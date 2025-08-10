4 ngày trong hang Sơn Đoòng của dàn diễn viên Bollywood

Bài chia sẻ về trải nghiệm quay phim tại hang Sơn Đoòng của diễn viên Ấn Độ Sadia Khateeb, Harshvardhan Rane vào đầu tháng 8 thu hút sự chú ý từ cộng đồng hâm mộ trong và ngoài nước.

Bức ảnh do nam diễn viên Harshvardhan Rane đăng tải ngày 5/8 tại hang Sơn Đoòng. Ảnh: @harshvardhanrane.

Sau khi ấn định lịch quay ngày 1-14/8 tại Quảng Trị, đoàn làm phim Ấn Độ do nhà sản xuất Rahul Bali dẫn dắt đã có mặt tại hang Sơn Đoòng, Phong Nha, Tân Hóa và Tú Làn để thực hiện các phân đoạn trong phim SILAA.

Ấn tượng với 4 ngày quay tại hang Sơn Đoòng, ngày 6/8, nữ diễn viên Sadia Khateeb đã viết bài chia sẻ dài 290 từ về trải nghiệm ghi hình trong hang động lớn nhất thế giới.

Sadia kể lại cô cùng đoàn làm phim gần 100 người đã dành 4 ngày bên trong hang động với 3 không: không Internet, không điện và không nhà vệ sinh.

Nam nữ diễn viên phim SILAA tại hang Sơn Đoòng đầu tháng 8. Ảnh: @sadiaakhateeb, @harshvardhanrane.

Việc quay phim tại đây khiến nữ diễn viên cảm thấy "phi thường và đầy thử thách". Bởi chỉ riêng các nhà thám hiểm được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và được cấp phép mới có thể khám phá hang động.

"Tôi có hàng triệu lời muốn nói nhưng chẳng biết thể hiện thế nào. Tôi chỉ muốn dành khoảnh khắc này để bày tỏ lòng biết ơn. Trải nghiệm quay phim tại hang Sơn Đoòng là sự kiện tôi sẽ trân trọng đến suốt cuộc đời", Sadia viết.

Ngoài trải nghiệm quay phim, nữ diễn viên còn đăng tải loạt hình ảnh thân thiện với các em nhỏ tại nơi cô ghi hình.

Khoảnh khắc Sadia thân thiện cùng trẻ nhỏ tại Quảng Trị trong lần quay phim đầu tháng 8. Ảnh: @sadiaakhateeb.

Trước đó một ngày, nam diễn viên Harshvardhan Rane cũng khoe ảnh bán khỏa thân tại hang. Anh tỏ ra thích thú khi trở thành một trong 100 người Ấn Độ đầu tiên hoàn thành thử thách ghi hình trong kỳ quan tự nhiên của Việt Nam.

Trong khi đó, nhà sản xuất Vanita Omung Kuma cũng dành nhiều lời "có cánh" cho thắng cảnh này.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất và quản lý dự án điện ảnh SILAA, cho biết một trong những mục tiêu chính của bộ phim lần này là thúc đẩy du lịch Ấn Độ và Việt Nam.

Tổng kinh phí của bộ phim rơi vào khoảng 4 triệu USD , dự kiến công chiếu vào mùa hè năm 2026.

Trước đó, bộ phim Love in Vietnam gây tiếng vang lớn với sự tham gia của Khả Ngân (Việt Nam), Avneet Kaur và Shantanu Maheshwari (Ấn Độ), quay tại những điểm đến như Samten Hills (Lâm Đồng), Bà Nà Hills (TP Đà Nẵng) và đảo Phú Quốc (An Giang)… Theo kế hoạch, bộ phim sẽ phát hành tại các thị trường như Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Đông, New Zealand, Việt Nam và Ấn Độ... vào tháng 9/2025.