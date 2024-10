6 du khách chèo SUP bị sóng cuốn trôi ở Phú Quý

Chiều 26/10, 6 du khách chèo SUP tại bãi biển xã Long Hải bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ. 4 du khách đã được cứu sống, 2 du khách mất tích vẫn đang được tìm kiếm.

Vào khoảng 18h30 ngày 26/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý tiếp nhận tin báo trên vùng biển xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vừa xảy ra sự cố khiến 6 du khách chèo SUP bị sóng cuốn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Lộc, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Quý, cho biết: "Đến sáng 27/10, huyện đảo vẫn đang tổ chức tìm kiếm 2 du khách còn mất tích, hiện 4 du khách đã được giải cứu, sức khỏe bình thường".

Nhóm 6 du khách ra đảo Phú Quý tham quan du lịch từ ngày 22/10, đăng ký lưu trú tại homestay M.C.N. (xã Ngũ Phụng). Đến trưa 26/10, nhóm khách trên chuyển đến lưu trú tại W.V. (thôn Quý Hải, xã Long Hải).

Khoảng 16h45 chiều cùng ngày, cả nhóm gồm 6 người tự lấy 2 thuyền SUP, 1 áo phao để trước villa đi bơi và chèo SUP cách bờ khoảng 200 m (đây là khu vực không được phép hoạt động SUP).

Lực lượng chức năng điều động 2 xuồng, 1 canô, 1 tàu đánh cá tham gia tìm kiếm người bị nạn tối 26/10.

Đến 18h10, các du khách trên khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ, không thể tự vào bờ nên đã gọi cho chủ villa nhờ hỗ trợ, dùng xuồng đưa được 3 du khách vào bờ, 3 người còn lại vẫn tiếp tục trôi trên biển.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nam du khách N.X.H. (27 tuổi, Điện Biên) đã bơi được vào bờ trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km. Hiện 2 du khách C.H.M. và N.N.K.T. (cùng 19 tuổi, Lâm Đồng) vẫn còn mất tích.

Lúc 20h cùng ngày, Đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã điều động 2 xuồng, 1 canô, 1 tàu đánh cá cùng 12 ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm.

Nhóm 6 du khách gồm 5 người độ tuổi từ 19-20 có địa chỉ thường trú tại Lâm Đồng và 1 người 27 tuổi ngụ Điện Biên. Được biết, nhóm du khách ra đảo chơi 6 ngày 5 đêm, dự định 27/10 sẽ trở về đất liền thì gặp nạn.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, khu vực xã Long hải có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, 6; sóng cao từ 1,5-2 m.