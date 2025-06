5 cách uống cà phê tốt cho sức khỏe

Đối với nhiều người, uống cà phê là nghi thức không thể thiếu mỗi sáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống làm sao vừa tốt cho sức khỏe vừa tăng chất lượng cuộc sống.

Cà phê là thức uống yêu thích hàng ngày của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Uống cà phê là thói quen không thể thiếu của nhiều người mỗi ngày. Uống cà phê cũng trở thành một thú vui trong xã hội ngày nay. Chúng ta coi cà phê như một "cái cớ" để nghỉ ngơi và cơ hội để mọi người kết nối.

Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn giúp duy trì sự tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Nếu là "tín đồ" của cà phê, bạn nên biết những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo đồ uống này có lợi nhất cho sức khỏe của mình.

Không uống khi đói

Theo India Times, uống cà phê ngay khi mới thức dậy hoặc trước bữa sáng thực sự gây hại. Cà phê có tính axit, dễ gây khó chịu cho dạ dày, dẫn đến khó chịu tiêu hóa, trào ngược axit và các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Cà phê còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol - hormone chống stress, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết.

Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi uống cà phê vào buổi sáng. Nồng độ axit đặc biệt không tốt với những người bị ợ chua, trào ngược, các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí chỉ là đau bụng. Tốt nhất là bạn nên ăn nhẹ hoặc ăn sáng đầy đủ trước khi thưởng thức cà phê.

Uống cà phê đen

Theo tạp chí Health, cách dễ nhất để có cốc cà phê tốt cho sức khỏe hơn là uống cà phê đen mà không cần thêm đường hoặc kem. Việc thêm nhiều đường, sữa hoặc kem đều chứa nhiều calo rỗng, trong khi một tách cà phê đen nguyên chất thực sự gần như không có.

Thêm đường vào cà phê có thể dẫn đến các vấn đề về kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cân và bệnh tim. Mặc dù thơm ngon, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo bạn nên hạn chế lượng đường bổ sung xuống dưới 10% lượng calo hàng ngày. Giới hạn lượng đường bổ sung hàng ngày tương đương 9 thìa cà phê đối với nam giới và 6 thìa cà phê đối với phụ nữ.

Ngoài ra, kem tươi cũng là một trong những thành phần bạn không nên uống cùng cà phê vì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu không thể uống cà phê đen, bạn có thể thêm 1-2% sữa thay cho kem thông thường. Nếu bạn phải sử dụng kem, hãy chọn loại kem hữu cơ thông thường và thật sự hạn chế.

Một cốc cà phê đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất cho cơ thể. Ảnh: People.

Uống ở nhiệt độ vừa phải

Đồ uống nóng như cà phê, trà tạo cảm giác thoải mái cho người uống. Tuy nhiên, nhiệt độ từ những đồ uống quá nóng có thể làm suy yếu men răng - lớp bảo vệ bên ngoài của răng. Men răng dần yếu dễ dẫn đến sâu răng. Đồ uống nóng có màu này dễ làm ố răng theo thời gian.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong khi đó, nước cà phê thường ở mức nhiệt 65-85 độ C, vì vậy, bạn nên đợi khoảng 5 phút để cà phê bớt nguội rồi hãy uống.

Thêm quế

Thêm quế là cách tuyệt vời để tăng thêm lợi ích cho cốc cà phê nhờ đặc tính chống oxy hóa, theo The Healthy. Quế đã được chứng minh là có thể làm giảm lượng đường huyết trong nhiều nghiên cứu lâm sàng.

Thêm quế sẽ bổ sung chất chống oxy hóa và vị ngọt mà không có calo, giúp cắt giảm lượng đường mà bạn có thể thêm vào cà phê. Quế cũng có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, giúp bạn cảm thấy khỏe hơn trong suốt cả ngày.

Ngoài quế, bạn có thể tăng hương vị cho tách cà phê với nghệ hay hạt nhục đậu khấu. Những gia vị này có thể làm tăng hương vị cho đồ uống mà không có tác hại của đường. Thậm chí, bạn có thể dùng mật ong thay cho đường tinh luyện để tăng cường sức khỏe, chỉ cần nhớ là không cho quá nhiều.

Đừng quên uống nước

Nhiều người có thói quen uống cà phê thay nước. Tuy nhiên, đồ uống này có thể dẫn đến tình trạng mất nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Cơ thể sản xuất nhiều nước tiểu hơn do cà phê, gây ra các dấu hiệu mất nước như đau đầu, mệt mỏi, suy giảm chức năng nhận thức. Tình trạng này còn tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tới mức năng lượng cũng như khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.