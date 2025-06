6 lầm tưởng phổ biến ở người mắc bệnh phổi

Hiểu đúng về bệnh và chủ động điều chỉnh lối sống là những bước quan trọng giúp người bệnh COPD sống khỏe.

Thay đổi lối sống có tác động rất lớn giúp cho việc cải thiện COPD. Ảnh: Freepik.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là tên gọi chung cho một nhóm bệnh lý mạn tính ở phổi như viêm phế quản mạn, khí phế thũng… Với đặc điểm chính là đường thở bị thu hẹp và viêm kéo dài, COPD gây ra những khó khăn trong hô hấp và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn hiểu sai về căn bệnh này. Theo Everyday Health, dưới đây là 5 lầm tưởng phổ biến.

Chỉ người hút thuốc mới mắc COPD?

Đúng là hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh nhưng không có nghĩa chỉ người hút thuốc mới bị COPD. Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) từng ước tính có khoảng 2,4 triệu người mắc COPD dù chưa từng hút thuốc. Thực tế, cứ 4 người mắc bệnh thì có ít nhất 1 người không hút thuốc.

Ngoài khói thuốc, còn nhiều yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh như nhiễm trùng hô hấp từ nhỏ, thường xuyên hít phải khói than, khói củi, khói bếp, sống trong môi trường ô nhiễm, phơi nhiễm khói thuốc thụ động, tiền sử hen suyễn hoặc phổi phát triển không hoàn chỉnh từ khi còn trong bụng mẹ.

Mắc COPD thì không nên vận động?

Sự thật là vận động điều độ và phù hợp có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ thở hơn, đồng thời tăng cường thể lực, cải thiện tâm trạng và chất lượng sống. Khi bạn vận động thường xuyên, tim, phổi và các cơ được rèn luyện, giúp cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn.

Tất nhiên, người bệnh cần tránh gắng sức quá mức. Các hoạt động nên được điều chỉnh vừa sức, ví dụ đi bộ, đạp xe chậm, bơi lội nhẹ nhàng… Tổ chức Phổi Mỹ khuyến nghị nên tập khoảng 20-30 phút mỗi ngày, từ 3 đến 4 lần mỗi tuần, kết hợp giữa bài tập giãn cơ, tăng sức mạnh và thể dục nhịp điệu.

COPD chỉ ảnh hưởng đến đàn ông lớn tuổi?

Trước đây, COPD được xem là bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi do tỷ lệ hút thuốc cao. Nhưng hiện nay, dữ liệu cho thấy số phụ nữ tử vong vì bệnh này thậm chí còn cao hơn nam giới. Riêng tại Mỹ, trong năm 2021, gần 73.000 phụ nữ tử vong vì COPD - cao hơn con số gần 66.000 ca ở nam. Một phần lý do là do phụ nữ nhạy cảm hơn với khói thuốc và có cấu trúc phổi nhỏ hơn nam giới, khiến họ dễ tổn thương hơn khi hít phải các tác nhân gây hại.

Điều trị COPD không hiệu quả?

Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng hiện có nhiều phương pháp giúp kiểm soát tốt các triệu chứng và ngăn ngừa đợt cấp. Người bệnh có thể được kê toa thuốc giãn phế quản, corticosteroid dạng hít hoặc uống, sử dụng oxy, luyện tập phục hồi chức năng phổi, và tiêm vaccine phòng viêm phổi hoặc cúm để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Trong những trường hợp nặng hơn, bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp can thiệp như giảm thể tích phổi bằng phẫu thuật hoặc nội soi, thậm chí ghép phổi.

Thay đổi lối sống không giúp ích gì cho người bệnh COPD?

Không ít người nghĩ rằng vì bệnh không thể chữa khỏi nên thay đổi lối sống cũng không có tác dụng. Thực tế, điều này hoàn toàn sai. Từ bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn, quản lý căng thẳng và tránh môi trường ô nhiễm đều giúp cải thiện rõ rệt triệu chứng và giảm nguy cơ bệnh trở nặng.

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, hạn chế carbohydrate và tăng chất béo lành mạnh vì cơ thể sẽ tạo ít CO₂ hơn khi tiêu hóa chất béo, từ đó giảm gánh nặng cho phổi.

COPD chỉ ảnh hưởng đến phổi?

COPD là bệnh lý hô hấp nhưng ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn ở phổi. Ở giai đoạn nặng, phổi không thể cung cấp đủ oxy cho các cơ quan khác, khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng viêm lan tỏa.

Người bệnh có thể bị tăng huyết áp trong phổi, nguy cơ suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim tăng cao. Việc hít thở khó khăn cũng khiến cơ bắp dần suy yếu, hệ miễn dịch giảm, cơ thể mệt mỏi và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hơn.