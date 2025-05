5 pha kết liễu đáng sợ nhất 'Until dawn'

Giống với tựa game gốc ăn khách, phiên bản điện ảnh Until Dawn do bậc thầy kinh dị David F. Sandberg thực hiện vẫn được nguyên vẹn những cảnh giết chóc gây ám ảnh.

Bộ phim như một bữa tiệc kinh dị nặng đô khiến cả những fan “cứng” nhất cũng phải lạnh gáy. Câu chuyện vòng lặp thời gian độc đáo, nhiều pha kết liễu rùng rợn xuyên suốt thời lượng đủ khiến người hâm mộ phải khóc thét.

Cả nhóm bị kẻ đeo mặt nạ kết liễu

Trên đường tìm kiếm em gái Melanie (Maia Mitchell), cô chị gái Clover (Ella Rubin) cùng nhóm bạn gồm Max (Michael Cimino), Nina (Odessa A'zion), Abe (Belmont Cameli) và Megan (Yoo Ji-young) dừng chân tại nhà khách ở thị trấn bí ẩn Glore Valley. Những sự kiện kỳ bí liên tiếp xảy ra khiến họ nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất là một kẻ bí ẩn mang mặt nạ cầm dao đi sát hại từng thành viên trong nhóm.

Until Dawn: Bí mật kinh hoàng với yếu tố kinh dị nặng đô.

Không giống những bộ phim kinh dị khác khi nhân vật chính bằng cách nào đó trốn thoát được, nhóm bạn bị kết liễu nhanh chóng và tàn nhẫn. Tay sát nhân dùng những cách thức kinh hoàng, như đập đầu xuống sàn đến chết, lấy cuốc bổ ngang đầu, dùng dao găm lên tường…. để giết nạn nhân. Đoạn phim gây sốc cho khán giả bởi độ tàn bạo và báo hiệu cho những sự kiện kinh hoàng sắp đến.

Megan bị thế lực tâm linh sát hại

Motip vòng lặp thời gian hấp dẫn các fan kinh dị.

Sau đêm đầu tiên bị kẻ đeo mặt nạ sát hại, nhóm bạn của Clover thông minh và tỉnh táo khi biết ngay mình đã mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Họ nhanh chóng tụ họp một chỗ thay vì tách lẻ và chặn mọi cửa vào. Những tưởng mọi thứ đã an toàn phần nào, bộ phim nhanh chóng cho khán giả thêm một cú sốc khác.

Megan bất ngờ biến mất, để rồi cả nhóm phát hiện ra cô nàng đang bay lơ lửng ở chỗ treo những tấm ảnh bí ẩn. Sau một loạt lời nói và hành động khó hiểu, Megan bị thế lực tâm linh ám vào người bẻ gãy cổ. Sau đó, từng người cũng bị nó tấn công và sát hại. Dường như ở nơi đây, mọi thứ đều có thể giết người.

Clover bị bọ ăn mặt

Nhiều phân cảnh rùng rợn khiến người xem rợn tóc gáy.

Cảnh phim này đủ sức khiến những người mắc chứng sợ côn trùng hay sợ lỗ phải khóc thét. Cô nàng Clover bị một con bọ bí ẩn chui vào mặt. Dù cố gắng tận lực, nhóm bạn vẫn không thể lấy ra mà để nó chui sâu vào trong mặt của cô. Gương mặt Clover dần biến dạng, bị những mạch máu đen nuốt chửng để rồi cái kết là đàn bọ trào ra ăn sạch mọi thứ.

Quái vật Wendigo

Wendigo là quái vật rùng rợn của tựa phim ăn khách.

Until Dawn sẽ không phải là Until Dawn nếu thiếu vắng Wendigo. Đây là sinh vật trong truyền thuyết của người Mỹ bản địa. Wendigo vốn là con người nhưng bị dính lời nguyền do ăn thịt đồng loại mà biến thành quái vật khát máu, mất hết nhân tính với tạo hình đáng sợ. Những lần bị Wendigo săn đuổi, các thành viên trong nhóm đều có kết cục bi thảm khi bị xé xác không thương tiếc.

Cả nhóm bị nổ tung

Một trong những quyết định sáng suốt nhất của Clover và bạn bè là cùng nhau cố thủ trong phòng tắm đợi đến lúc trời sáng. Thế nhưng, mọi thứ không hề “dễ ăn” như thế. Từng người một bất ngờ nổ tung mà không rõ nguyên nhân. Tới khi kẻ sống sót cuối cùng nhận ra, mọi thứ đã quá trễ.

Cảnh phim nổ tung có độ kinh dị nặng đô.

Cảnh phim không chỉ gây ám ảnh bởi độ máu me và chân thật khi các bộ phận cơ thể vương vãi khắp phòng mà còn cho thấy sự bế tắc và sợ hãi của nhân vật. Dù có chọn con đường nào thì cái chết luôn là điều không thể tránh khỏi, và bất kỳ hành động nào tưởng chừng bình thường cũng có thể dẫn đến kết cục kinh hoàng.

Một năm sau khi em gái Melanie mất tích bí ẩn, Clover và nhóm bạn đã đi đến thung lũng kỳ lạ để tìm kiếm câu trả lời. Khi khám phá trung tâm du lịch bỏ hoang, họ bị một kẻ giết người đeo mặt nạ theo dõi và sát hại từng người một một cách kinh hoàng. Thế nhưng, tất cả đều tỉnh dậy và mắc kẹt trong vòng lặp thời gian tối hôm đó. Mỗi lần bị giết lại khác nhau và đáng sợ hơn lần trước. Hy vọng ngày càng cạn kiệt, họ nhận ra rằng số lần chết còn lại là có hạn, và cách duy nhất để trốn thoát là sống sót cho đến bình minh. Until Dawn (tựa Việt: Until Dawn: Bí mật kinh hoàng) khởi chiếu chính thức ngày 16/5 tại các rạp trên toàn quốc. Phân loại 18+ (phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên)