5 lợi ích không ngờ từ trái vải

Là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và polyphenol, vải mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho người dùng.

Nếu được sử dụng một cách hợp lý, vải vẫn mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Ảnh: Freepik.

Mùa hè là thời điểm vải được thu hoạch và tiêu thụ phổ biến. Bên cạnh cách ăn tươi, loại quả này còn được dùng để chế biến thành nhiều món như nước ép, chè... Không chỉ có vị ngọt dễ chịu, vải còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm

Vải chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh như vitamin C, polyphenol, anthocyanin và polysaccharide, theo Every Health. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do. Đây là tác nhân gây tổn thương tế bào và dẫn đến các bệnh lý mạn tính như ung thư, tim mạch, và thoái hóa thần kinh.

Một số polyphenol tiêu biểu có trong vải như gallic acid, chlorogenic acid, catechin, caffeic acid, epicatechin và rutin đều là những hoạt chất đã được nghiên cứu về tác dụng giảm viêm, hạ huyết áp, cải thiện cholesterol và đường huyết. Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy các hợp chất polyphenol và polysaccharide từ vải có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vải là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C - một trong những dưỡng chất quan trọng nhất cho hệ miễn dịch. Vitamin C giúp kích hoạt hoạt động của các tế bào miễn dịch như bạch cầu, tăng cường sản xuất kháng thể và giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Ngoài ra, vải còn chứa các vitamin nhóm B, đồng, sắt và selen. Đây là những khoáng chất có vai trò quan trọng trong duy trì chức năng miễn dịch, bảo vệ hàng rào tế bào và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong 100 gram vải tươi có khoảng 1,3-2,5 gram chất xơ (tùy nguồn), giúp thúc đẩy nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ cũng góp phần ổn định đường huyết và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Tốt cho tim mạch

Theo Health, nhờ chứa nhiều polyphenol, kali, chất xơ và vitamin C, vải có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cơ chế như cải thiện huyết áp, giảm cholesterol "xấu" (LDL), giảm triglyceride, tăng độ đàn hồi mạch máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ngoài ăn trực tiếp, vải cũng có thể được chế biến thành các món nước giải khát. Ảnh: Freepik.

200 gram vải tươi cung cấp khoảng 136 mg vitamin C (tương đương 151% nhu cầu hàng ngày), con số này cao vượt trội so với hầu hết loại trái cây. Theo một phân tích tổng hợp từ 18 nghiên cứu, người có nồng độ vitamin C trong máu cao thường có huyết áp tâm thu và tâm trương thấp hơn đáng kể.

Chăm sóc làn da

Vitamin C là yếu tố thiết yếu để tổng hợp collagen và elastin, là hai loại protein giúp da căng mịn, đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin C trong vải còn giúp làm sáng da, giảm tổn thương từ ánh nắng mặt trời, cải thiện sắc tố da... nếu được sử dụng với lượng vừa phải.

Ai không nên ăn vải?

Dù vải mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức loại quả này.

Người mắc tiểu đường hoặc kháng insulin : Vải có lượng đường cao, cần ăn ở mức vừa phải và nên kết hợp với bữa ăn giàu chất xơ hoặc đạm.

: Vải có lượng đường cao, cần ăn ở mức vừa phải và nên kết hợp với bữa ăn giàu chất xơ hoặc đạm. Người dị ứng với các thành phần của vải : Một số người có thể bị dị ứng với vải, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

: Một số người có thể bị dị ứng với vải, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Ăn khi đang đói bụng : Nhiều nghiên cứu chỉ ra ăn quá nhiều vải trong lúc đói có thể gây hạ đường huyết.

: Nhiều nghiên cứu chỉ ra ăn quá nhiều vải trong lúc đói có thể gây hạ đường huyết. Người đang dùng thuốc: Các thành phần của vải có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc chống đông hoặc thuốc điều trị tiểu đường. Cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn đang điều trị bệnh mạn tính.