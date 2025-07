Phim Bollywood 4 triệu USD đầu tiên quay tại hang Sơn Đoòng

Năm 2024, đạo diễn Omung Kumar đến Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) khảo sát bối cảnh.

Tháng 8/2025, SILAA - phim điện ảnh Bollywood đầu tiên chính thức bấm máy tại hang Sơn Đoòng và hàng loạt địa điểm khác như Ninh Bình, Cao Bằng, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)... Kinh phí lên đến 4 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng ) với ê-kíp 100 người, thời gian quay trong hang kéo dài 3 tuần.

Lần hợp tác này đánh dấu màn đàm phán thành công giữa Oxalis Adventure - công ty du lịch thám hiểm hang động đầu tiên tại Việt Nam (Quảng Trị) và nhà làm phim Bollywood, thông qua sự kết nối của ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất và quản lý dự án điện ảnh SILAA, cho biết một trong những mục tiêu chính của bộ phim lần này là thúc đẩy du lịch Ấn Độ và Việt Nam.

Điện ảnh Ấn Độ "bắt tay" Việt Nam từ hiệu ứng vang dội của Lễ hội Namaste Việt Nam (tạm dịch: Xin chào Việt Nam) vào các năm 2022, 2023 và 2024. Trong quá trình tổ chức, ông Captain Rahul Bali nhận ra Việt Nam sở hữu cảnh quan ngoạn mục, giàu có về văn hóa. Đó là lý do ông sản xuất Love in Vietnam - bộ phim hợp tác đầu tiên giữa Ấn Độ và Việt Nam - vừa ra mắt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANIFF) ngày 1/7.

"Bộ phim tạo ra bước đi đầu trong việc xây dựng mối quan hệ song phương, quảng bá du lịch mạnh mẽ giữa 2 quốc gia về sau", ông nói.

Nối dài thành công của bộ phim trên là SILAA, dự kiến phát hành toàn cầu vào năm 2026. Phim thuộc thể loại hành động lãng mạn, kể câu chuyện tình yêu ngây thơ, lồng ghép nỗi đau của sự trả thù với nhiều tình tiết nghẹt thở và cảnh quay mãn nhãn. Phim quy tụ dàn diễn viên Ấn Độ như Harshvardhan Rane, Sadia Khateeb và Karanveer Mehra.

Khi khảo sát bối cảnh, ông Captain Rahul Bali và đạo diễn Omung Kumar lập tức bị mê hoặc bởi Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Trị. Nhà sản xuất cho rằng đây là bộ phim đặc biệt nhất, bởi chưa có bộ phim Ấn Độ nào được quay tại những hang động kỳ thú của Việt Nam.

"Bộ phim không chỉ làm nổi bật cảnh quan ngoạn mục mà còn giới thiệu Việt Nam như một vùng đất giàu di sản. Do đó, bộ phim là phương tiện để thúc đẩy du lịch Việt Nam", ông bày tỏ.

Nhà sản xuất người Ấn Độ cũng tin rằng bộ phim SILAA sẽ khởi đầu một chương mới, nơi các nhà làm phim Ấn Độ nhìn nhận Việt Nam như một phim trường đắt giá. Trong đó, cảnh quan kỳ diệu, con người ấm áp và các giá trị truyền thống phong phú sẽ trở thành chất liệu.

Ông Nguyễn Châu Á, Nhà sáng lập và Tổng Giám Đốc Oxalis Adventure, cho rằng khách Ấn Độ đến Việt Nam hứa hẹn "đông lại càng đông" khi bộ phim công chiếu rộng rãi tại quốc gia này.

Những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ tham gia tour của Oxalis tăng đáng kể, luôn nằm trong top 10. Nhận thấy điều này, công ty đã tích cực quảng bá du lịch Việt Nam đến thị trường này, trong đó có việc mời gọi các dự án điện ảnh Bollywood đến quay ở Quảng Trị.

Thị trường Ấn Độ có 1,4 tỷ dân, đồng nghĩa với hàng trăm triệu người xem phim. Mặt khác, mỗi năm có khoảng 300 triệu người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài. Năm 2024, Việt Nam cũng đón 501.000 khách đến từ quốc gia này, tăng 297% so với năm 2019, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

"Chỉ cần 1% người Ấn Độ du lịch thông qua bộ phim, Việt Nam sẽ đón hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Càng thuận lợi khi có đến 17 đường bay nối trực tiếp Việt Nam - Ấn Độ", ông Châu Á nói với Tri Thức - Znews.

Ở góc nhìn nhà sản xuất, ông Captain Rahul Bali nói rằng quy mô của ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood trị giá hàng tỷ USD, tầm ảnh hưởng đến người Ấn Độ là rất lớn. Họ sẽ nhanh chóng trải nghiệm du lịch ngoài đời thực.

Minh chứng là sự bùng nổ khách du lịch Ấn Độ đến các quốc gia xuất hiện trong phim Bollywood. Điển hình như Tây Ban Nha, Anh, Thụy Sĩ... tăng lượng khách 30-40%.

"Bộ phim sẽ thúc đẩy xu hướng này và Việt Nam chắc chắn chứng kiến lượng khách du lịch Ấn Độ tăng chưa từng có trong tương lai gần", ông nhấn mạnh.

Trước đó, phim "bom tấm" Hollywood Kong: Skull Island (2017) cũng kéo lượng khách quốc tế đến Ninh Bình tăng gần 50%. Từ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định vai trò "điện ảnh gắn với du lịch" như một hướng đi bền vững.

Theo ông Châu Á từ Oxalis, chiến lược này đúng đắn. Trên thế giới đã có nhiều bộ phim làm thay đổi nền du lịch quốc gia, nhưng cần nắm bắt cơ hội quảng bá và tạo cơ chế thông thoáng như miễn giảm thuế hay thưởng thêm.

"Nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra mức thưởng (film incentive) 20-40% trên tổng chi phí sản xuất nhằm thu hút các dự án phim lớn. Nhưng các cơ chế này phải đi kèm chính sách rõ ràng", ông nói.

Nhìn chung, Việt Nam dễ đón tiếp khách Ấn Độ vì họ nói tiếng Anh. Tuy nhiên, khi lượng khách lớn kéo sang, người làm du lịch cần tìm hiểu về đặc thù văn hóa, ẩm thực và thói quen để thích ứng và phục vụ tốt nhóm khách này.

Trước đó, bộ phim Love in Vietnam gây tiếng vang lớn với sự tham gia của Khả Ngân (Việt Nam), Avneet Kaur và Shantanu Maheshwari (Ấn Độ), quay tại những điểm đến như Samten Hills (Lâm Đồng), Bà Nà Hills (TP Đà Nẵng) và đảo Phú Quốc (An Giang)… Theo kế hoạch, bộ phim sẽ phát hành tại các thị trường như Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Đông, New Zealand, Việt Nam và Ấn Độ... vào tháng 9/2025.