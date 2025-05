Until Dawn - vòng lặp chết chóc được nâng lên một tầm cao mới

Until Dawn - tựa game kinh dị về những con quái vật ăn thịt người Wendigo - cuối cùng cũng bước lên màn ảnh rộng qua bàn tay nhào nặn của “bậc thầy kinh dị” David F. Sandberg.

Lần đầu tiên được chuyển thể lên màn ảnh rộng, Until Dawn: Bí mật kinh hoàng mang đến trải nghiệm kinh dị hoàn toàn mới, nơi trò chơi sinh tồn, yếu tố vòng lặp thời gian và nỗi sợ đến từ quái vật huyền thoại Wendigo hòa quyện vào nhau. Bộ phim hứa hẹn là nỗi “ám ảnh” mở màn mùa hè cho cả những khán giả “thần kinh thép”.

Thể loại vòng lặp thời gian chết chóc lên một tầm cao mới

Fan của thể loại kinh dị không còn xa lạ gì với Until Dawn - tựa game kinh điển xoay quanh những con quái vật ăn thịt người Wendigo. Sau 10 năm chờ đợi, tác phẩm cuối cùng cũng bước lên màn ảnh rộng với tựa Việt Until Dawn: Bí mật kinh hoàng. Phim được chỉ đạo sản xuất bởi “bậc thầy kinh dị” David F. Sandberg, mang một cốt truyện độc đáo về vòng lặp thời gian và nhiều cảnh giết chóc đẫm máu, đáng sợ.

Tựa phim Until Dawn: Bí mật Kinh hoàng chính thức ra rạp ngày 16/5.

Nội dung Until Dawn diễn ra một năm sau ngày cô gái trẻ Melanie (Maia Mitchell) mất tích một cách bí ẩn. Chị gái Melanie là Clover (Ella Rubin) cùng nhóm bạn thân gồm Max (Michael Cimino), Nina (Odessa A'zion), Abe (Belmont Cameli) và Megan (Yoo Ji-young) tìm đến thị trấn Glore Valley nơi cuối cùng họ nhận được tin tức của cô.

Tại đây, từng thành viên lần lượt bị một kẻ đeo mặt nạ sát hại dã man. Để rồi tất cả bất ngờ tỉnh lại vào buổi chiều hôm đó và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Họ nhận ra mình đã bị kẹt lại trong vòng lặp thời gian và cách duy nhất để thoát ra là sống sót đến sáng. Song, mọi thứ không hề đơn giản như thế.

Cốt truyện độc đáo và lôi cuốn

Trên thực tế, tựa game Until Dawn không có yếu tố vòng lặp thời gian. Song, nó nổi tiếng bởi việc cho các người chơi vô vàn lựa chọn xuyên suốt thời lượng. Mỗi quyết định đều ảnh hưởng tới cái kết cuối cùng. Trò chơi có hàng chục cái kết khác nhau khiến game thủ thường xuyên chơi lại nhiều lần để dẫn đến kết cục mà mình mong muốn. Đối với các nhân vật trong game, họ không khác gì đang kẹt trong vòng lặp thời gian.

Một phân cảnh kinh dị trong bộ phim.

Do đó mà cách tiếp cận với phiên bản điện ảnh của đạo diễn David F. Sandberg là rất sáng tạo và độc đáo. Khán giả xem phim không khác gì đang chơi game và cùng dàn diễn viên tìm ra lối thoát qua mỗi vòng lặp, đồng thời khám phá những bí ẩn đằng sau trò chơi chết chóc này.

Ngay từ đầu, phim đã tạo ra hàng loạt nút thắt khiến khán giả tò mò như chiếc đồng hồ cát đếm ngược sau mỗi lần tất cả bị sát hại, những tấm ảnh bí ẩn trên tường hay màn mưa liên tục không lời đáp.

Càng ngày, Until Dawn càng lôi cuốn hơn bởi cốt truyện ly kỳ và vô số tình tiết mới đan xen. Sau mỗi lần bắt đầu lại vòng lặp, thị trấn “ma” lại xuất hiện thêm những ngôi nhà, con đường mới. Kẻ sát nhân bí ẩn liên tục săn lùng họ hay con quái vật Wendigo cũng xuất hiện ngày một đáng sợ hơn. Các ảo ảnh mà loạt nhân vật trải qua cũng ngày một đáng sợ hơn.

Câu chuyện khó đoán đi theo nhiều ngã rẽ khác nhau sẽ khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình cho đến cái kết gây sốc.

Nhiều khán giả có thể cảm thấy sự quen thuộc khi thể loại vòng lặp thời gian chết chóc từng được khai thác rất nhiều lần với hai phần Happy Death Day, Edge of Tomorrow (2014)... Tuy nhiên, David F. Sandberg đã nâng cấp bộ phim lên một tầm cao mới. Mỗi vòng lặp là một cách săn đuổi, giết chóc hoàn toàn mới lạ, gần như không hề trùng lặp. Dàn nhân vật rất thông minh, hiểu ra vấn đề cực nhanh để cùng nhau đối phó thay vì ngờ nghệch rồi bị tiêu diệt dễ dàng như nhiều tác phẩm khác.

Số lần chết đi - sống lại có hạn khiến mỗi khi hồi sinh là cuộc săn đuổi sẽ tăng thêm phần kịch tính và nghẹt thở. Vì thế kẻ sát nhân hay các yếu tố chết chóc cũng rất sáng tạo và bất ngờ. Người xem sẽ được dẫn dắt qua hàng loạt nút thắt bí ẩn và các cú “bẻ lái cháy cả máy”.

Yếu tố kinh dị nặng đô

Bên cạnh câu chuyện “bánh cuốn” từng giây từng phút, Until Dawn còn ghi điểm ở yếu tố kinh dị nặng đô. David F. Sandberg là người đứng sau hai siêu phẩm Lights Out (2016) và Annabelle: Creation (2017) đã tạo ra bầu không khí tối tăm, u ám đến nghẹt thở ngay từ đầu. Căn nhà quỷ dị nằm trơ trọi giữa rừng mang đến cảm giác bất an, hồi hộp.

Bối cảnh được thiết kế chỉn chu; từng căn phòng, chiếc tủ đều hẹp đến mức ngột ngạt như đẩy khán giả vào giữa bộ phim, cảm nhận nỗi kinh hoàng mà các nhân vật trải qua.

Những cái chết đẫm máu và “sáng tạo”. Thoát được kẻ sát nhân, nhóm bạn liên tục đụng phải hàng loạt biến cố mới. Sự kinh dị máu me đến từ cả body horror (kinh dị thể xác), cho đến chặt chém (slasher) và bị quái vật ăn thịt, xé xác, côn trùng tàn phá cơ thể hay nổ tung vì nguyên nhân bí ẩn. Người xem yếu tim dễ dàng sốc khi những cái chết bất ngờ ập đến mà không báo trước hay có sự chuẩn bị gì. Đặc biệt, tạo hình đáng sợ và gây ám ảnh của quái vật Wendigo như bước ra từ game sẽ hù dọa cả những fan cứng nhất.

Nhìn chung, Until Dawn là một trong những bộ phim kinh dị chất lượng và đáng xem mùa hè năm nay dành cho fan của tựa game gốc hay những khán giả yêu thích dòng phim này.

Phân loại 18+ (phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên).