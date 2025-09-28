5 cách du lịch Trung Quốc không cần visa

Trung Quốc mở rộng chính sách miễn thị thực, cho phép du khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển hoặc hàng không với thời gian lưu trú từ 24 giờ đến 30 ngày.

Du khách tham quan Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Từ 24 giờ đến 30 ngày, du khách quốc tế có nhiều lựa chọn để khám phá Trung Quốc dễ dàng hơn, bằng đường hàng không, đường biển hay đường bộ, mà không cần xin visa.

Trên thực tế, thủ tục xin visa Trung Quốc mất thời gian, nhiều thủ tục, chi phí hơn 100 USD và phải chờ nhiều ngày xử lý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch, nhiều rào cản đã được nới lỏng, theo SCMP.

Du khách chụp ảnh trước khu tài chính Central và cảng Victoria ở Hong Kong, Trung Quốc, tháng 5/2023. Ảnh: Reuters.

Quá cảnh tại các thành phố (10 ngày)

Công dân 55 quốc gia, trong đó có Australia, Nga, Indonesia, Mỹ và nhiều nước châu Âu, có thể lưu trú 10 ngày khi quá cảnh tại các sân bay quốc tế của Trung Quốc.

Chính sách áp dụng tại 60 cửa khẩu thuộc 24 tỉnh, thành, bao gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Trùng Khánh, Quế Lâm, Côn Minh, Thanh Đảo, Thẩm Dương, Thiên Tân, Vũ Hán, Hạ Môn, Quảng Đông và cụm Thượng Hải - Giang Tô - Chiết Giang.

Du khách phải chứng minh có vé rời Trung Quốc tới một điểm ngoài đại lục (không trùng với nơi xuất phát ban đầu), ví dụ Singapore - Thượng Hải - Seoul, hoặc Macau - Hạ Môn - Đài Bắc. Vé khứ hồi trực tiếp không được tính là quá cảnh.

Trong thời gian 10 ngày, khách chỉ được ở trong thành phố hoặc tỉnh lân cận, không thể đi khắp Trung Quốc. Họ có thể nhập cảnh từ hoặc xuất cảnh sang Hong Kong, Macau hay Đài Loan.

Thủ tục đơn giản, không mất phí, có thể cần điền thẻ nhập cảnh tại sân bay hoặc cảng biển. Đặt phòng khách sạn đôi khi giúp quá trình nhập cảnh nhanh hơn.

Ngoài ra, khách từ bất kỳ quốc gia nào cũng được phép quá cảnh tối đa 24 giờ tại các sân bay quốc tế.

Bãi biển đông đúc ở Hải Nam hồi đầu tháng 2/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ở lại đảo Hải Nam (30 ngày)

Tỉnh đảo Hải Nam, phía Tây Nam Hong Kong, cho phép công dân 59 quốc gia nhập cảnh không visa.

Du khách chỉ cần đặt vé khứ hồi tới sân bay quốc tế ở Tam Á hoặc Hải Khẩu, có thể điền phiếu nhập cảnh ngay trên máy bay.

Hải Nam vốn là điểm du lịch nổi tiếng trong mùa Đông, mở chính sách này từ năm 2018 để thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, du khách chỉ được lưu trú trong tỉnh, không được đến các địa phương khác của Trung Quốc nếu không có visa.

Jenny Huỳnh treo mình trên đài quan sát Sky Deck cao hơn 260 m ở Trùng Khánh (Trung Quốc), ngày 21/9. Ảnh: @jenny.huynh._/Instagram.

Đi tour từ Hong Kong hoặc Macau sang Quảng Đông (6 ngày)

Công dân các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc có thể tham gia tour do các công ty lữ hành ở Hong Kong hoặc Macau tổ chức để sang Quảng Đông trong tối đa 144 giờ (6 ngày).

Tour phải từ 2 đến 40 người, cùng nhập cảnh và xuất cảnh, theo các tuyến đường bộ, đường biển hoặc đường sắt.

Những điểm đến được phép gồm 9 thành phố trong vùng châu thổ sông Châu Giang (Đông Quan, Phật Sơn, Quảng Châu, Huệ Châu, Giang Môn, Thâm Quyến, Triệu Khánh, Trung Sơn, Châu Hải) và thành phố Sán Đầu.

Ngoài ra, công dân 10 nước ASEAN có thể đi theo nhóm ít nhất 2 người để tới Quế Lâm (Quảng Tây) hoặc Tây Song Bản Nạp (Vân Nam) trong tối đa 6 ngày không visa.

Du thuyền hạng sang Viking Yidun cập cảng Thượng Hải vào tháng 9/2024. Ảnh: China Daily.

Du thuyền quốc tế (15 ngày)

Khách quốc tế đến Trung Quốc bằng du thuyền có thể lưu trú 15 ngày không cần visa nếu đi theo nhóm từ 2 người và được một công ty lữ hành trong nước tiếp nhận.

Chính sách áp dụng tại các cảng quốc tế ở Bắc Hải, Đại Liên, Quảng Châu, Hải Khẩu, Liên Vân Cảng, Thanh Đảo, Tam Á, Thượng Hải, Thâm Quyến, Thiên Tân, Ôn Châu, Hạ Môn và Chu San.

Du khách có thể dừng chân tại Bắc Kinh cũng như 11 tỉnh, thành ven biển. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho Thượng Hải, bắt đầu từ năm 2016, sau đó tạm dừng vì dịch Covid-19 và khôi phục năm 2023.

Du khách tham quan Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hộ chiếu từ 48 quốc gia (30 ngày)

Công dân 48 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latin, được phép nhập cảnh Trung Quốc không cần visa trong 30 ngày.

Nga là nước mới nhất gia nhập danh sách, sau Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia hồi tháng 6. Trước đó vài tuần, Argentina, Brazil, Chile, Peru và Uruguay cũng được bổ sung.

Người nhập cảnh có thể lưu trú với mục đích du lịch, công tác, thăm thân hoặc quá cảnh. Pháp, Đức và Malaysia là những nước đầu tiên tham gia chương trình từ cuối năm 2023.

Các chính sách miễn visa này dự kiến kéo dài tới ít nhất cuối năm 2025, một số tới tháng 9/2026, tùy quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có các hiệp định miễn visa song phương với một số nước, thường cho phép du khách lưu trú 30 ngày.