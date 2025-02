5 dấu hiệu cho thấy bạn là kiểu phụ huynh 'cắt cỏ'

5. Can thiệp vào các mối quan hệ của con: Phụ huynh "cắt cỏ" thường xuyên can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của con. Họ có thể xen vào tình bạn của trẻ, can thiệp vào các vấn đề xã hội mà con gặp phải. Điều này khiến trẻ không có cơ hội học cách giao tiếp, giải quyết xung đột và xây dựng các mối quan hệ xã hội một cách độc lập và lành mạnh.