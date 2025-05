30 ngày diệu kỳ bác sĩ Việt cứu thai nhi trong bụng người mẹ Singapore

Được khuyên kết thúc thai kỳ do thai nhi mắc bệnh tim phức tạp, tưởng chừng mọi hy vọng của người mẹ Singapore đã khép lại. Nhưng, điều kỳ diệu lại bắt đầu, khi cô đến Việt Nam.

Khi hình ảnh quả tim bé xíu trong bụng mẹ hiện rõ trên màn hình máy siêu âm, cả ê-kíp vài chục bác sĩ của 2 bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 (TP.HCM) gần như nín thở. Kim chọc dò xuyên qua thành bụng thai phụ, xuyên qua tử cung, màng ối, tiếp cận van động mạch bị hẹp - mỗi thao tác diễn ra trong chớp nhoáng.

Tín hiệu siêu âm thay đổi. Van tim mở. Dòng máu bắt đầu chảy trở lại trong trái tim non nớt của thai nhi 25 tuần tuổi. Giây phút ấy, không ai nói gì. Nhiều người quay mặt đi, đưa tay lau vội khóe mắt. Không khí phòng mổ căng như dây đàn lúc bắt đầu giờ trở nên lắng đọng. Một sinh linh vừa được giữ lại trên cuộc đời này.

Em bé đã chiến thắng

Người phụ nữ nằm trên bàn mổ năm nay đã 41 tuổi, đến từ Singapore. Vợ chồng chị kết hôn ngót nghét một thập kỷ nhưng vẫn chật vật tìm một mụn con.

Khi quá trình thụ tinh trong ống nghiệm thành công, cả gia đình sống trong niềm vui khó tả, háo hức đếm ngược từng ngày để chào đón “công chúa nhỏ”. Tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay thì nỗi bất an bất ngờ ập đến trong một lần khám định kỳ.

“Tuần thai thứ 18, bác sĩ thông báo tim con có vấn đề nghiêm trọng. Họ khuyên tôi nên chấm dứt thai kỳ”, chị nhớ lại.

Trong lúc bế tắc, gia đình chị nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital. Cuộc gọi mở cho chị một hướng đi nằm ngoài dự tính - chuyển hồ sơ đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á thực hiện được kỹ thuật ca can thiệp tim bào thai. Hành trang vượt hơn 1.000 km, băng qua đại dương của đôi vợ chồng là niềm hy vọng mong manh.

Các cuộc hội chẩn liên tiếp được diễn ra. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ.

Ngày 20/5 cuộc hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ và các chuyên gia quốc tế đi đến kết luận cuối cùng sau hơn 2 giờ: Tiến hành can thiệp nong tim mạch chủ ngay trong tử cung, tỷ lệ thành công khoảng 60%.

Ngày 22/5, ca phẫu thuật bắt đầu. Không khí phòng mổ “căng như dây đàn”. Tuy nhiên, do tuổi thai quá nhỏ, thai nhi nhẹ và tư thế thai nhi nằm sấp khiến các bác sĩ không thể tiếp cận buồng tim, ca can thiệp thất bại. Trước tình hình đó, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM quyết định tạm ngưng can thiệp và lên kế hoạch thực hiện lần 2 khi điều kiện thuận lợi hơn.

“Các bác sĩ, nữ hộ sinh trấn an tôi từng chút. Chính điều đó giúp tôi không thấy sợ nữa”, chị kể.

10 giờ sáng ngày 28/5, sáu ngày sau ca can thiệp đầu tiên không thành, phòng phẫu thuật đặc biệt một lần nữa sáng đèn. Toàn bộ ê-kíp đều hiểu đây không chỉ là một thủ thuật, đây là cuộc giải cứu một sinh linh từ tay tử thần ngay trong bụng mẹ.

Thử thách đầu tiên là phải xoay thai nhi khỏi tư thế sấp, ít nhất 120 độ - một thao tác rất rủi ro. Một dụng cụ xoay thai đặc biệt được bác sĩ đưa vào buồng ối. Bằng một cách cẩn trọng và khéo léo, các bác sĩ xoay đùi, vai, rồi ngực thai nhi theo chiều kim đồng hồ, đến khi tim thai nằm ở vị trí tối ưu.

Bằng thao tác nhanh gọn và chuẩn xác, ê-kíp can thiệp dùng kim chuyên dụng xuyên qua thành bụng mẹ, đi qua lớp cơ tử cung - bánh nhau, xuyên qua thành ngực thai nhi, chọc thẳng vào buồng thất trái, vào chỗ hẹp chỉ còn nhỏ như đầu bút chì.

Gần như đồng thời, bác sĩ tim mạch nhanh chóng phối hợp luồn guidewire đưa bóng vào đúng vị trí van động mạch chủ, bơm - nong - rút. Tất cả chỉ diễn ra tích tắc trong vòng vài giây dưới sự tập trung cao độ của cả ê-kíp. Thuốc vận mạch cho thai được dùng ngay sau đó. Tim thai tăng trở lại, trên doppler dòng máu phụt mạnh qua van động mạch chủ. Em bé đã chiến thắng. Cả thai phụ và gia đình và toàn bộ ê-kíp đã bật khóc vì xúc động.

“Cảm xúc vỡ oà, chúng tôi ôm nhau và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời làm bác sĩ của mình”, bác sĩ Bảo Anh, Bệnh viện Từ Dũ, nhớ lại.

