vừa hùng tráng vừa lãng mạn. Trong không khí lễ hội rộn ràng như một “concert quốc gia”, người dân và du khách còn có dịp thưởng thức “bữa tiệc mùa thu” qua những đặc sản chỉ Hà Nội mới có.

Cốm

Giá: Từ 50.000-300.000 đồng (tùy loại)

Từ 50.000-300.000 đồng (tùy loại) Địa chỉ gợi ý: Làng Vòng (phường Cầu Giấy), Bánh cốm Nguyên Ninh (11 Hàng Than).

Lập thu, dọc khắp phố phường Hà Nội lại thấp thoáng hình ảnh những gánh hàng rong chở đầy cốm xanh non. Năm nay, sự xuất hiện của cốm còn trở nên đặc biệt hơn khi trùng với dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khiến hương vị mùa thu Hà Nội như được khoác thêm tấm áo thiêng liêng và giàu cảm xúc.

Muốn thưởng thức cốm ngon nhất, tìm về làng Vòng (Cầu Giấy) - cái nôi của nghề cốm, nơi vẫn còn giữ trọn hương vị cốm truyền thống. Ngoài ra, du khách có thể ghé Bánh cốm Nguyên Ninh (11 Hàng Than, Ba Đình) - thương hiệu trăm năm nổi tiếng với những chiếc bánh cốm vuông vắn, dẻo ngọt, hay tản bộ quanh phố Hàng Than, Hàng Đường để chọn mua cốm và bánh cốm làm quà.

Chả rươi

Giá: 70.000-120.000 đồng/suất.

70.000-120.000 đồng/suất. Địa chỉ: Chả rươi Hàng Chiếu, Trung Yên...

Chả rươi được gọi là thứ “lộc trời” của mùa thu Hà Nội bởi loài rươi chỉ xuất hiện trong vài tuần ngắn ngủi khi tiết trời se lạnh. Từ nguyên liệu tưởng chừng giản đơn, người Hà Nội khéo léo tạo nên món chả rươi vàng ruộm, dậy mùi thì là, vỏ quýt, béo ngậy mà thanh thoát.

Đến Hà Nội dự lễ diễu binh, hòa mình trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không thưởng thức đĩa chả rươi vàng ruộm quả thật thiếu sót. Muốn thưởng thức chuẩn vị, du khách có thể tìm đến chả rươi Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm) - quán nhỏ nổi tiếng luôn đông khách mỗi mùa rươi về, hay chả rươi Ông Lộc (ngõ Trung Yên, Hoàn Kiếm)... địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Bún ốc nguội

Giá: 30.000-50.000 đồng/bát.

30.000-50.000 đồng/bát. Địa chỉ: Bún ốc nguội cô Thêm (1 Hàng Chai, gần chợ Đồng Xuân), bún ốc nguội Đặng Dung (Ba Đình), bún ốc 176 Tây Sơn…

Bún ốc nguội được coi là món ăn đặc biệt của mùa thu Hà Nội, bởi chỉ trong tiết trời se lạnh đầu thu, hương vị thanh nhẹ của bát bún mới trở nên trọn vẹn. Từ những con ốc béo giòn, người Hà Nội chế biến thành thứ nước dùng trong vắt, chua dịu vị dấm bỗng, chan vào bát bún nguội, điểm thêm vài lát ớt đỏ cay nồng.

Du khách có thể ghé bún ốc nguội cô Thêm ở Hàng Chai - quán nhỏ tồn tại hơn 30 năm, luôn đông khách, hay bún ốc nguội Đặng Dung (Ba Đình) - địa chỉ quen thuộc của người sành ăn đất kinh kỳ.

Sấu

Giá: 40.000-70.000 đồng/kg (sấu tươi), 80.000-120.000 đồng/hộp (ô mai sấu).

40.000-70.000 đồng/kg (sấu tươi), 80.000-120.000 đồng/hộp (ô mai sấu). Địa chỉ: Chợ Đồng Xuân, Hàng Đường...

Sấu từ lâu đã trở thành “dấu hiệu nhận biết” mùa thu Hà Nội. Khi những quả sấu xanh ngả vàng, vị chua thanh pha chút ngọt dịu báo hiệu mùa thu thực sự gõ cửa. Người Hà Nội biến thứ quả bình dị ấy thành nhiều món ngon hấp dẫn: sấu chín dầm muối ớt, sấu ngâm đường làm nước giải khát, hay ô mai sấu... - thức quà gói trọn hương vị phố phường.

Chỉ cần dạo quanh khu chợ Đồng Xuân hay con phố Hàng Đường, du khách đã có thể chọn cho mình một túi sấu chín vàng hoặc vài gói ô mai thơm dẻo mang về.

Cà phê trứng

Giá: 30.000-50.000 đồng/cốc.

30.000-50.000 đồng/cốc. Địa chỉ: Giảng Café (39 Nguyễn Hữu Huân), Đinh Café (13 Đinh Tiên Hoàng)...

Cà phê trứng được coi là một trong những sáng tạo độc đáo nhất của người Hà Nội. Tách cà phê đậm đặc hòa quyện cùng lớp trứng gà đánh bông, béo ngậy, thơm ngọt, tạo nên thức uống vừa lạ vừa quen, khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Du khách có thể ghé Giảng Café - nơi khởi nguồn món uống trứ danh từ những năm 1940, hay Đinh Café - quán nhỏ nhìn ra hồ Gươm, để cảm nhận hết sự tinh tế trong từng ngụm "đặc sản" Thủ đô.

Quả hồng

Giá: 40.000-70.000 đồng/kg.

40.000-70.000 đồng/kg. Địa chỉ: Chợ Đồng Xuân, chợ Hôm (Đức Viên), một số sạp hoa quả ở phố cổ...

Mỗi độ thu về, những gánh hồng đỏ cam lại phủ sắc trên khắp góc phố Hà Nội, báo hiệu mùa quả ngọt đặc trưng của miền Bắc. Hồng giòn mang đến cảm giác rôm rốp, thanh mát ngay khi cắn miếng đầu tiên, trong khi hồng mềm lại có vị ngọt lịm, dẻo mịn, tan nơi đầu lưỡi. Hai loại quả tưởng đơn sơ nhưng từ lâu đã trở thành thức quà thu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh không khí tưng bừng lễ hội, sắc hồng cam nổi bật trên những gánh hàng rong hay các khu chợ truyền thống càng khiến Thủ đô thêm phần thi vị.