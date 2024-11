5 du khách nước ngoài tử vong tại Lào

Ít nhất 5 khách du lịch đã tử vong tại Lào trong những ngày gần đây, bao gồm công dân Mỹ, Anh, Australia và hai người đến từ Đan Mạch.

Các vụ du khách tử vong tại Lào thời gian gần đây được cho là do ngộ độc rượu. Ảnh: @imjesstraveling.

Các quan chức Australia và New Zealand cho biết có khả năng đang xảy ra một đợt ngộ độc methanol hàng loạt tại Lào do đồ uống có cồn bị nhiễm độc, The New York Times đưa tin.

Penny Wong, Bộ trưởng ngoại giao Austrlia, cho biết hôm 21/11 rằng Bianca Jones, một công dân nước này, đã tử vong tại Thái Lan - nơi cô được đưa đến sau khi bị bệnh ở Lào.

Jones (19 tuổi) nhập viện vào tuần trước sau khi uống rượu ở Lào, Đại tá Phattanawong Chanphon, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát ở thị trấn Muang Udon Thani, Thái Lan nơi cô tử vong, cho biết. Ông nói rằng nguyên nhân là não bị phù do methanol.

Hãng thông tấn Associated Press đã trao đổi với người quản lý nhà trọ nơi Jones và người bạn của cô lưu trú, đưa tin rằng hai cô gái bị ốm sau khi uống rượu Lào mà nhân viên tại đây mang tới như một cách thể hiện lòng hiếu khách. Hai nữ du khách không thể trả phòng theo lịch vào ngày 13/11 và các nhân viên đã sắp xếp phương tiện để đưa họ vào bệnh viện.

Chính phủ Anh xác nhận hôm 21/11 rằng một công dân Anh cũng tử vong do nghi ngờ ngộ độc methanol tại Lào, hãng tin Associated Press và BBC đưa tin.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố qua email vào ngày 21/11 rằng một người Mỹ đã tử vong tại Vang Vieng, thị trấn du lịch ở Lào. Họ không cung cấp thông tin chi tiết.

Hai du khách Đan Mạch cũng đã tử vong sau khi đến Vang Vieng, một thị trấn được nhiều khách nước ngoài ưa chuộng, mặc dù các quan chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của họ.

Các báo cáo về vụ đầu độc ở Vang Vieng bắt đầu xuất hiện vào tuần trước, khiến một số quốc gia phải ban hành khuyến cáo du lịch.