Niềm tự hào y học Việt Nam

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên tiếp nhận thai phụ. Thai nhi có bất thường tim rất phức tạp, đi kèm dị tật van hai lá, đặt ra một thách thức không nhỏ cho toàn đội ngũ chuyên gia.

“Các bạn hãy làm đi, châu Á đã tín nhiệm các bạn. Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia có thể thực hiện được kỹ thuật này” - lời động viên từ GS Valentina Tsibizova, Trung tâm Can thiệp bào thai Ý, khiến ê-kíp thêm vững dạ.

Theo bác sĩ Hương, mỗi giai đoạn trong quá trình can thiệp đều mang đến những thử thách riêng biệt. Ở bước đầu tiên, đội ngũ phải dựng hình ảnh 3D để xác định tư thế thai nhi, từ đó lựa chọn phương án điều chỉnh tối ưu nhất, đây là công việc đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ cao.

Bên cạnh đó, sau khi tạm dừng thủ thuật một tuần, kích thước lồng thất trái của tim thai nhi đã giảm đáng kể, khiến đường kính để đưa kim can thiệp nhỏ hơn và gây ra nhiều khó khăn hơn trong thao tác.

“Dù ca mổ thành công, công tác theo dõi tại khoa sản vẫn rất quan trọng, với nhiệm vụ kiểm soát và dự phòng biến chứng bằng nhiều loại thuốc. Tất cả giai đoạn này đều đặt ra những thách thức lớn”, bác sĩ Hương nói.

Dù đầy thách thức nhưng ca can thiệp vẫn thành công một cách ngoạn mục. Ảnh: BVCC.

Theo dõi sát sao ca bệnh từ những ngày đầu, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nhận định đây là một trường hợp rất đặc biệt. Trước hết, đây là ca có thời gian thực hiện lâu nhất trong số các ca thành công trước đây, kéo dài gấp đôi so với ca gần nhất. Hơn nữa, ca phẫu thuật được tiến hành qua hai lần thủ thuật riêng biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị và phối hợp kỹ lưỡng hơn.

Đáng chú ý không kém, đây cũng là trường hợp bệnh nhân nước ngoài đầu tiên mà đơn vị này tiếp nhận. Cuối cùng, bào thai chỉ mới 25 tuần 6 ngày tuổi, sở hữu quả tim nhỏ bé nhất và phức tạp nhất mà các bác sĩ từng can thiệp. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thành công của ca bệnh đã khẳng định năng lực y tế Việt Nam.

“Tôi cảm nhận được sự xúc động của người chồng sản phụ khi em ấy ôm chầm lấy chúng tôi, cảm ơn và khóc. Sự thành công lớn nhất trong y khoa của chúng tôi đó chính là giữ trọn lời hứa với người bệnh, chúng tôi đã quyết tâm làm và phải làm để cứu sống đứa bé”, ông tâm sự.

Viết tiếp câu chuyện làm mẹ

"Kính gửi bác sĩ,

Từ tận sâu thẳm trái tim, chúng tôi biết ơn sự tận tâm, lòng kiên trì và tình yêu thương vô bờ bến mà bác sĩ cùng cả đội ngũ đã dành cho gia đình chúng tôi trong suốt hành trình gian nan này. Dù con chúng tôi gặp phải những khó khăn nghiêm trọng nhưng bác sĩ và đội ngũ vẫn luôn kiên định, không bao giờ từ bỏ hi vọng.

Khoảnh khắc này sẽ mãi in đậm trong tim chúng tôi, như một minh chứng cho sức mạnh của tình người và sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Những lời cảm ơn dường như quá nhỏ bé để diễn tả hết lòng tri ân sâu sắc dành cho tất cả y bác sĩ tuyệt vời tại Việt Nam.

Chúng tôi biết ơn hơn bất cứ điều gì. Xin cảm ơn bác sĩ vì tất cả những điều kỳ diệu đã làm cho gia đình chúng tôi!

Thương mến!"

Bức thư gửi đội ngũ y tế Việt Nam của sản phụ Singapore. Ảnh: BSCC.

Được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cơ thể người phụ nữ 41 tuổi rã rời nhưng tâm trạng chị lại hân hoan hơn bao giờ hết. Chỉ cần đặt tay lên bụng và biết rằng con vẫn còn ở đó, tim vẫn đập, với chị là đủ.

Những dòng thư gửi lại bác sĩ Việt Nam được viết vội, giữa cơn xúc động còn chưa kịp nguôi. Đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là cách một người mẹ khắc ghi hành trình chiến đấu, giữ lại sinh linh đầu tiên của đời mình.

Hơn 10 năm hiếm muộn, chị và chồng đã trải qua không ít những vòng lặp của thất vọng và hy vọng. Hy vọng đó tưởng chừng đã khép lại sau lời từ chối của bệnh viện ở Singapore, sau ca can thiệp đầu tiên không thành, lại nhen lên khi nhận được thông báo thực hiện can thiệp lần 2 của ê-kíp.

Và rồi, mọi cảm xúc như vỡ òa khi ca can thiệp đã thành công. Chị biết con mình đã có thể tiếp tục lớn lên trong bụng mẹ, chờ đến ngày chào đời, được sống một cuộc đời trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Và hơn hết, chị biết, thiên chức làm mẹ của mình vẫn được vẹn nguyên như một điều kỳ diệu.

"Đây thực sự là một phép màu, và chúng tôi rất biết ơn vì đã được đồng hành, được nâng đỡ giữa một đất nước xa lạ nhưng đầy ấm áp", người chồng nói.