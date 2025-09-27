Quán phở TP.HCM kể chuyện đón Hứa Quang Hán

Trong chuyến công tác ngắn ngày tại TP.HCM, Hứa Quang Hán dành buổi tối đầu tiên để thưởng thức phở tái lăn, phở thố đá. Nam diễn viên còn chia sẻ "uống cà phê và làm nail".

Hứa Quang Hán tươi cười trong buổi giao lưu với người hâm mộ, chiều 24/9. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ba ngày sau khi đón tiếp Hứa Quang Hán và ê-kíp, Phở SOL vẫn còn nguyên cảm xúc khi trở thành một trong những điểm dừng chân đầu tiên của nam diễn viên Đài Loan sau khi hạ cánh TP.HCM.

Đại diện marketing của thương hiệu cho biết khoảng 22h ngày 24/9, đoàn khách dùng bữa tại cơ sở Hải Triều, khu phố ăn đêm đối diện tòa nhà Bitexco.

Ba thành viên trong đoàn có mặt từ trước, đến khoảng 22h20 Hứa Quang Hán mới xuất hiện. Tổng cộng đoàn có 10 người, được sắp xếp ngồi ở 3 bàn nối liền nhau.

Quản lý của nam diễn viên gọi điện đặt bàn nhưng không tiết lộ tên. Khi Hứa Quang Hán bước vào, anh đeo khẩu trang và chọn ngồi ở góc khuất nên cả nhân viên lẫn khách trong quán chưa nhận ra ngay.

"10 phút sau, chúng tôi bất ngờ nhận ra diễn viên Hứa Quang Hán. Dù rất phấn khích, đội ngũ vẫn giữ sự chuyên nghiệp để phục vụ và chăm sóc khách hàng chu đáo", phía quán nói với Tri Thức - Znews.

Phở bò tái lăn là món "signature" của quán. Ảnh: Thảo Trần.

Trong suốt bữa ăn, Hứa Quang Hán chọn những món đặc trưng của quán như phở tái lăn, phở thố đá… Cả đoàn đều tỏ ra hài lòng, không khí thoải mái, vui vẻ. Một bàn khách gần đó nhận ra nhưng ngồi chờ đến khi đoàn ăn xong, thanh toán và ra ngoài mới xin chụp ảnh lưu niệm trước nhà hàng.

Trước đó, trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ chiều 24/9, nam diễn viên cho biết lần đầu đến Việt Nam và háo hức muốn thưởng thức những món quen thuộc như phở, cà phê.

"Sau khi đến đây, tôi đi ăn phở, uống cà phê và làm nail", anh nói.

Đây không phải lần đầu thương hiệu này đón tiếp người nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhà hàng từng phục vụ thành viên Kim Hyo-yeon của nhóm SNSD, Trấn Thành, Chi Pu, Thanh Hằng, hoa hậu Kỳ Duyên… Đại diện quán cho biết được phục vụ Hứa Quang Hán và ê-kíp là một trải nghiệm đáng nhớ.

Thương hiệu thành lập từ năm 2020, đến nay có 7 chi nhánh. Món phở tái lăn trứ danh cùng phở thố đá nóng hổi với thịt bò thượng hạng là 2 trong số những món "signature", ngoài ra còn có phở chiên phồng, phở trộn, phở cuốn, bún chả mâm.

DPR IAN ăn 3 bát phở tại Hà Nội, tối 20/6. Ảnh: @dprian.

Phở là món ăn yêu thích của nhiều người nổi tiếng khi tới Việt Nam. Các thành viên của BlackPink từng nói rất thích phở và đã ăn món này tại khách sạn họ lưu trú khi lưu diễn năm 2023. Đặc biệt, thành viên Rosé nổi tiếng "nghiện" phở khi từng trùm kín mặt để đi ăn phở lúc nửa đêm ở một quán di động vỉa hè Hàn Quốc.

Gần đây, trước đêm diễn bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình tối 21/6, DPR IAN ăn 3 bát phở, check-in tại một quán phở hơn 40 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội.

Nhiều sao Hàn Quốc khác như Siwon (Super Junior), Taeyang (Big Bang), Hyun Bin hay Bi Rain cũng chia sẻ công khai về tình yêu với món phở.

Những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của Hứa Quang Hán trong buổi giao lưu người hâm mộ, chiều 24/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Rạng sáng 24/9, Hứa Quang Hán hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, được đông đảo người hâm mộ chào đón. Chuyến đi lần này nhằm quảng bá phim Năm của anh, ngày của em (Measure in Love).

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 và kín lịch hoạt động.

Nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng, có thể kể đến như Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà, Bão cát tình yêu, Muốn gặp anh... Anh coi diễn xuất là một hành trình để khám phá bản thân, đồng thời thể nghiệm cảm xúc hay suy nghĩ của các nhân vật.