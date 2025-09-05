Gỏi bưởi, bánh xèo trên trang cá nhân 6,8 triệu followers của Kim Bum

Kết thúc chuyến công tác ở TP.HCM, diễn viên Hàn Quốc Kim Bum chia sẻ loạt ảnh món ăn Việt Nam. Trong đó, anh bày tỏ sự yêu thích với bánh xèo và gỏi cuốn.

Kim Bum xuất hiện điển trai tại sự kiện ở TP.HCM sáng 29/8.

Tài tử Vườn sao băng Kim Bum đăng tải loạt ảnh kèm dòng chú thích "The last day of August" (tạm dịch: Những ngày cuối tháng 8) cùng biểu tượng quốc kỳ Việt Nam trên trang cá nhân hơn 6,8 triệu người theo dõi.

Trong đó, nam diễn viên Hàn Quốc khoe nhiều khoảnh khắc trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, từ bánh xèo, gỏi bưởi tôm thịt, cơm chiên trái thơm, gỏi cuốn đến kem dừa tráng miệng.

Trước đó, trong một sự kiện tại TP.HCM, Kim Bum chia sẻ gần gũi với khán giả về những món ăn Việt Nam mà anh yêu thích.

"Lần trước đến Việt Nam tôi đã ăn phở và thấy rất ngon. Lần này, điều tôi mong chờ nhất là được thử bánh xèo, món mà trước đây chưa từng thưởng thức", Kim Bum chia sẻ trước hàng trăm khán giả.

Trong một đoạn video do người hâm mộ ghi lại, Kim Bum cầm miếng ổi, vừa ăn vừa ngạc nhiên thốt lên: "Đây là quả gì mà ngon quá vậy?" rồi chạy vội tới hỏi phiên dịch. Hình ảnh gần gũi này khiến khán giả Việt thêm yêu mến nam tài tử.

Tài tử "Vườn sao băng" khoe những món ăn Việt Nam trên tài khoản cá nhân.

Đây là lần thứ 2 Kim Bum đến Việt Nam. Nam diễn viên cho biết vẫn giữ nguyên cảm giác háo hức như lần đầu và bất ngờ trước sự thay đổi hiện đại của TP.HCM.

Ngay khi vừa đáp chuyến bay muộn xuống sân bay Tân Sơn Nhất đêm 28/8, hàng trăm người hâm mộ đã chờ sẵn để chào đón anh. Kim Bum diện trang phục đơn giản, thoải mái giao lưu cùng fan.

Kim Bum nổi tiếng với loạt phim Fly High, East of Eden, Death Bell, Hellcats. Năm 2009, Boys Over Flowers đưa anh trở thành thần tượng hàng đầu châu Á. Ở tuổi 36, Kim Bum vẫn giữ được sức hút với công chúng, không chỉ bởi diễn xuất mà còn bởi tính cách thân thiện, gần gũi.