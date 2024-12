5 loại quy tắc mọi gia đình phải có để tốt cho trẻ

1. Quy tắc thúc đẩy an toàn: Quy tắc an toàn bao gồm an toàn thể chất và an toàn tinh thần. Khi trẻ em cảm thấy an toàn, chúng có thể tự do tập trung năng lượng của mình để khám phá bản thân và môi trường xung quanh. Quy tắc an toàn thể chất có thể bao gồm những điều như không mở cửa khi đang tắm; chỉ ngồi trên đồ nội thất, không đứng hoặc nhảy. Trong khi đó, an toàn cảm xúc có thể là những quy tắc như mọi người đều có thể chia sẻ cảm xúc của mình, miễn là họ thể hiện sự tôn trọng; chỉ sử dụng những lời tử tế...