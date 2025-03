5 cách giúp bạn cải thiện tâm trạng và năng suất

1. Làm điều gì đó mà bạn đã trì hoãn: Việc hoàn thành dù chỉ một nhiệm vụ nhỏ nhất cũng sẽ kích thích não bộ giải phóng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hài lòng và hạnh phúc. Theo nhà trị liệu Vienna Pharaon, tác giả cuốn sách The Origins of You (Phá vỡ khuôn mẫu - PV), việc đối mặt và hoàn thành những việc mà bạn đang né tránh sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng tinh thần, đồng thời tạo cảm giác hoàn thành và nhẹ nhõm.